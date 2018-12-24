Год развития

24.12.18 11:06

© РИА Новости. Алексей Витвицкий

Interfax-Russia.ru – Уходящий год для Поволжья стал продуктивным в экономическим плане, насыщенным - в событийном и достаточно спокойным - в политическом.

Под знаком ЧМ

Уходящий год безусловно запомнится одним из самых ярких мировых спортивных событий – чемпионатом мира по футболу. Сразу четыре поволжских региона – Нижегородская, Самарская области, Татарстан и Мордовия – принимали в 2018 году гостей и участников мундиаля.

Кстати, среди всех городов, принимающих чемпионат мира по футболу, именно Саранск, Самара и Нижний Новгород оказались лидерами по росту числа посещений иностранными туристами. Так, въездной поток в Саранск вырос в 235 раз – гостями Мордовии стали более 106 тыс. иностранных граждан из Колумбии, Перу, США, Ирана и Японии. Самару посетили 104 тыс. иностранных туристов из Колумбии, Бразилии, Австралии и Мексики – что в 31 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. А въездной турпоток в Нижний Новгород вырос в 19 раз.

В свою очередь за время проведения игр чемпионата мира по футболу – с 14 июня по 6 июля – столицу Татарстана посетили 300 тыс. туристов и экскурсантов. За время проведения игр мундиаля Казань посетили известные государственные деятели, политики и спортсмены, в том числе бывший французский президент Николя Саркози, бывший канцлер Германии Герхард Шредер, принцесса Японии Хисако Такамадо, легендарный футболист Диего Марадона и др.

Кстати, именно в Казани сборная Германии, на тот момент действующий чемпион мира по футболу, проиграла сборной Кореи и выбыла с турнира.

Наследием ЧМ-2018 в городах-организаторах стали современные аэропорты и вокзалы, высококлассные гостиницы – в Калининграде, Нижнем Новгороде и Саранске были построены первые отели 5 звезд, Нижний Новгород получил новую станцию метро. Кроме того, в регионах, принимавших мундиаль, появилось более 100 новых туристских маршрутов.

Так что, как отмечал глава Ростуризма Олег Сафонов, подводя итоги ЧМ-2018, чемпионат мира принес российской туристской отрасли много плюсов.

"Его наследие продолжит работать, способствуя росту внутреннего и въездного турпотоков. Компания McKinsey подсчитала, что благодаря проведению в России мирового футбольного первенства число внутренних туристов в нашей стране вырастет на 10-26%, туристов из-за рубежа - на 14-18%", – отметил он.

Вместе с тем в списке футбольных событий этого года в Поволжье не обошлось без "ложки дегтя" – осенью был признан банкротом и ликвидирован пермский футбольный клуб "Амкар", имеющий 25-летнюю историю, и начинавший сезон-2018/2019 в российской премьер-лиге.

А для татарстанского хоккейного клуба "Ак Барс" 2018 год, напротив, вновь стал "золотым" – впервые в истории Континентальной хоккейной лиги казанский клуб стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина.

Первые лица

Для политической жизни региона 2018 год был относительно стабильным. Прошедшие в сентябре выборы лишь помогли временно исполняющим обязанности губернатора главам Нижегородской и Самарской областей избавиться от приставки врио.

Наряду с этим Ульяновская область оказалась в числе трех российских регионов, где "Единая Россия" уступила КПРФ на выборах депутатов региональных парламентов. Еще одним поволжским регионом, сумевшим "удивить", стала Самарская область, где коммунисты обошли "Единую Россию" на выборах в думу Тольятти.

Впрочем, один из поволжских регионов в уходящем году все же сменил руководителя: 11 октября президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку главы Башкирии Рустэма Хамитова. После отставки он заявил, что не планирует в дальнейшем заниматься политической деятельностью, и 14 декабря вошел в новый состав совета директоров "Башнефти".

Руководителем республики до выборов был назначен мэр подмосковного Красногорска Радий Хабиров. Новый глава региона уже провел реорганизацию в кабинете министров Башкирии, отправив в отставку несколько чиновников. Так, после критики своей работы были уволены министры здравоохранения и экологии. Кроме того, своих постов лишились (http://interfax-russia.ru/Povoljie/main.asp?id=976550) пятеро вице-премьеров, еще трое остались работать в статусе исполняющих обязанности.

"Чистка рядов" прошла и в правительствах ряда других поволжских регионов. По разным причинам, в том числе по подозрениям в коррупции и превышении должностных полномочий, были уволены: зампред кабинета министров Чувашии; министр экологии Саратовской области; глава саратовского Минпромэнерго; первый замминистра природных ресурсов Саратовской области; зампред ульяновского правительства; замминистра промышленности Пензенской области; глава Минздрава Ульяновской области; глава оренбургского Минсельхоза.

В 2018 году был вынесен и приговор экс-губернатору Кировской области Никите Белых. В феврале его признали виновным во взяточничестве и приговорили к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 48 млн рублей. Наказание Белых отбывает в исправительной колонии в селе Клекотки Рязанской области, где работает в библиотеке. В конце ноября защита бывшего губернатора подала кассационную жалобу на приговор экс-чиновнику.

Нападения, взрывы и ЧП

К сожалению, уходящий год в Поволжье оказался богатым и на неприятные события. Так, инцидент в пермской школе с нападением двух подростков на учителей и учеников стал лишь первым в череде последовавших за ним аналогичных происшествий, прокатившихся по всей стране. Один из соучастников преступления был переведен в психиатрический стационар, дело в отношении него выделено в отдельное производство. Второго подростка суд приговорил почти к 10 годам лишения свободы в воспитательной колонии.

Печальную эстафету Перми среди поволжских регионов "перехватила" Башкирия, где в апреле ученик коррекционной школы Стерлитамака напал на одноклассников и преподавателей. Были госпитализированы трое подростков и учитель. По факту ЧП были возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и халатности чиновников из органов профилактики. Подросток, совершивший нападение, по решению суда находится под стражей.

Проанализировав эти и другие аналогичные ЧП, Минпросвещения России предложило законодательно запретить информацию, побуждающую детей к насилию, а Минюст РФ инициировал законопроект об уголовной ответственности за склонение несовершеннолетних к действиям, опасным для жизни других людей. В декабре президент РФ Владимир Путин подписал закон о мерах противодействия сайтам, подстрекающим детей к самоубийству или преступлениям, – так называемым "группам смерти" и "колумбайн-сообществам".

Кроме того, поступили предложения поручить охрану образовательных учреждений Росгвардии и ужесточить процесс получения лицензии на пользование огнестрельным оружием.

В числе других чрезвычайных происшествий 2018 года стоит отметить очередную "канонаду" вблизи удмуртского поселка Пугачево. Спустя 7 лет после взрывов на артиллерийском арсенале и три года после предыдущего инцидента в полутора километрах от Пугачево вновь начали рваться снаряды. Причем, похоже, подобные ЧП здесь могут происходить с завидной регулярностью - как оказалось, на территории злополучного полигона остаются около 2 млн взрывоопасных предметов.

Другая нештатная ситуация, связанная с взрывами, произошла в Нижегородской области – ЧП на дзержинском предприятии унесло жизни шести человек: пять работников завода погибли на месте происшествия, еще одна женщина скончалась в больнице спустя две недели.

Еще одно резонансное событие произошло в Башкирии – в конце октября трех руководителей подразделений республиканского МВД задержали по подозрению в групповом изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя. Позже Кировский районный суд Уфы взял всех обвиняемых под стражу, апелляционная жалоба на арест была отклонена. Полицейских уволили "за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции".

Банкротство, СПИКи и компромиссы

Между тем одно из ЧП, произошедших в 2018 году, повлекло за собой закрытие авиакомпании "Саратовские авиалинии". После авиакатастрофы в Подмосковье Росавиация начала внеплановую проверку авиакомпании, следствием которой и стала ликвидация сертификата (http://interfax-russia.ru/Povoljie/view.asp?id=938170) эксплуатанта "Саратовских авиалиний".

Кроме того, в уходящем году банкротом была признана замыкавшая десятку крупнейших авиакомпаний России авиакомпания "ВИМ-Авиа", зарегистрированная в Татарстане. Правда, проблемы у этой авиакомпании начались еще в 2017 году.

В свою очередь попадание бизнесмена Олега Дерипаски вместе с его основными активами, включая группу "ГАЗ", в SDN List (так называемый "черный" санкционный список США - Specially Designated Nationals List) США, опубликованный OFAC (структура американского Минфина, отвечающая за правоприменение в области санкций), создало в уходящем году определенные трудности для нижегородского автопроизводителя. "ГАЗ" из-за санкций даже перестал публиковать отчетность. Вместе с тем группа "ГАЗ", Минпромторг РФ и правительство Нижегородской области в декабре заключили специнвестконтракт (СПИК) о создании нового и модернизации действующего производства автомобилей. В рамках СПИКа группа "ГАЗ" планирует направить почти 21 млрд рублей на создание нового производства и обновление существующих мощностей.

В стороне от своего СПИКа не остался и "АвтоВАЗ", на котором в уходящем году поменялось руководство. Тольяттинский автозавод подал заявку на заключение специнвестконтракта совместно с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi. Совокупно компании намерены вложить 70 млрд рублей в развитие и модернизацию производства автомобилей Lada, Renault, Nissan и Mitsubishi.

Кстати, впервые за несколько лет у "АвтоВАЗа" есть шанс завершить год с прибылью (http://interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=991225): в первом полугодии 2018 года чистая прибыль предприятия по РСБУ составила 486 млн рублей против чистого убытка в 6 млрд 600 млн рублей годом ранее. Компания уже сообщила о том, что прогнозирует получение позитивной операционной маржи по итогам года.

"Положительную динамику" по "АвтоВАЗу" отметил и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В беседе с Interfax-Russia.ru он также обратил внимание на увеличение рабочих мест и на "АвтоВАЗе", и у смежников.

"Крайне важно, что мы добились создания новых рабочих мест и новых производств. Только промышленных производств за этот год мы открыли 12, в большей степени - в Тольятти. До конца года рассчитываем выйти на цифру в 12 тыс. новых рабочих мест только в крупных и средних предприятиях - это лучший показатель за последние годы", - заявил Азаров.

По его словам, Самарская область сделала серьезный шаг вперед по созданию благоприятного инвестиционного климата: "Раньше регион находился на 65 месте в рейтинге Агентства стратегических инициатив, и нам удалось подняться на 17 пунктов. Я рассчитываю, что по итогам года регион поднимется еще минимум на 20 пунктов".

В свою очередь правительство Пермского края, "Метафракс" и администрация города Губаха еще в феврале подписали специнвестконтракт по проекту строительства химкомплекса "аммиак-карбамид-меламин" (АКМ). Завершить строительство в Губахе химкомплекса по производству АКМ "Метафракс" намерен в 2021 году. Общая стоимость проекта - более 950 млн евро без учета процентов по кредитам.

В уходящем году власти Башкирии сумели найти альтернативу "Башкирской содовой компании" (БСК), существующей сырьевой базы которой, по прогнозам специалистов, хватит лишь до 2020 года. В сентябре этого года правительство республики и ООО "Таурус" подписали соглашение об инвестиционных намерениях по строительству в Башкирии завода кальцинированной соды мощностью 1 млн тонн продукции в год.

Ожидается, что новое предприятие, которое будет дублировать существующее производство БСК, расположится на территории Стерлитамакского района республики, а сырьевой базой станут запасы Гумеровского месторождения, расположенного в 40 км от Стерлитамака.

Впрочем, позже БСК и башкирские власти все же пришли к компромиссу по поводу решения сырьевой проблемы "Башкирской содовой компании". Так что "Башсода" не будет в дальнейшем настаивать на разработке имеющего охранный статус шихана (горы) Тратау.

Для Пензенской области, по словам главы региона Ивана Белозерцева, 2018 год был удачным по многим показателям. В частности значительно вырос показатель притока инвестиций, особенно в сельском хозяйстве.

Так, сообщил Interfax-Russia.ru губернатор, по итогам 12 месяцев объем инвестиций ожидается не менее 80 млрд 400 млн рублей, что составит 111% к уровню прошлого года. В том числе Белозерцев отметил пять заключенных в этом году инвестиционных соглашений на реализацию проектов с общим объемом инвестиций более 22 млрд рублей в течение следующих полутора лет.

"Нам удается открывать на территорию области новые "точки развития" и привлекать новые предприятия. Удалось достичь хороших показателей в молочном животноводстве. Шесть тонн молока в год на одну корову – это рекорд. Заложили первый камень в строительство нового завода по глубокой переработке индейки. По производству мяса этой птицы Пензенская область на первом месте в России, а в 2019 году, думаю, выйдет в европейские лидеры", - рассказал глава Пензенской области.

Для Оренбургской области уходящий год запомнится введением в промышленную эксплуатацию двух солнечных электростанций (СЭС). Совокупная установленная мощность в 105 МВт делает их крупнейшими из построенных в России. Стоимость проектов составила 10 млрд рублей.

В итоге, как отмечал губернатор Оренбургской области Юрий Берг, суммарная мощность всех семи оренбургских СЭС сейчас составляет 195 МВт, а к 2022 году она должна вырасти до 250 МВт.

В свою очередь Ульяновская область собирается заняться производством фотоэлектрических модулей для солнечных электростанций. В декабре областное правительство подписало соглашение с австрийскими компаниями Green Source Gmbh и Core Value Capital Gmbh, которые планируют построить в регионе предприятие по производству составляющих для солнечной энергетики с использованием перспективной технологии. Объем вложений зарубежных инвесторов в проект на первом этапе составит свыше 1 млрд 200 млн рублей.

При этом, как заметил в беседе с Interfax-Russia.ru губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, это - не первый проект региона в области альтернативной энергетики. Он напомнил, что четыре года назад в области "с нуля" была создана новая отрасль экономики, и регион стал первопроходцем в российской ветроиндустрии.

"И в ноябре в Ульяновской области на единственном в стране заводе по производству лопастей для ветроэнергетики начало работать уникальное для России технологическое оборудование. Мы запустили первый оптовый ветропарк финской компании Fortum и приступили к строительству второго, а сейчас имеем возможность наблюдать процессы локализации производства компонентов для отрасли", - отметил Морозов.

По его словам, в регионе уже проведена огромная работа в области ветроэнергетики, построен полноценный ветроэнергетический кластер, включающий ветряные станции, производство компонентов для отрасли, создана образовательная база.

"И это хороший повод для гордости", - заявил глава Ульяновской области.

Он также заметил, что в уходящем году довольно успешно поработали и существующие предприятия. Так, Ульяновск в очередной раз подтвердил гордое звание "авиационной столицы": 25 января совершил первый испытательный полет Ил-78М-90А, произведенный на ульяновском заводе "Авиастар-СП"; 12 мая состоялся первый полет второго опытного самолета МС-21-300, часть комплектующих для которого изготавливается также на "Авиастар-СП"; а 7 ноября в небо поднялся тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А.

Амбициозные задачи

При этом Морозов отметил и открытие в 2018 году новых социальных объектов. В частности, напомнил губернатор, в марте открылся перинатальный центр "Мама" - ведущее региональное учреждение родовспоможения, где оказываются все виды высокотехнологичной медицинской стационарной помощи в области акушерства, гинекологии, неонатологии и хирургии новорожденных.

"Это одно из самых крупных и современных медицинских учреждений в Приволжском федеральном округе", - подчеркнул собеседник Interfax-Russia.ru.

Кроме того, в ноябре в Ульяновске открылся лицей на 1 тыс. ученических мест, который был построен меньше, чем за два года.

"Это не просто школа, а передовое учебное заведение, в котором соединились самые комфортные материально-технические, инфраструктурные условия с инновационным содержанием образовательного и воспитательного процесса. Здесь все уникально, причем не только для Ульяновской области, но и для всего Поволжья: от самого здания, благоустройства прилегающих пространств и территорий, технического оснащения школы – до новейших образовательных стандартов и системы профильного обучения", – пояснил он.

Причем, заметил Морозов, на одном построенном лицее в Ульяновске регион останавливаться не собирается.

"Мы продолжаем строить новую школу на 1 тыс.100 мест в другом микрорайоне города. Всего до 2025 года в Ульяновской области будет построено 15 новых учебных заведений в городах и районах", – отметил губернатор.

Что касается здравоохранения, то здесь, по словам губернатора Ульяновской области, запланирован ввод в эксплуатацию федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии, который примет первых пациентов в следующем году.

"Этот уникальный не только для России, но и для всего мира медицинский центр в Димитровграде будет обслуживать жителей Ульяновской области и других субъектов РФ", - уточнил Морозов, добавив, что объем финансирования проекта составляет более 20 млрд рублей, а учреждение сможет принимать 20 тыс. пациентов в год.

"И здесь нам нужно решать массу задач – строить и развивать инфраструктурные объекты в городе, создавать условия для того, чтобы специалистам и пациентам было комфортно. Это важные и масштабные задачи, решение которых придаст импульс развитию не только Димитровграда, но и всего региона", - добавил глава региона.

Со своей стороны губернатор Оренбургской области Юрий Берг также отметил ряд проектов, реализованных в регионе.

"Мы довольно успешно справились с программами по реализации федеральных проектов "Формирование комфортной городской среды" и "Безопасные и качественные дороги". В этом году много усилий затратили на развитие социальной инфраструктуры – строительство и ремонт школ, больниц, сельских ФАПов, домов культуры, кинотеатров", - рассказал Interfax-Russia.ru Берг.

По его словам, очень важно, что все эти начинания поддержали жители Оренбургской области, что особенно ярко показал завершающийся Год волонтера.

"Оренбуржцы участвуют во всех социально значимых проектах региона и сами становятся инициаторами множества добрых дел. В этом году 31 проект социально ориентированных некоммерческих организаций получил поддержку Фонда президентских грантов", – сказал он.

При этом глава Оренбургской области отметил, что уходящий год, в первую очередь, знаменателен тем, что экономика региона начала восстановительный рост.

О строительстве новых социальных объектов в 2018 году Interfax-Russia.ru рассказал и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он упомянул строительство новых больниц и поликлиник в Тольятти, в Сызрани, в Волжском районе и открытии двух новых школ.

"До конца года мы завершим общестроительные работы еще одной школы. Когда у нас школы строились в таком количестве?", – сказал он в беседе с Interfax-Russia.ru.

Кроме того, в Самарской области строятся государственные, муниципальные детские сады.

"За счет всех мер в детсады смогли пойти еще около 2,5 тыс. детей. При этом мы создаем условия для развития частных детсадов. В следующем году строительство учреждений дошкольного образования продолжится. И мы каждый год около 10 детских садов будем строить", – отметил он.

В свою очередь губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассказал об открытии в регионе детского технопарка "Кванториум", IT-школы, реконструированной станции скорой медицинской помощи и областной женской консультации, о продолжающихся масштабных преобразованиях городского пространства.

"От Нового года я жду, чтобы мы как минимум мы подтвердили самые наши лучшие показатели и развивались дальше. Нужно двигаться вперед, чуть замешкаешься и потом не нагонишь. Стоят очень серьезные задачи по национальным проектам, по повышению качества жизни людей. Для меня именно положительные изменения в жизни граждан – главное. Чтобы люди говорили, что в этом году у нас жизнь стала комфортнее и ситуация изменилась к лучшему", - резюмировал Белозерцев.

Обозреватель Анастасия Николаева

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