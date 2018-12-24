Футбольный год

24.12.18 10:10

© РИА Новости. Владимир Астапкович

Interfax-Russia.ru – Уходящий 2018 год стал годом смелых решений для Юга РФ: Чечня и Ингушетия официально определили границы регионов, а Волгоградская область перешла на новое время.

Главные события года

Самым запоминающимся событием 2018 года для жителей Юга РФ стал чемпионат мира по футболу. Матчи мундиаля принимали три региона Южного федерального округа – Ростовская, Волгоградская области и Краснодарский край. Остальные субъекты предоставляли тренировочные площадки сборным.

На стадионе в Волгограде прошло четыре матча, Ростов-Арена приняла пять игр, Сочи – шесть. Последний матч в Сочи состоялся 7 июля, когда в четвертьфинале встретились сборные России и Хорватии.

В Ростове-на-Дону летом побывали около 15 тыс. болельщиков из 103 стран. Матчи на Ростов-Арене посетили 214 тыс. человек, средняя заполняемость стадионов в период игр составила 42 тыс. человек.

Вскоре после закрытия чемпионата сильный ливень проверил Волгоград-Арену на прочность: вода затопила ее помещения и разрушила насыпь около нового стадиона. Дождь показал слабые стороны внешней ливневой канализации, не справившейся с полуторамесячной нормой осадков, из-за чего произошел размыв насыпного откоса.

Из политических событий на Юге резонансным стало изменение границ между Чечней и Ингушетией. 26 сентября главы республик подписали соглашение об установлении границы, которая не была ранее четко определена после распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году.

Решение не устроило жителей Ингушетии. Митинги против территориальных изменений продолжались несколько дней. Точку в спорном вопросе в декабре поставил Конституционный суд, оставив закон об изменении границ в силе.

В феврале правительство Дагестана, состоявшее по большей части из членов прежней команды экс-главы республики Рамазана Абдулатипова, было отправлено в отставку после серии задержаний и арестов чиновников. Четверых служащих республики арестовали по подозрению в хищении более 100 млн рублей.

6 февраля глава Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку правительство республики, назначив премьером республики министра экономики Татарстана Артема Здунова.

2018-й год на Юге не обошелся без происшествий. В феврале молодой человек расстрелял из охотничьего ружья прихожан Храма Георгия Победоносца в Кизляре. Погибли пятеро женщин, еще четыре человека пострадали. Нападавшего ликвидировали на месте.

Стрелка объявили ваххабитом, а организация, ведущая мониторинг информационной активности экстремистов SITE Intelligence Group сообщила, что запрещенная в России террористическая группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за произошедшее в Кизляре.

В июне в Волгограде 11 человек погибло из-за столкновения катамарана и баржи на Волге. Все находившиеся на катамаране были пьяны, а судно было перегружено.

Суда столкнулись в 1 км от берега, катамаран перевернулся. Спасти удалось лишь 5 человек. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц).

Владельца лодочной станции ООО "Пристань" Леонида Жданова, из которой вышел катамаран, задержали, а затем арестовали. В декабре ему смягчили меру пресечения, дело пока не передано в суд.

В 2018 году в регионах Юга было еще несколько знаковых событий. Так, Волгоградская область стала жить по новому времени. Референдум о времяисчислении прошел в области 18 марта одновременно с президентскими выборами. Большинство жителей региона проголосовали за смену часового пояса.

Референдум инициировали в связи с тем, что многие выражали недовольство из-за слишком ранних рассветов, а также из-за того, что вечером слишком рано темнело. Тем не менее, многие хотели продолжить жить по московскому времени. Были и те, кто выступал за перевод стрелок часов два раза в год.

В октябре президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об изменении часовой зоны Волгоградской области со 2-й на 3-ю, 28 октября все жители области перевели стрелки.

Большой праздник прошел в этом году в Волгограде: в феврале состоялось 75-летие победы в Сталинградской битве. В этот день в Волгограде состоялся парад Победы в честь разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков.

В преддверие праздника в Волгограде прошли разнообразные мероприятия, посвященные победе. Документальным "подарком" к юбилею стал специальный мультимедийный раздел с уникальными архивными документами, посвященными героическим защитникам Сталинграда. Его на своем официальном портале опубликовало Минобороны РФ.

Взгляды сверху

Главы регионов в интервью Interfax-Russia.ru рассказали о том, какие события уходящего года кажутся им наиболее значимыми. Так, губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что в 2018 году в области реализовали около 200 инвестпроектов, из них 10 приоритетных. Это важные проекты, которые входят в так называемую "губернаторскую сотню".

"Благодаря чемпионату (мира по футболу-2018 – ИФ) донская столица "шагнула" на левый берег (там возведена Ростов-Арена – ИФ), что дает шанс для развития Ростовской агломерации в новых направлениях. Также область показала высокий темп роста объемов экспорта: за 9 месяцев больше, чем на 45%", - сообщил Василий Голубев.

По его словам, в следующем году будет завершено 15 крупных инвестпроектов в сфере промышленного производства и ветроэнергетики, торговли и логистики на общую сумму 30 млрд рублей.

"А под "занавес" этого года подписали соглашение с "Газпромом" и "Роснано" о пилотном проекте развития рынка газомоторного топлива. Совместно с компанией "Яндекс.Маркет", которая недавно открыла в Аксайском районе первый логистический центр, начали развивать цифровую коммерцию", - рассказал губернатор.

Его коллега из Ставропольского края отметил, что в крае в этом году была создана территория опережающего социально-экономического развития.

"Она расположена в городе Невинномысске, который считается промышленной столицей региона. Сегодня в ТОСЭР зарегистрировано уже 5 резидентов. В том числе, построен Казьминский молочный комбинат, реализуются крупные инвестпроекты по выпуску алюминиевых баллонов, изготовлению тары из пенополистирола, ряд других", - сказал губернатор Владимир Владимиров.

Немаловажно, что 2018-й на Ставрополье стал годом старта эксперимента по введению курортного сбора.

"До конца года планируем собрать свыше 180 млн рублей. Все средства вкладываются в развитие курортной инфраструктуры в четырех городах-курортах Кавказских Минеральных Вод", - отметил глава края.

По его словам, для Ставрополья, как и для всей страны, уходящий год запомнился чемпионатом мира по футболу.

"Его наследие в нашем крае – пять современных тренировочных площадок. На одной из них тренировалась национальная сборная Нигерии. Теперь эти футбольные поля переданы детско-юношеским спортивным школам края", - сказал он.

Следующий год станет юбилейным для Северо-Кавказского молодежного форума "Машук", он пройдет в Пятигорске в 10-й раз. Владимир Владимиров подчеркнул, что за все время, что проводится форум, нескольких тысяч молодежных инициатив получили гранты на воплощение своих проектов.

"Но, пожалуй, самым ярким молодежным событием 2019 года станет Международная студенческая весна с участием стран БРИКС и ШОС. Уже сейчас ожидается, что на Ставрополье приедут свыше 2 тысяч юношей и девушек. И число стран-участниц продолжает расти, буквально недавно свои делегации решили направить Австрия и Грузия. Мы хотим, чтобы Международная студвесна стала настоящим праздником для молодежи – зрелищным, запоминающимся на всю жизнь. И уже сейчас серьезно готовимся к проведению этого масштабного фестиваля", - рассказал губернатор.

По мнению врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, одним из наиболее важных событий 2018 года стало внедрение в регионе системы экологически чистых источников энергии: с сентября одна за другой вводятся в эксплуатацию солнечные электростанции.

"Еще одно серьезное достижение – снижение госдолга. Уже второй год областной бюджет формируется с профицитом", – сообщил Interfax-Russia.ru Сергей Морозов.

По его словам, одна из самых динамично развивающихся отраслей – рыболовство и рыбопереработка. В этом году почти в два раза вырос объем выращивания товарных осетровых. На будущее у области в планах – продолжить заниматься созданием в Астраханской области портовой особой экономической зоны.

"Предусмотрена также модернизация инфраструктуры морского порта, увеличение пропускной способности автомобильных подходов к портам Астраханской области и организация паромных переправ в Каспийском бассейне. Все это должно стать частью международного транспортного коридора "Север-Юг", – рассказал врио губернатора.

У соседней Калмыкии главный результат уходящего года – рост налоговых и неналоговых поступлений в бюджеты всех уровней на 26%, сообщил глава республики Алексей Орлов. При этом он подчеркнул, что рост поступлений идет уже который год подряд.

"В основном, прирост произошел за счет увеличения индекса сельскохозяйственной продукции. Сельское хозяйство, животноводство Калмыкии показывает тенденции к росту", – сообщил глава.

В 2019 году Калмыкия планирует приступить к реализации программы по использованию местных локальных источников водоснабжения.

"Вода есть в Калмыкии, но она непригодна для питья, а с автономными опреснительными установками эту проблему можно будет решить реально", - считает Алексей Орлов.

"Мы также планируем субсидировать еще одно направление - альтернативные источники энергетики. В 2019-2020 годах ожидаем в республике строительство солнечных электростанций мощностью до 130 МВт. Их строительство уже начато", - рассказал руководитель региона.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров среди значимых социальных событий отметил открытие двух новых медицинских амбулаторий в Насыр-Кортском и Альтиевском административных округах Назрани. Он перечислил и другие социальные и экономические достижения республики за год.

"В самом начале года мы открыли Хоккейную академию им. Вячеслава Фетисова "Башлоам". И для нас это большой прорыв. Помимо традиционных для нас видов спорта (дзюдо, тхэквондо, смешанные единоборства), республика стала воспитывать хоккеистов. В декабре республика впервые приняла Всероссийский турнир по хоккею с шайбой среди юношей на кубок главы Ингушетии", - поделился Юнус-Бек Евкуров.

Также в этом году инвестиционный проект по созданию санаторно-курортного кластера "Ачалуки" попал в новую ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)".

"Его строительство планируется на 2019-2020 годы в Малгобекском районе, где расположены источники лечебных минеральных вод. Для возведения объектов кластера уже выделена территория площадью 5 га", - рассказал глава Ингушетии.

В уходящем году в республике открыли ряд новых предприятий и реанимировали несколько простаивающих производств.

"Так, в республике была запущена вторая очередь завода по изготовлению алюминиевых профилей "РИАК", а также новый завод по производству сухих строительных смесей ООО "ТИМ". Благодаря запущенным и уже действующим предприятиям, республика в этом году вновь стала лидером среди субъектов РФ по росту производства в обрабатывающей сфере – за 9 месяцев наш показатель увеличился на 66,7%", – сообщил глава.

Отдельно он прокомментировал договоренность с главой Чечни Рамзаном Кадыровым об определении границы между регионами.

"Думаю, с течением времени все поймут, что мы сделали это на благо наших народов, поставили точку в многолетних территориальных спорах, открыли дополнительные возможности для экономического сотрудничества наших регионов и развития приграничных территорий", - считает Юнус-Бек Евкуров.

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О том, как прожил 2017 год Крым и Севастополь, читайте в отдельном материале. Мы желаем вам удачи в будущем году и больше хороших новостей! С Новым 2018 годом!

Обозреватель Евгения Артемова

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