Вторая жизнь

20.12.18 13:55

© РИА Новости. Антон Денисов

Interfax-Russia.ru - Зоозащитники подготовили план по реабилитации косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье.

Зоозащитники обратились к командующему Тихоокеанским флотом (ТОФ) Сергею Авакянцу за помощью в транспортировке косаток и белух, находящихся в бухте Средней Приморского края.

"Сейчас мы обсуждаем с ТОФ план по перевозке морских млекопитающих в другую бухту для их реабилитации и выпуска на свободу. Адмирал Сергей Авакянц поставил задачу помочь нам в транспортировке животных. Это огромный шаг вперед, что министр обороны РФ Сергей Шойгу, который является президентом Русского географического общества (РГО), и адмирал Авакянц также обеспокоены этим вопросом и готовы нам оказать помощь в спасении китообразных", - рассказал агентству "Интерфакс - Дальний Восток" руководитель региональной общественной организации РОО "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.

Он сообщил, что план по реабилитации и выпуску китообразных из "китовой тюрьмы" почти готов. Его разработкой, в частности, занимается группа специалистов по морским млекопитающим и китам.

"В первую очередь животных нужно обследовать и разделить на тех, кто достаточно здоров, и кого надо реабилитировать. Ни одно животное не должно остаться в неволе, где оно неизбежно погибнет", - отметил собеседник агентства.

В настоящее время, по его словам, специалисты выбирают закрытую бухту, где достаточно пищи для косаток - где есть ларги, морские котики, сивучи.

"Важно, чтобы в месте, где будут выпускаться косатки, сделать временный вольер и подержать их там несколько дней, так как транспортировка для них - это огромный стресс. Нужно им дать время прийти в себя и затем выпустить одновременно всех косаток, так как в группе есть малыши, которые не смогут самостоятельно охотиться. Они должны находиться в группе своих сородичей - это главный критерий их выживаемости", - пояснил Лисицын.

Он также добавил, что важно на выпущенных животных поставить спутниковые метки, чтобы проследить за их дальнейшей судьбой.

Руководство ТОФ, по данным собеседника агентства, готово перевезти животных на судах из вспомогательного флота. Как только будет принято решение об освобождении животных из "китовой тюрьмы" группа специалистов, которая сейчас разрабатывает план реабилитации животных, готова вместе с другими зоозащитниками сразу же приступить к его реализации.

"Обращение от экологов поступило, командование флота его положительно рассмотрело, готовы помогать. Взаимодействие налажено, оговариваются сроки и место, куда будут выпускать животных. Как только у экологов будет определенность по этим позициям, мы поможем", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе ТОФ.

Как сообщалось, 19 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил СМИ, что Кремлю известно о ситуации с косатками и белухами из бухты Средняя, которые незаконно были отловлены в этом году в Охотском море. Он назвал эту ситуацию "вопиющей" и подчеркнул, что защитники животных давно бьют тревогу, а эти животные уже достаточно давно находятся в неволе.

"Защитники животных, особенно на Дальнем Востоке, уже достаточно давно бьют тревогу. По каким-то коммерческим соображениям это было оспорено в суде, и эти животные сейчас находятся в арестованном состоянии, то есть их нельзя выпустить из этих водных участков - мест для передержки, а они должны двигаться, то есть фактически они там замерзают", - сказал Песков.

Пресс-секретарь также выразил сожаление, что законодательно подобный вылов в России в настоящее время никак не запрещен.

"Их, оказывается, можно вылавливать сколько угодно, этих китов, чтобы затем перепродавать в другие страны в океанариумы", - посетовал он.

Вместе с тем, как отметил Дмитрий Песков, Кремль намерен просить губернатора Приморского края Олега Кожемяко решить эту проблему.

"Мы имеем в виду обратиться к вновь избранному губернатору Приморья, чтобы он этим позанимался", - сказал Песков.

Природоохранные организации, которые уже много месяцев занимаются вопросом незаконного отлова и содержания в бухте Средней под Находкой 11 косаток и 90 белух, поддерживают Кремль в этом намерении и считают, что отлов китообразных в России необходимо полностью запрещать.

"Сейчас не существует технологий отлова китообразных без причинения вреда остальным членам их семьи. Косатки и белухи проплывают в день сотни километров, охотятся и передвигаются дружными семьями, их социальные связи очень крепки. В процессе отлова попадают в сети и запутываются крупные взрослые особи, беременные самки и сеголетки. Распутать и выпустить взрослых китов часто не представляется возможным, поэтому во время отлова погибают и травмируются другие члены семьи", - заявил представитель группы помощи морским животным "Друзей океана" Вячеслав Козлов, слова которого цитирует "Экологическая вахта Сахалина" в своем сообщении для СМИ.

Более того, как отмечает Дмитрий Лисицын, в неволе просто невозможно создать приемлемые условия для косаток и белух.

"Бетонные бассейны с хлорированной, отравленной фекалиями водой и мертвая рыба - это не жизнь, а мучение. Во всем мире отказываются от содержания морских млекопитающих в неволе именно по причине невозможности полноценно заменить этим животным естественную среду обитания, тем самым причиняя им страдания всю оставшуюся жизнь, которая в неволе для китообразных сокращается в четыре-пять раз", - подчеркнул эколог.

Он отметил, что белух в принципе достаточно сложно заставить есть мертвую рыбу вместо охоты на живую, или вместо молока матери, если это сеголетки (детеныши до 1 года). Некоторые белые киты так и не начинают питаться в неволе. По оценкам отловщиков, в неволе погибает около трети выловленных белух.

К слову, по данным зоозащитников, сейчас в бухте Средней осталось уже не 90, а 87 белух – три белых кита, предположительно сеголетки, бесследно исчезли.

Между тем, помочь с реабилитацией косаток и белух из бухты Средняя готовы и в Приморском Центре реабилитации морских млекопитающих "Тюлень".

"Мы готовы организовать всю работу по реабилитации и возвращению косаток и белух. У нас есть инструменты для получения ресурсов, необходимых для этой работы. У нас есть возможность пригласить специалистов самых передовых со всего мира, согласие получено", - сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" директор центра Лора Белоиван.

Она отметила, что центр не намерен искать государственного финансирования, все расходы будут покрываться за счет фондов.

"Вопрос сейчас в том, где это проводить. Для реабилитации животных необходима глубоководная бухта, которой у нас нет. Так что участие и правоохранительных органов, и госструктур в этом вопросе необходимо", - добавила Белоиван.

При этом по ее словам, просто выпустить животных в бухту будет недостаточно. Она отметила, что молочные детеныши белух не готовы к самостоятельной жизни, им необходим особый уход и грамотное сопровождение, чтобы они выжили и остались дикими. Косатки и белухи постарше также нуждаются в особой программе для успешной самостоятельной жизни. Только после такого курса их можно возвращаться в океан.

"Трагедия уже произошла. Эти дети (имеются в виду китообразные – ИФ) уже забраны из семей, они уже пережили страшный стресс, они уже оторваны от своих родителей. Наша задача сейчас минимизировать ущерб, который им уже нанесли, насколько это возможно", - отметила эксперт.

О том, что косаток из бухты Средняя в Приморье можно успешно вернуть в дикую природу говорят и в Совете по морским млекопитающим. По мнению экспертов, животные еще не успели адаптироваться к жизни в неволе и их можно выпустить на свободу.

"Косатки находились в пункте передержки на протяжении от 2 до 4 месяцев, что недостаточно, на наш взгляд, для их полной адаптации к жизни в неволе. Фактически, содержащиеся в бухте Средняя косатки являются полудикими. Это позволяет надеяться на их успешный возврат в природу", - говорится в сообщении Совета.

По данным экспертов, детеныши косаток начинают принимать участие в охоте вместе с другими животными в стае в возрасте около одного года. Поэтому, косатки старше года, содержащиеся в бухте Средняя, способны принимать участие в добыче пищи и питаться, если будут находиться в группе с другими особями. При этом, как полагают специалисты, оптимальным местом выпуска является район, где животные были изъяты из среды обитания.

"Важно выпускать всех совместно содержащихся и допущенных к выпуску косаток одновременно, за исключением больных особей. При содержании в одной вольере у них формируются социальные связи, которые, вероятно, позволят им оставаться вместе и после возвращения в естественную среду. Это значительно облегчит адаптацию животных в природе и существенно повысит шансы на выживание, особенно самых молодых особей в группе", - считают в Совете по морским млекопитающим.

Что же касается выпуска белух, то у экспертов Совета недостаточно информации о возрастном составе и общем состоянии этих животных, поэтому они не готовы делать какие-то прогнозы по поводу их возвращению в дикую природу.

Как сообщалось, в конце октября "Гринпис России" и общественная организация "Экологическая вахта Сахалина" заявили, что в вольерах бухты Средней на юге Приморья (так называемой "китовой тюрьме") незаконно содержатся 11 косаток и 90 белух. По информации зоозащитников, животных доставили туда для последующей нелегальной продажи в иностранные океанариумы и зоопарки. Более того, как отмечали экологи, эти крупные морские млекопитающие содержатся в тесных вольерах, что может быть для них губительным.

По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). По ходатайству следствия суд в Приморье в конце ноября наложил арест на белух и косаток, которые содержатся в бухте Средней, чтобы помешать их вывозу за границу.

"В связи с принятым судом решением, руководство юридических лиц проинформировано, что последние не имеют права распоряжаться арестованным имуществом. Вместе с тем, белухи и косатки переданы юридическим лицам на ответственное хранение, то есть фактически все китообразные, как и прежде, содержатся в бухте Средняя под присмотром собственников, которые содержат их и обеспечивают питанием", - пояснили тогда в СУ СКР по Приморью.

После этого зоозащитники заявили, что обратятся к главе СК России Александру Бастрыкину для принятия срочных мер по выпуску на свободу краснокнижных косаток и детенышей белух, которых держат в бухте Средней.

"Дальнейшее выживание животных в "китовой тюрьме" становится проблематичным. Наступила зима, вода в бухте Средняя становится все холоднее, а морские животные в маленьких вольерах сильно стеснены в движении, что снижает их способность сопротивляться переохлаждению. Их иммунитет ослаблен из-за сильнейшего стресса при отлове и транспортировке, а также ненормальных условий содержания. Их рацион питания неестественен и скуден", - говорится в заявлении сразу шести российских общественных организаций по защите животных, которое распространила "Экологическая вахта Сахалина".

Активисты отмечают, что компании, которые удерживают млекопитающих в этой бухте, "регулярно заявляют об отказе от кормления и о нехватке средств на содержание животных".

"В этих условиях вероятность серьезных болезней и гибели узников "китовой тюрьмы" возрастает с каждым днем. Этого ни в коем случае нельзя допустить", - призывают общественные организации.

Также в своем заявлении активисты отмечают, что уже несколько десятков тысяч россиян подписали петиции с требованием "освободить узников "китовой тюрьмы". После заявления Гринпис по всей стране прошли митинги и пикеты за скорейший выпуск животных на волю.

Кроме того, в защиту косаток и белух выступили Генеральная прокуратура России, Росприроднадзор и Пограничная служба ФСБ России. Также за скорейшее освобождение животных публично высказались министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин, председатель комитета Государственной Думы РФ по экологии Владимир Бурматов и даже популярная американская актриса Памела Андерсон, которая направила соответствующее письмо президенту РФ Владимиру Путину.

Также экологи отметили, что в начале декабря Южно-Сахалинский городской суд по иску экологов признал незаконной разрешительную документацию на вылов косаток в 2018 году, что должно также способствовать скорейшему освобождению млекопитающих.

Обозреватель Наталья Пономарева

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