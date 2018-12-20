Поделится активами

20.12.18 13:28

© РИА Новости. Владимир Астапкович

Interfax-Russia.ru - Минфин США обещает снять санкции с ряда компаний российского предпринимателя Олега Дерипаски. En+ предупредила инвесторов о рисках прохождения через Конгресс этого решения.

"РусАл", En+ Group и другие компании бизнесмена Олега Дерипаски попали в SDN List (так называемый "черный" санкционный список США - Specially Designated Nationals List) США, опубликованный OFAC (структура американского Минфина, отвечающая за правоприменение в области санкций) 6 апреля, в день введения максимально жесткого антироссийского санкционного пакета США.

Тогда было обозначено два дедлайна: до 5 июня - на завершение бизнес-операций, до 7 мая - на избавление от акций и долговых обязательств. Затем эти дедлайны неоднократно продлевались, последний раз - до 21 января 2019 года. Отсрочки аргументировались тем, что OFAC нужно время на изучение предложений об изменении в корпоративном управлении и структуре собственности попавших под санкции компаний. Дедлайн также распространяется на группу "ГАЗ".

En+ уже в апреле разработала и начала реализовывать план вывода компании из-под санкций, названный по имени председателя совета директоров лорда Грега Баркера. В рамках плана Дерипаска покинул совет директоров En+ и "РусАла". Так же поступили и еще семь директоров, представлявших интересы Дерипаски в совете алюминиевой компании, а пост президента En+ оставил аффилированный с бизнесменом Максим Соков.

Часть деталей "плана Баркера" раскрыла лоббистская компания Mercury, через которую En+ ведет диалог с американскими властями. В июле она попросила о "временном исключении" из санкционного режима, чтобы ввести в совет директоров En+ независимых кандидатов и снизить долю Дерипаски в компании ниже контроля.

В середине августа Дерипаска представил OFAC окончательный вариант вывода своих компаний из-под санкций. Как сообщала Financial Times (https://www.ft.com/), он согласился сократить свою долю в En+ с 70% до менее 45%, передав акции ВТБ, который также находится в санкционном списке США.

По данным источников FT, ВТБ будет владеть акциями En+ непродолжительное время до отмены санкций в отношении компаний Дерипаски. Голосовать этим пакетом будут два гражданина США, одобренные En+. Позже ВТБ продаст акции En+ на рынке, чтобы покрыть кредиты, предоставленные ранее компаниям Дерипаски.

Также Дерипаска согласился переводить дивиденды от оставшейся доли в En+ на escrow-счет, доступ к которому он сможет получить только после того, как перестанет быть фигурантом санкционного списка США.

19 декабря OFAC уведомила Конгресс США о намерении исключить En+ Group, "РусАл" и "Евросибэнерго" из санкционного списка в течение 30 дней. При этом их владелец Олег Дерипаска остается в SDN List.

В письме, опубликованном на сайте Минфина США раскрываются и параметры договоренностей, выполнение которых делает возможным снятие санкций с компаний Дерипаски.

Так, его доля в холдинговой структуре En+ должна снизиться с около 70% до 44,95%, при этом голосовать он сможет не более чем 35% акций.

"Согласно условиям снятия санкций ВТБ или другая не входящая в SDN list структура, одобренная OFAC, станет владельцем пакета акций Дерипаски в En+, который ранее был заложен в качестве обеспечения по обязательствам компаний, контролируемых Дерипаской, в ВТБ", - говорится в сообщении американского регулятора.

Кроме того, по решению OFAC, ВТБ передаст право голоса по акциям En+, которые он получит, "независимой третьей стороне".

Размер пакета En+, находящийся в залоге у ВТБ, OFAC не называет. ВТБ уже является акционером компании - сейчас банку напрямую принадлежит 9,62% En+. Долю в компании ВТБ увеличил в прошлом году, банк в результате margin call (стоимость бумаг компании обвалилась после включения в "черный список" Минфина США) получил пакет в размере 6,25%, принадлежавший сингапурской AnAn Group и находившийся в залоге у ВТБ по сделке репо. Участие ВТБ в схеме, которая позволит снизить долю Дерипаски в En+, обсуждалось с самого начала ее разработки.

Частью схемы по снижению доли Дерипаски в En+ будет и реализация приостановленной после введения санкций сделки, в рамках которой швейцарский трейдер Glencore меняет свою долю в "РусАле" на пакет в En+. Трейдер Glencore, один из учредителей и участников соглашения акционеров "РусАла", владеет 8,75% алюминиевой компании; этот пакет Glencore планировал конвертировать в GDR En+, но спустя всего несколько дней после решения OFAC отменил сделку.

Часть пакета Дерипаска передаст благотворительному фонду. При этом регулятор не уточнил ни название фонда, ни размер передаваемого ему пакета.

En+ сформирует новый совет директоров, кандидатуры которых согласует OFAС. В нем 8 из 12 мест займут независимые директора, причем 6 человек будут гражданами США или Великобритании. При этом Дерипаска сможет номинировать только четырех директоров.

Дерипаска не получит средств от сокращения своей доли в En+. Также он не может получать дивиденды на остающиеся у него акции.

En+, выйдя из-под контроля Дерипаски, сама сохранит контроль над "РусАлом" с долей в 56,88%. Бизнесмен при этом сохранит прямую долю в "РусАле" в размере символических 0,01%, а причитающиеся на эти акции дивиденды будут зачисляться на специальный блокированный счет.

En+, "РусАл" и "Евросибэнерго" также должны будут ежемесячно отчитываться перед OFAC о выполнении согласованных условий. При этом регулятор сохраняет за собой право вновь ввести санкции, если условия будут нарушены.

Как выяснило агентство Bloomberg, небольшой пакет акций Дерипаски в En+ Group в рамках плана по выводу компании из-под американских санкций получит основанный бизнесменом фонд "Вольное дело". При этом Дерипаска покинет состав его совета.

"Вольное дело" основано в 2008 году, и сейчас Дерипаска возглавляет его попечительский совет, в состав которого, согласно сайту фонда, также входят Юрий Башмет, Никита Михалков, Виктор Садовничий, Наталья Солженицына, Александр Ткачев и митрополит Тихон (Шевкунов).

Голосовать пакетом будет "третья сторона", гражданин России, говорит источник агентства, не называя его фамилии.

Что касается пакета, передаваемого ВТБ, то им, по данным источника, будет голосовать гражданин США. Право голоса по акциям En+, которые и сейчас принадлежат ВТБ (9,6% капитала), банк сохранит. В целом по итогам реализации механизма снижения доли Дерипаски ВТБ будет владеть около 24% в En+, пишет Bloomberg.

Миноритарными долями в En+, которые принадлежат Полине Дерипаска и ее отцу Валентину Юмашеву, также будет голосовать независимая третья сторона, в будущем они планируют продать свои акции, отмечает источник.

Между тем En+ Group предупредила инвесторов о рисках, которые могут быть сопряжены с процедурой прохождения через Конгресс уведомления OFAC о намерении снять санкции с компании и других активов Дерипаски.

Отметив, что подача уведомления OFAC о предстоящем исключении из SDN List является "важной вехой" на пути к снятию санкций, En+ в своем заявлении для LSE выделила ряд потенциальных неопределенностей.

"Нет уверенности, что Конгресс не потребует внесения дополнений в условия (на которых OFAC согласилась снять санкции - ИФ) до их реализации", - говорится в сообщении En+.

Кроме того, теоретически Конгресс может отвергнуть согласованные условия и попытаться воспрепятствовать их реализации. Помимо этого, часть договоренностей зависят от третьих сторон, перечисляет риски En+.

При этом компания обращает внимание, что даже если Конгресс в течение 30-дневного периода не вынесет никакого решения по уведомлению, ни положительного, ни отрицательного, OFAC будет иметь право исключить En+ из SDN List.

"РусАл" также предупредил инвесторов, что пока не может быть уверенности в окончательной реализации решения о снятии санкций. Само объявление регулятора алюминиевая компания прокомментировала кратко: "Мы приветствуем решение OFAC и продолжаем работу, необходимую для возвращения компании в нормальный режим".

Обозреватель Анастасия Николаева

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