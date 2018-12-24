Год политических игр

24.12.18 16:00

© РИА Новости. Виталий Аньков

Interfax-Russia.ru – Уходящий год запомнился жителям Дальнего Востока сменой ряда губернаторов, присоединением новых регионов и несколькими крупными ЧП.

Перестановка кадров

Ряд значимых политических событий произошел в уходящем 2018 году на Дальнем Востоке. Так, в мае сменились главы сразу у двух регионов округа.

Сначала в отставку подал глава Якутии Егор Борисов, руководивший республикой с 2010 года. Временно исполняющим обязанности главы региона президент РФ Владимир Путин назначил Айсена Николаева, который ранее возглавлял администрацию города Якутска. В сентябре Николаев победил на губернаторских выборах, набрав 71,9% голосов избирателей.

В тот же день глава государства подписал указ и об отставке с поста губернатора Магаданской области Владимира Печеного. Врио главы региона был назначен Сергей Носов, ранее возглавлявший администрацию Нижнего Тагила. 9 сентября Носов одержал победу на выборах губернатора Магаданской области. По данным областного избиркома, его кандидатуру поддержало 81,51% избирателей.

Осенью главы сменились еще у двух дальневосточных регионов. В частности, губернатором Хабаровского края стал оппозиционер Сергей Фургал (ранее он являлся депутатом Госдумы от ЛДПР). Он победил во втором туре выборов, набрав 69,57% голосов избирателей. При этом соперник Фургала - на тот момент действующий глава региона, единоросс Вячеслав Шпорт - получил поддержку лишь 27,97% жителей края.

Также кадровые перестановки произошли и в администрации Приморья. В этом регионе выборы губернатора пришлось проводить трижды. В первом туре участвовали 5 кандидатов: врио губернатора Андрей Тарасенко, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, кандидат от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" Юлия Толмачева, кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко и Алексей Козицкий, выдвинутый "Справедливой Россией". Никто из них не сумел набрать более 50% голосов избирателей, в результате региональный избирком объявил второй тур выборов.

Участие во втором туре губернаторских выборов в Приморье приняли кандидат от партии "Единая Россия" Андрей Тарасенко (в первом туре набрал 46,56% голосов) и коммунист Андрей Ищенко (24,64%). По результатам подсчета 95% протоколов Ищенко выигрывал у Тарасенко почти 6% (51,61% против 45,79%). Однако при обработке 96,13% протоколов разрыв сократился вдвое, а по итогам подсчета 100% бюллетеней Андрей Тарасенко набрал 49,55% голосов против 48,06% у Андрея Ищенко. Тогда кандидат от КПРФ заявил о фальсификации при подсчете голосов и объявил голодовку. Сторонники Тарасенко также обвинили своих оппонентов в подтасовках и фальсификациях на выборах. В регионе начались акции протеста. Чтобы разобраться в ситуации в Приморье прибыла специальная комиссия ЦИК, которая, изучив соответствующие документы, приняла решение отменить итоги второго тура выборов.

После этого Тарасенко отказался от продолжения кампании и ушел в отставку. Кстати, вслед за ним свой пост неожиданно покинул и мэр Владивостока Виталий Веркеенко. Врио главы региона президент России Владимир Путин назначил Олега Кожемяко, который до этого момента руководил Сахалинской областью. Чиновник заявил, что будет участвовать в выборах главы региона как самовыдвиженец.

16 декабря Олег Кожемяко победил на выборах губернатора Приморского края. По итогам обработки всех протоколов участковых комиссий он набрал 61,88% голосов избирателей. За его ближайшего конкурента - кандидата от ЛДПР Андрея Андрейченко – проголосовали 25,16% пришедших на выборы (171 тыс. 61 житель Приморья). За кандидата от "Партии Роста" Алексея Тимченко свои голоса отдали 35 тыс. 126 человек, или 5,17% избирателей. А депутата Думы Владивостока Розу Чемерис поддержали 25 тыс. 854 человека, что составило только 3,80 % от пришедших на выборы избирателей.

К слову, в 2018 году завершился суд над бывшим экс-губернатором Сахалинской области Александром Хорошавиным, которого обвиняли в получении взяток на сумму более 522 млн рублей (ст. 290 УК РФ) и легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ). Чиновник был приговорен к 13 годам лишения свободы и штрафу в 500 млн рублей. Также по решению суда экс-глава Сахалина лишен всех наград, которые он получил за трудовые заслуги. Кроме того, суд запретил ему занимать должности на госслужбе в течение 5 лет.

Еще одним значимым событием в жизни макрорегиона в 2018 году стала передача двух некогда сибирских регионов – Бурятии и Забайкалья – в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО). Соответствующий указ президент РФ подписал вечером 4 ноября. По мнению главы государства и ряда других чиновников, такая "перестановка" позволит распространить на указанные регионы ряд преференций, пока что доступных только Дальнему Востоку РФ. Речь идет о таких механизмах поддержки, как создание территорий опережающего развития (ТОР), режиме Свободного порта (СПВ), различных налоговых и таможенных льготах, программе "Дальневосточный гектар" и других.

Кроме того, в 2018 году власти решили перенести столицу Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток. С такой инициативой выступил глава Приморья Олег Кожемяко, президент РФ Владимир Путин идею чиновника поддержал.

Задел на будущее

Также в 2018 году в России продолжилась работа по развитию Дальнего Востока и улучшению его инвестиционной привлекательности. На эти цели правительство РФ выделило почти 54 млрд рублей. Средства будут перечислены тремя траншами. Так, в 2018 году регионы ДФО должны были получить 21 млрд рублей, в 2019 году им направят 16,7 млрд рублей, в 2020 году – еще 15,8 млрд рублей. Средства пойдут на строительство, реконструкцию и ремонт объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры региона, которые находятся в центрах экономического роста в Дальневосточном федеральном округе (всего 191 проект).

Кроме того, в 2018 году власти РФ направили более 600 млн рублей на развитие монопоселков Чегдомын и Эльбан в Хабаровском крае. Деньги, как пояснили чиновники, в первую очередь, пойдут на строительство и ремонт объектов социальной и транспортной инфраструктуры.

Вместе с тем, в марте уходящего года российское правительство приняло решение докапитализировать Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) на 11 млрд рублей. Как уточнили в пресс-службе организации со ссылкой на вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, источниками финансирования станут госбюджет (по линии программы развития Дальнего Востока), также часть средств направит Российский фонд прямых инвестиций и ВЭБ. Процесс должен завершиться до конца 2018 года.

Помимо этого, весной 2018 года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о продлении льгот по страховым взносам для резидентов территорий опережающего развития (ТОРов) и Свободного порта Владивосток до 2035 года. Как уточнил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока РФ Александр Крутиков, благодаря такой инициативе инвесторы будут отчислять в государственные внебюджетные фонды не обычные 30%, а 7,6%.

Также в 2018 году власти страны решили расширить территорию Свободного порта, включив в него Советско-Гаванский район Хабаровского края.

"В связи с распространением режима Свободного порта Владивосток (СПВ) на Советско-Гаванский муниципальный район Хабаровского края на его территории планируется реализовать 15 инвестиционных проектов. По предварительной информации, общий объем частных инвестиций составит 54,5 млрд рублей. При этом предполагается создание порядка 1 тысячи 815 новых рабочих мест", – рассказал председатель комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Кроме того, в уходящем году было решено расширить границ ТОР "Хабаровск". На новых площадках инвесторы построят завод по выращиванию и переработке птицы (общий объем инвестиций - 5,2 млрд рублей), а также производственно-логистический комплекс площадью 67 тыс. кв. метров.

Вместе с тем, в июле Владимир Путин подписал закон, разрешающий иностранцам въезжать по электронной визе через аэропорты всех регионов Дальнего Востока.

Напомним, что всего на территории ДФО расположено девять воздушных пунктов пропуска - аэропорт "Кневичи" (Владивосток), где уже действует упрощенный визовый режим; "Угольный" (Анадырь); "Благовещенск" (Благовещенск); "Сокол" (Магадан); "Елизово" (Петропавловск-Камчатский); "Бухта Провидения" (расположен рядом с поселком Урелики на Чукотке); "Новый" (Хабаровск); "Хомутово" (Южно-Сахалинск) и "Якутск" (Якутск). Как уверяют чиновник, необходимое оснащение для обслуживания иностранных граждан, пребывающих по электронной визе, помимо владивостоксого авиаузла имеют аэропорт "Елизово", "Новый", "Хомутово" и "Благовещенск". Именно их пункты пропуска уже начали работать по упрощенному визовому режиму. На остальные воздушные пункты пропуска, расположенные на территории округа (Магадан, Якутск), упрощенный порядок въезда иностранных граждан будет распространяться по мере их технического оснащения.

"Расширение механизма электронных виз на дальневосточные воздушные гавани говорит о том, что мы готовы делать наши контакты более интенсивными. Граждане 18 стран могут прилетать на Дальний Восток, оформив визу через Интернет всего за 4 дня. Формула "сегодня – турист, завтра – инвестор" работает всегда. Не зря говорится, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать", – заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

Кроме того, в феврале 2018 года состоялся третий запуск с космодрома Восточный. Ракета-носитель "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" вывела на расчетную орбиту космические аппараты дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" N3 и N4. Управление спутниками после отделения от разгонного блока взяли на себя специалисты Главной оперативной группы управления в Центре управления полетами (ЦУП). Вместе с тем, разгонный блок "Фрегат" доставил на целевые орбиты девять американских и германских малых космических аппаратов (МКА) S-Net, Lemur и D-Star One.

Также в 2018 году Роскосмос подписал госконтракт на строительство второй очереди "Восточного". Инвестиции в проект составляют почти 40 млрд рублей. После его реализации на космодроме появится пусковой стол для обеспечения пусков ракет-носителей тяжелого класса семейства "Ангара", командный пункт, кабель-заправочная башня, транспортно-установочный агрегат (ТУА), системы заправки, пожаротушения и другие комплексы.

Также в 2018 году Госдума РФ поддержала инициативу по расширению действия программы "Дальневосточный гектар" на переселенцев из-за рубежа. Теперь документ отправится на согласование в Совет Федерации, а затем, если получит одобрение сенаторов, на подпись к президенту.

Международное сотрудничество

Важные договоренности, направленные, в том числе, на развитие Дальнего Востока, были достигнуты и на переговорах с иностранными партнерами.

В частности, на полях IV Восточного экономического форума (ВЭФ) Россия заключила 58 соглашений с международными и иностранными компаниями. Больше всего таких документов было подписано с Китаем (31 соглашение на сумму 290,6 млрд рублей), с Японией (16 соглашений на сумму 1 591,1 млрд рублей) и Южной Кореей (9 соглашений на сумму 9,5 млрд рублей).

"В соглашениях, подписанных на форуме, высока международная составляющая, что подчеркивает роль ВЭФ как значимой площадки для многостороннего взаимодействия на уровне компаний, регионов и государств в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Реализация данных соглашений будет содействовать не только социально-экономическому развитию регионов Дальнего Востока, но и укреплению сотрудничества России со странами - участницами форума", - заявил советник президента РФ Антон Кобяков.

Всего же, по данным организаторов, в ходе IV Восточного экономического форума было подписано 220 различных соглашений, контрактов, меморандумов, протоколов и дорожных карт. Общая сумма подписанных документов составляет 3 трлн 185 млрд рублей (учтены соглашения, информация о которых не является коммерческой тайной).

Также в 2018 году Россия и Япония возобновили переговоры по заключению мирного договора. Как сообщалось, Япония, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года, претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва считает, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит. В то же время, в Кремле готовы доработать советско-японскую декларацию 1956 года, согласно которой СССР соглашался передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, но только после заключения мирного договора между двумя странами.

Кроме того, в конце октября в Москве состоялся четвертый раунд российско-японских консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел государств по вопросу совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. По данным российского МИД, в ходе переговоров стороны рассмотрели вопросы проектов сотрудничества по пяти направлениям – аквакультура, тепличные хозяйства, пакетные туры, ветроэнергетика и переработка отходов, "с учетом приоритетных задач социально-экономического развития этого региона".

Вместе с тем, в 2018 году на финишную прямую вышел масштабный проект по строительству железнодорожного моста Нижнеленинское (Еврейская автономная область) – Тунцзян (провинция Хэйлунцзян, КНР) через реку Амур. В октябре китайская сторона объявила о завершении строительства своей части перехода, Россия же пообещала закончить свою часть работ в 2019 году. В это же время должны достроить и мостовой переход "Благовещенск-Хэйхэ".

Вместе с тем, в 2018 году российские власти заявили о планах по созданию первой трансграничной ТОР на границе с Китаем площадью 413 га. Инвестиционный потенциал площадки специалисты оценивают в 1,5 млрд долларов США.

Самое чрезвычайное

К сожалению, уходящий год не обошелся без чрезвычайных происшествий. Так, в январе в Японском море по дороге из южнокорейского порта Донгхэ в сахалинский порт Холмск пропало рыболовное судно "Восток". На борту траулера находилось 20 человек. На пятые сутки поисков спасатели обнаружили два спасжилета, два спасательных круга, рыбацкий оранжевый буй и два пустых спасательных плота с маркировкой пропавшего "Востока". Моряков найти так и не удалось. Как полагают специалисты, из-за сложных погодных условий судно могло обледенеть, потерять остойчивость и затонуть вместе с экипажем.

Кроме того, в уходящем году российские суда не раз задерживали за различные долги в южнокорейском порту Пусан. К примеру, в июне покинуть республику не удалось российскому судну "Палладий" (принадлежит "ДальТранс"). После того как несколько членов экипажа пожаловались на невыплату заработной платы, руководство порта задержало российское судно до погашения всех долгов перед моряками.

В сентябре в непростую ситуацию в Южной Корее попало российское судно "Севастополь" – местные власти задержали сухогруз в порту из-за санкций США. Решать проблему моряков пришлось на самом высоком уровне. Благодаря усилиям российских дипломатов, корейские власти все-таки разрешили "Севастополю" покинуть порт, однако из-за возникшей задержки судовладелец – приморская компания "Гудзон" – уже понес большие финансовые потери.

Затем, в октябре все из-за тех же санкций США Южная Корея и вовсе запретила судам компании "Гудзон" заходить в порты страны, однако благодаря российским дипломатам запрет быстро сняли.

Вместе с тем, уходящий год не обошелся и без авиапроисшествий. Так, 11 апреля в пригороде Хабаровска разбился вертолет Ми-8, в результате крушения погибли шесть человек. Эксперты полагают, что причиной авиакатастрофы могли стать сложные метеоусловия.

В мае частный вертолет "Газель 342" совершил аварийную посадку в Хабаровском крае В момент ЧП на борту находилось три человека. Во время жесткой посадки воздушное судно воспламенилось. Люди успели эвакуироваться до того, как вертолет загорелся. Однако по дороге к рядом стоящему охотничьему домику, в километре от места происшествия, у одного из них случился сердечный приступ, в результате чего мужчина скончался. Остальные пассажиры вертолета все-таки дошли до охотничьего домика, откуда их уже забрали спасатели и доставили в больницу поселка Экимчан. Известно, что один из пострадавших отделался легкими травмами – рассечением брови и небольшим сотрясением мозга, второму же понадобилась серьезная операция.

В октябре ЧП произошло с пассажирским авиалайнером Sukhoi Superjet-100 в Якутии. После приземления самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП), у него подломилась передняя стойка шасси. В момент ЧП на борту самолета находилось 92 человека – 5 членов экипажа и 87 пассажиров. Всех их быстро эвакуировали в безопасное место, при посадке никто не пострадал.

Кроме того, в 2018 году на Дальнем Востоке произошло несколько серьезных ЧП с мостами. Так, 9 октября автомобильный мост обрушился на участок Транссиба в городе Свободный Амурской области. В момент обрушения по виадуку двигался грузовик, а по железнодорожным путям – грузовой поезд. ЧП чудом обошлось без пострадавших.

Затем, 26 октября автомобильный мост обрушился на въезде в село Осиновка в Приморье. Предположительно, конструкция не выдержала вес фуры Volvo, которая в тот момент проезжала по переправе. В результате грузовик рухнул вниз вместе с одним из сегментов моста и фактически раздавил следовавшую за ним Mazda Demiо. В тот момент в легковом автомобиле находилось 25-летняя девушка и ее трехлетняя дочь. Обе погибли. Водителя большегруза доставили в больницу с переломами ног и закрытой черепно-мозговой травмой. Позднее в его отношении СУ СКР по Приморскому краю возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Также широкий общественный резонанс в 2018 году вызвала история про пиры одного из заключенных исправительной колонии строгого режима N3 в Амурской области. Так, в ноябре в сеть просочились фотографии, где член краснодарской банды "Цапков" Вячеслав Цеповяз, осужденный за разбой и жестокие убийства, лакомится шашлыками, икрой и крабами прямо в стенах исправительного учреждения. Данным фактом заинтересовались в СКР. По результатам проверки следователи возбудили в отношении сотрудников данной исправительной колонии уголовное дело по ч.1 ст.286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). В настоящее время расследование продолжается.

Вместе с тем, в уходящем году Дальний Восток традиционно пережил все капризы природы: сильнейшие морозы, мощнейшие снежные циклоны, наводнения и лесные пожары.

От первых лиц

Итоги 2018 года специально для Interfax-Russia.ru подвели первые лица некоторых дальневосточных регионов. К примеру, губернатор Камчатского края Владимир Илюхин рассказал, что его регион заканчивает год с положительной динамикой по большинству основных показателей.

"В 2018 году Камчатка поднялась в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности субъектов на 36 позиций, заняв 32 место. В ТОР "Камчатка" зарегистрировано рекордное на Дальнем Востоке количество резидентов. 73 компании инвестируют в реализацию своих проектов 30 миллиардов рублей и создадут почти 5 тысяч новых рабочих мест", – сообщил он Interfax-Russia.ru.

Кроме того, по словам главы региона, в 2018 году отличились и предприятия рыбохозяйственной отрасли Камчатки, добыв впервые за всю историю путины более 490 тысяч тонн лосося. В итоге совокупная прибыль компаний за 2018 году составила более 25 млрд рублей.

"Работа правительства Камчатки оценена правительством страны, наш край по темпам экономического роста признан первым на Дальнем Востоке, что стало основанием для выделения гранта из федерального бюджета в размере 930 миллионов рублей. Эти средства, безусловно, будут направлены на дальнейшее социально-экономическое развитие Камчатки", – добавил Владимир Илюхин.

Магаданская область, как рассказал ее губернатор Сергей Носов, в свою очередь добыла в 2018 году рекордное количество золота. Кроме того, местные власти провели серьезную работу по реализации майских указов президента РФ.

"Работы предстоит много, и только вместе с жителями Магаданской области мы справимся. Лично для себя считаю главным достижением поддержку колымчан на прошедших выборах. Для меня это большая ответственность, которую мне предстоит оправдать. Люди - главная ценность Колымы!", – заявил Interfax-Russia.ru избранный глава Магаданской области.

Также итоги уходящего года подвел и председатель Магаданской областной Думы Сергей Абрамов. По его словам, парламентариям удалось увеличить бюджет на оплату медицинских услуг для населения.

"Председателю правительства РФ депутатским корпусом областной Думы было направлено обращение с просьбой инициировать рассмотрение вопроса о снятии ограничения по индексу бюджетных расходов, который применялся при расчете субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов", – рассказал Абрамов.

Он отметил, что только в этом году по этому направлению Магаданская область недополучила около полутора миллиардов рублей.

"Такая ситуация сложилась еще в 4 субъектах страны. Данный вопрос поднимался на заседаниях Парламентской Ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье" и Совета Законодателей при Федеральном собрании. Максимально допустимое при расчетах значение индекса было поднято с трех до четырех с половиной, что принесло нашему Фонду обязательного медицинского страхования дополнительно более миллиарда рублей. Они уже учтены в бюджете фонда на 2019 год", – сказал Абрамов.

Также, по его словам, в 2018 году депутаты приняли важный закон, сохраняющий права граждан на получение региональных мер социальной поддержки и льгот после выхода на пенсию.

"Теперь колымчане будут иметь право на эту поддержку по достижении предпенсионного возраста без фактического обретения статуса пенсионера", - отметил председатель Магаданской областной Думы.

Помимо этого, по его словам, парламентарии утвердили и прожиточный минимум пенсионера в Магаданской области. Как пояснил Абрамов, он необходим для расчета социальной доплаты к пенсии на 2019 год.

"Он оставлен на уровне 2018 года. Однако при обсуждении законопроекта у депутатов возник ряд вопросов, касающийся актуальности методик расчетов и данных, предоставляемых службой статистики, на которых основывается расчет прожиточного минимума в регионе, поскольку эта тема крайне чувствительна. Была проведена соответствующая работа с управлением федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю, Магаданской области, Еврейской автономной области (ЕАО) и Чукотскому автономному округу", – сказал он.

Также некоторые итоги уходящего года подвели и в правительстве Амурской области.

"Объем валового регионального продукта в 2018 году увеличился до 336,2 млрд. рублей (104,6% к прошлому году). Сохраняются высокие объемы производства продукции сельского хозяйства (9 месяцев 2018 года – 47,5 млрд. рублей, прогноз 2018 года – 58,9 млрд. рублей). Так, к примеру, Амурская область занимают лидирующую позицию среди субъектов РФ по производству сои - около 40% от объемов, сложившихся по России в целом", - сообщили Interfax-Russia.ru в пресс-службе правительства региона.

Также в 2018 году власти Амурской области продолжили работу по улучшению инвестиционного климата региона.

"Мы оцениваем рост поступлений инвестиций в 2018 году в 6 млрд. рублей и планируем привлечь в развитие экономики области порядка 193 млрд. рублей (за 6 месяцев 2018 года – 79,4 млрд. рублей, или на 2,6% больше аналогичного показателя прошлого года)", – сообщили в пресс-службе областной администрации.

Так, по результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, Амурской области удалось подняться на 12 позиций и занять 35 место.

"Нами также продолжена активная работа по улучшению делового климата в области. Правительством области разработан План мероприятий по улучшению показателей национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Амурской области на 2018-2019 годы", – добавили в правительстве региона.

Кроме того, в 2018 году в области продолжилось строительство космодрома Восточный, газопровода "Сила Сибири", объектов Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), пограничного мостового перехода через Амур "Благовещенск - Хэйхэ", Нижне-Бурейской ГЭС. Вместе с тем, шла реконструкция федеральной дороги "Лена", аэропортовых комплексов в Зее и Экимчане и посадочной площадки в Бомнаке.

"За счет реализации на территории области крупных инвестиционных проектов объем строительства вырос на 15,7% к уровню прошлого года (за 9 месяцев 2018 года – 89,6 млрд. рублей)", – добавили в пресс-службе.

Кроме того, в 2018 году амурские ТОР пополнились новыми резидентами (плюс 5 предприятий). Всего в качестве резидентов территорий опережающего развития региона в настоящее время зарегистрировано 14 компаний.

Обозреватель Наталья Пономарева

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