Смертельные работы

24.12.18 13:57

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Interfax-Russia.ru – Пожар на строящемся стволе шахты "Уралкалия" в Соликамске привел к гибели 9 человек, работа рудника приостановлена. В Пермском крае объявлен траур.

Возгорание на строящемся четвертом стволе рудника "Соликамск - 3" "Уралкалия" произошло утром 22 декабря. С декабря 2017 года объект был передан подрядчику для проведения производственных работ со всеми сопутствующими мероприятиями, включая обеспечение соответствия выполняемых работ требованиям промышленной безопасности и охраны труда.

Как пояснил "Интерфаксу" начальник ФГУП "УС-30" Андрей Максимов, рабочие выполняли бетонирование участка строящегося ствола. В момент инцидента под землей находились 17 человек, из них восемь были выведены на поверхность. Еще девять рабочих подрядной организации - ФГУП "УС-30" оказались заблокированными в шахте на глубине 364 м.

По словам источника в оперативном штабе на месте ЧС, связь с ними установить не удалось, но спасатели не теряли надежд спасти горняков.

"Пожар блокирует шахтерам выход на поверхность, однако они оснащены средствами индивидуального спасения, кислорода им должно хватить до прихода горноспасателей", – сообщил "Интерфаксу" источник, отметив, что пока пожар очень сильный и справиться с огнем и добраться до горняков не удается.

К месту происшествия выехали три военизированных горноспасательных отряда МЧС из Нижнего Тагила, Североуральска и Екатеринбурга. Спасатели неоднократно предпринимали попытки добраться до заблокированных людей в шахте. Однако через несколько часов руководство подрядчика "Уралкалия", сотрудники которого оказались заблокированы в шахте в Соликамске, сообщили, что надежды на их спасение остается все меньше.

"У них есть средства индивидуальной защиты, специальные шахтные самоспасатели, но уже это время (которое позволит им находиться без воздуха в шахте - ИФ), к сожалению, закончилось. Шансы на их спасение невысокие, - сообщил "Интерфаксу" начальник ФГУП "УС-30" (подрядчик "Уралкалия") Андрей Максимов.

Спасатели с шестой попытки смогли пробраться в строящийся ствол шахты СКРУ-3 "Уралкалия", однако добраться до строителей, заблокированных в задымленном шахтном стволе, им не удалось.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации главы Пермского края, до места предполагаемого нахождения строителей оставалось около восьми метров.

В свою очередь руководитель березниковского отдельного военизированного горноспасательного отряда Алексей Пестов уточнил журналистам, что спуск на полок проходческий на данную минуту невозможен ввиду изменения конструкций ствола, продолжающегося горения и сильной задымленности. Он пояснил, что спасательная лестница при спуске упирается в измененные металлические конструкции, а бадья со спасателями упирается в бетоноприемники, отошедшие от стен горной выработки и наклонившиеся в сторону клетевого спуска. По его словам, есть угроза опрокидывания бадьи с людьми.

Отвечая на вопрос журналистов о шансах на спасение строителей, Пестов ответил, что "шансы, к сожалению, стремятся к нулю".

Только рано утром 23 декабря спасателям удалось обнаружить тела восьми горняков в шахтном стволе.

"Первое тело нашли на первом уровне полога, еще одно тело на втором уровне полога и на третьем уровне тела шестерых человек", - сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе губернатора.

Тело девятого строителя обнаружили днем в тот же день. К вечеру тела всех погибших был доставлены спасательными бригадами на поверхность из глубины строящегося ствола рудника. Как сообщил "Интерфаксу" представитель оперативного штаба на месте происшествия, на извлечение всех тел из шахты с глубины в 362 метра потребовалось более шести часов.

Все очаги возгорания также были ликвидированы к вечеру 23 декабря.

ЧП, по данным "Уралкалия", вероятнее всего, связано с проведением строительных работ. Компания 22 декабря приостановила работу действующей шахты "Соликамск-3".

"СКРУ-3 вернется к работе не раньше завершения всех мероприятий, связанных с ликвидацией аварии на строящемся четвертом стволе", – сказал "Интерфаксу" представитель "Уралкалия".

По его словам, компания еще не может полностью оценить ущерб, который был нанесен строящемуся стволу.

"Пока рано говорить о конкретном размере ущерба, еще не все работы завершены", – отметил он.

Ростехнадзор создал комиссию по расследованию причин аварии.

Между тем, как сообщил журналистам глава регионального управления Ростехнадзора Станислав Мацов, первая проверка строительства четвертого ствола на руднике "Уралкалия" должна была состояться в октябре, но была перенесена на январь 2019 года по ходатайству компании.

"В связи с тем, что подрядчик - "УС-30" - не справлялся с объемом работ в части объективных, в части субъективных причин, то по ходатайству "Уралкалия" данная проверка была перенесена на январь (2019 года - ИФ). Все это согласовано", - сказал Мацов.

По его словам, объект находился в рамках компетенции строительной организации.

Проект расширения рудника "Соликамск-3" предполагает восстановление ранее пройденной части ствола N4 и завершение его строительства. В результате мощности шахты должны вырасти на 600 тыс. тонн. Общая стоимость проекта ранее оценивалась компанией в $225 млн.

Со своей стороны СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту ЧП по статье "Нарушение правил безопасности горных работ, повлекших смерть двух и более лиц" (ч.3 ст.216 УК РФ). Дело передано на расследование в центральный аппарат СКР. В рамках расследования в качестве подозреваемых задержаны четыре сотрудника строительно-монтажного управления N680 ФГУП "УС-30": два горных мастера, начальник объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 и начальник участка N5 на этом комплексе.

Подрядчик – ФГУП "УС-30" (Межгорье, Башкирия) – осуществляет строительство тоннелей, наклонных и вертикальных стволов и других подземных сооружений, а также промышленных и гражданских объектов различного назначения. В частности, ФГУП "УС-30" осуществляло проходку стволов на калийном руднике "ЕвроХима" в Пермском крае ("Усольский калийный комбинат"), а в настоящее время является подрядчиком по строительству стволов на Талицком калийном месторождении "Акрона".

Стройкомпания оплатит похороны погибших горняков и выплатит компенсации их семьям, сообщил начальник ФГУП Андрей Максимов. По его словам, будет оказана единовременная помощь каждой семье погибшего в размере 2 млн рублей за счет предприятия.

Он подчеркнул также, что если в семьях были иждивенцы, то каждый из них получит помощь в размере среднемесячного заработка погибшего кормильца.

Максимов выразил соболезнования погибшим и попросил у них прощения. По его словам, среди девяти погибших пятеро были жителями Пермского края, трое - Башкирии и один - Краснодарского края.

Со своей стороны "Уралкалий" пообещал выделить по 3 млн рублей семьям девяти строителей. Компания также готова оказать помощь и поддержку семьям погибших.

Кроме того, губернатор Пермского края Максим Решетников подписал распоряжения по выплатам семьям погибших по 1 млн рублей вне зависимости от региона проживания. Отдельно дано поручение социальному блоку правительства обеспечить индивидуальное сопровождение каждой семьи и оказать необходимую помощь.

24 декабря объявлено в Пермском крае днем траура.

Обозреватель Анастасия Николаева

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