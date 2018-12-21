Экологическая реанимация

21.12.18 14:33

© РИА Новости. Игорь Зарембо

Interfax-Russia.ru – Приморские ученые разработали план по очистке бухты Золотой Рог во Владивостоке.

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) вместе с коллегами из российских научных институтов разработали программу ликвидации накопленного экологического ущерба для бухты Золотой Рог во Владивостоке. Как пояснили в вузе, в ее основу легли исследования, которые специалисты проводили в этом районе с декабря 2016 года по ноябрь текущего года. Заказчиком работ выступил Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды (ВНИИ Экология), а главным исполнителем - Инженерная школа ДВФУ.

"Главное в этой программе - физическое очищение акватории. Но она также предусматривает поэтапное прекращение текущего загрязнения Золотого Рога канализационными стоками, мусором и нефтепродуктами из реки Объяснения, сбросами прибрежных предприятий", - сообщил научный руководитель коллектива разработчиков, заместитель директора Инженерной школы ДВФУ Валерий Петухов.

Ученый выразил надежду, что к ноябрю - декабрю 2019 года очистные сооружения Владивостока наконец-то заработают в полную силу, и неочищенные стоки прекратят попадать в море. В этом случае самоочищение бухты произойдет значительно быстрее.

"Если мы прекратим сброс загрязняющих веществ в бухту, то вода, благодаря естественным процессам, сможет очиститься достаточно быстро. По предположительным подсчетам, если сбросы прекратятся, самоочищение бухты произойдет за 5-7 лет", - сказал Петухов.

Бухта Золотой Рог является федеральным объектом, для ее очистки требуются средства федерального бюджета. Поэтому, по словам заместителя директора Инженерной школы ДВФУ, сейчас эксперты оформляют реестр объектов накопленного экологического вреда, чтобы администрация Приморского края смогла направить его для включения в федеральный реестр. В этом случае, средства на проведение очистных работ могут поступить уже в 2020 году.

"Если мы все правильно спланируем, то в течение 4-5 лет можем рассчитывать, что бухта станет достаточно чистой. Программа ликвидации накопленного экологического ущерба возникла из поручения главы государства в ходе подготовки к Саммиту АТЭС 2012 года", - добавил Петухов.

Он подчеркнул, что данный вопрос находится на личном контроле зампредседателя правительства Российской Федерации - полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева.

Также Петухов рассказал, что при подготовке программы ученые исследовали 5,2 кв. км бухты на разных глубинах до 28 метров, в том числе с использованием подводных роботов и геомагнитной съемки. В ходе этой работы специалисты получили данные об экологическом состоянии акватории, рельефе дна, характере донного грунта и объемах осадков. Также, по его словам, ученые обследовали причалы и береговую черту для выявления источников негативного воздействия.

Всего, по информации университета, в разработке программы участвовали более 60 сотрудников ДВФУ и партнерских организаций, в том числе Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН, Института проблем морских технологий ДВО РАН, Дальневосточного научно-исследовательского гидрометеорологического института и Института проектирования, экологии и гигиены (Санкт-Петербург).

Как сообщалось, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в конце ноября заявил, что намерен серьезно ужесточить требования к экологическому состоянию бухты Золотой Рог в Приморье.

"Обсуждали программы по очистке бухты Золотой Рог (с губернатором Приморья Олегом Кожемяко - ИФ). Нам предстоит поработать над культурой загрязнителей, чтобы они четко понимали, что нельзя так дальше вести себя, и экологические стандарты должны здесь работать. Это въездные ворота, это не только лицо Владивостока, это лицо нашей страны. Экология в этом плане отступать назад не будет, мы будем только ужесточать требования", - сказал Кобылкин журналистам во Владивостоке.

По данным приморских властей, для очистки бухты Золотой Рог во Владивостоке потребуется не менее 1 млрд рублей.

"По предварительным оценкам, комплексная очистка с 2019 до 2022 годы потребует около 1 млрд рублей. Этот вопрос будет решаться за счет включения бухты Золотой Рог в федеральный проект "Чистая страна" национального проекта "Экология", - сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.

Примводоканал в свою очередь сообщил, что уже скорректировал работу очистных сооружений Владивостока, что позволило значительно улучшить показатели очистки вод по сравнению с началом года. В частности, по данным предприятия, оптимизировать процесс очистки канализационных стоков и добиться улучшения показателей помогли новые технологии. На сегодняшний день, как уверяют в Примводоканале, очистка вод стала "лучше по сравнению с весенними, например, по аммонию и фосфору". Кроме того, удалось убрать неприятный запах стоков.

"Центральные очистные сооружения могут очищать до 160 тыс. куб м в сутки стоков, сейчас загрузка составляют около 90 тыс. куб. м. Резерв дает возможность подключать новых потребителей по мере развития жилищного строительства и подключения иных потребителей", - пояснили в Примводоканале.

Там же уточнили, что в основу технологии на новых очистных сооружениях была положена биологическая очистка сточных вод, представляющая собой очистку стоков в так называемых аэротенках карусельного типа. Но в процессе эксплуатации сооружений были выявлены некоторые недоработки, что создавало сложности в отладке технологии процесса очистки сточных вод.

"Кроме того, не всегда получалось достигнуть нормативных показателей качества сточных вод на выходе с очистных сооружений, например, по фосфорам. Также выяснилось, что за время эксплуатации комплекса сильно изменился состав сточной воды по сравнению с заложенными в проекте показателями", - уточнили на предприятии.

Все эти факторы требовали корректировки процесса очистки, и Примводоканал искал оптимальные решения этого вопроса.

Затем, в 2018 году специалисты предприятия удалили из блоков биологической очистки копившиеся там годами песок и взвеси, ведь последние сильно ухудшали процесс очистки сточных вод. Эта мера помогла убрать и неприятный запах стоков.

В настоящее время ведется монтаж перегородки для вытеснения воды и насыщения ее кислородом. Все эти работы уже принесли результат в виде значительного повышения качества очистки вод.

Как в свою очередь отметили в краевом департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам, за прошедший год сброс сточных вод в бухту Золотой Рог был сокращен на 75%. В настоящее время во Владивостоке очищается более 85% всех канализационных стоков.

Обозреватель Наталья Пономарева

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