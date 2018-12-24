Год свершений и событий

24.12.18 17:05

© РИА Новости. Алексей Даничев

Interfax-Russia.ru – Чемпионат мира по футболу, авария на плавдоке и смена глав нескольких городов стали самыми яркими событиями уходящего года в СЗФО

В обзоре Interfax-Russia.ru по традиции представим резонансные события в общественно-политической жизни Северо-Западного федерального округа (СЗФО) за 2018 год.

Перестановки в руководстве

Перемены произошли в политической жизни СЗФО: свой пост по собственному желанию покинул губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, руководивший городом с 2011 года. Временно исполняющим обязанности губернатора северной столицы назначен Александр Беглов, занимавший до этого должность полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.

Полтавченко же президент предложил занять должность в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Сейчас он входит в совет директоров ОСК. Место Беглова в полпредстве занял Александр Гуцан. Нового губернатора северной столицы будут выбирать 8 сентября 2019 года в Единый день голосования.

Глава города в этом году сменился и в Мурманске. Впервые за столетнюю историю этот город возглавила женщина – Тамара Прямикова. Экс-мэр Дмитрий Филиппов ушел на повышение, заняв должность министра промышленности и предпринимательства Заполярья.

Мэра в этом году также выбирали в Великом Новгороде. Им стал "единоросс" Сергей Бусурин – за него проголосовал 21 из 30 депутатов новгородской думы. Предыдущий глава города Юрий Бобрышев избирался в 2013 году всеобщим голосованием горожан. После своей отставки он планировал баллотироваться в депутаты Госдумы от Новгородской области.

Череда инцидентов

Уходящий год для жителей округа выдался относительно спокойным, но без происшествий все же не обошлось. Так, в конце марта в одной из жилых пятиэтажек в Мурманске произошел взрыв газа, обрушились три этажа. В результате ЧП погибло три человека, еще трое пострадали. По данным следователей, причиной трагедии стали умышленные действия одного из жильцов, который впоследствии скончался в больнице от полученных ранений. Уцелевшую часть дома признали пригодной для проживания, а пострадавшие этажи планировалось восстановить.

В конце октября в Архангельске подросток подорвал самодельную бомбу в здании УФСБ. Ранения получили три сотрудника управления ФСБ. Известно, что юноша учился в местном техникуме и состоял в интернет-сообществе "анархистов". О своем намерении он объявил в соцсетях. Позднее сотрудники правоохранительных органов задержали, а затем и арестовали 14-летнего московского подростка, который общался с "архангельским террористом". В настоящее время правоохранительные органы расследуют это дело.

Взрыв прогремел и в Гатчинском районе Ленинградской области 19 октября. Однако причиной его стали нарушения при изготовлении пиротехники на заводе "Авангард". В результате погибли пять человек – граждане Белоруссии и Узбекистана. По данным регионального МЧС, цех, изготавливавший пиротехнику, работал нелегально. А здание в целом уже не эксплуатировалось.

Другой инцидент произошел на АО "82 судоремонтный завод" (82 СРЗ) под Мурманском. В ночь на 30 октября здесь затонул плавучий док ПД-50 при выходе из него тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов". Один из кранов плавдока упал на палубу авианосца. В результате ЧП пострадали четыре человека, один из которых позднее скончался в больнице. В настоящее время ведется расследование причин инцидента. По предварительным подсчетам, ущерб составит не более 70 млн рублей. Часть ущерба будет покрыта за счет плановых работ по модернизации крейсера. Не повлияют повреждения и на сроки модернизации крейсера – корпорация рассчитывает передать его флоту в 2021 году.

В ноябре под Нарьян-Маром разбился вертолет Ми-26Т компании "ЮТэйр", погиб пилот, еще пять человек получили ранения. Вертолет летел в Пижму, но из-за сложных метеоусловий пришлось выполнять незапланированную посадку. Причины катастрофы выясняет комиссия.

Другой авиационный инцидент произошел в начале ноября в Архангельской области: обледеневший в воздухе пассажирский самолет Ан-2 жестко приземлился в лесном массиве. Самолет Ан-2 выполнял рейс по маршруту Васьково-Мезень. На борту находилось 11 пассажиров, люди получили травмы, но обошлось без жертв.

Расследование теракта

Больше года правоохранительные органы расследовали дело о теракте, произошедшем в Петербургском метро 3 апреля 2017 года. Следователи в августе объявили о завершении предварительного следствия по этому делу. В числе обвиняемых 11 участников террористического сообщества. В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения в организации террористического сообщества и участии в нем, содействии террористической деятельности, террористическом акте, незаконном обороте оружия и взрывных устройств (ст. 205.4, ст. 205.1, ст. 30, ст. 205, ст. 223.1, ст. 222.1, ст. 205, ст. 223.1, ст. 222.1, ст. 30, ст. 205, ст. 222.1, ст. 222 УК РФ).

По данным следователей, все они входили в террористическую группировку, образованную в Сирии уроженцем Киргизии Сирожидином Мухтаровым, он арестован заочно и объявлен в международный розыск. В общей сложности потерпевшими признаны 112 человек из пяти регионов и двух иностранных государств.

Северный мундиаль

Крупнейшее мировое спортивное событие этого года – Чемпионат мира по футболу 2018 - не обошло стороной и СЗФО. Матчи мундиаля принимали стадионы в Санкт-Петербурге и Калининграде. Так, в Северной столице прошло семь матчей игры, включая один из полуфиналов и матч за третье место. В Калининграде прошло четыре игры.

Кстати, благодаря мундиалю турпоток в Россию в целом увеличился. Как отметили в Ростуризме, количество туристов в города проведения матчей ЧМ-2018 вырос в полтора раза. Так, Санкт-Петербург принял около 800 тыс. гостей, в том числе более 500 тыс. иностранных граждан из Бразилии, Египта, Ирана, Марокко, Аргентины, Нигерии и других стран.

Пик Европы

В этом году оператор строительства крупнейшего небоскреба в Европе – Лахта-центр в Санкт-Петербурге – получил разрешение на его ввод в эксплуатацию. Лахта Центр – 87-этажный многофункциональный общественно-деловой комплекс, ядром которого станет штаб-квартира группы "Газпром" и компании "Газпром нефть". Его строительство стартовало в октябре 2012 года. Тем не менее, об открытии говорить пока рано: по данным пресс-службы комплекса, до этого события пройдет еще не меньше года. За это время пройдет благоустройство общественных и деловых пространств, набережных и пешеходных тротуаров.

Для посетителей также планируют устроить панорамный ресторан на высоте 315 метров и обзорную площадку на отметке 360 м, планетарий, спорткомплекс с панорамным бассейном, выставочные пространства и концертный зал. Дату открытия объявят к моменту полной готовности приема посетителей.

Страсти по Исаакиевскому собору

"Борьба" за Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге разгорелась еще в 2017 году. Власти Петербурга сообщили, что собор перейдет в безвозмездное пользование Русской православной церкви (РПЦ) на 49 лет с сохранением его музейной функции. Согласно плану, собор должен был перейти РПЦ до 1 января 2019 года.

Тема вызвала широкий общественный резонанс, и в 2018 году споры продолжились. Предлагалось даже провести референдум по этому вопросу, но парламент не поддержал эту идею. Однако часть депутатов Заксобрания Санкт-Петербурга опубликовала обращение с просьбой отменить распоряжение о передаче Исаакиевского собора РПЦ.

В своем ответе врио губернатора города Александр Беглов уточнил, что, согласно позиции Василеостровского районного суда, указанный документ не является решением о передаче имущества религиозного назначения религиозной организации, не порождает юридически значимых последствий и не нарушает прав и законных интересов граждан. К аналогичному выводу в 2017 году пришел Конституционный суд РФ. Тем не менее, РПЦ так и не подал официальную заявку в Смольный на передачу Исаакия. Срок ее подачи истекает 30 декабря.

Прирост населения

В этом году позитивными показателями может похвастаться Калининградская область: впервые население региона достигло отметки в 1 млн человек. Семье, в которой родился миллионный житель, власти региона подарили автомобиль и сертификат на 100 тыс. рублей. Причем в семье "миллионеров" родилась двойня: мальчик Макар и девочка Кира. Но именно Кира стала миллионным жителем области.

В минувшем году также прошло немало форумов. Так, Санкт-Петербург проводил VII культурный форум, Петербургский международный экономический форум, второй международный рыбопромышленный форум, а в Пскове прошел Первый международный медиафорум.

Подводя итоги

Губернаторы регионов СЗФО подвели для Interfax-Russia.ru итоги уходящего года, а также поделились планами на будущее.

Так, глава Мурманской области Марина Ковтун отметила, что уходящий год стал для региона юбилейным: область отметила 80-летие. В честь этой даты в регионе прошло множество культурных событий: концерты и спектакли лучших артистов страны, выставки из собраний крупнейших музеев и творческие туры.

"Среди важных событий уходящего года можно отметить решение "НОВАТЭКа" о создании терминала СПГ в губе Ура, выделение нам федеральных средств на модернизацию театра кукол и краеведческого музея по итогам Дней Мурманской области в Совете Федерации, а также прорывные итоги в сфере туризма - турпоток продолжает расти "ударными" темпами", – поделилась Марина Ковтун с Interfax-Russia.ru.

Она также отметила успешно прошедший год Добровольца: волонтерское движение в Мурманской области быстро развивается и серьезно заявляет о себе.

По ее словам, в планах властей региона на 2019 год продолжить расселение аварийного жилья, строительство с привлечением федеральных средств детских садов в трех муниципалитетах и школы в Североморске.

"Также среди наших приоритетов: спортивная инфраструктура на местах и медицина. Безусловно, мы продолжим развивать механизмы поддержки многодетных семей, людей с ограниченными возможностями. Иными словами, нас ждет привычная, то есть напряженная и непростая, каждодневная работа. Основной план - сделать ее хорошо", – заключила Ковтун.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников подчеркнул, что перед властями региона стояла задача вернуть Вологодскую область в ряды 20 сильнейших регионов России, с чем удалось успешно справиться. Также удалось сократить госдолг, а бюджет сделать профицитным.

"Мы не только сбалансировали бюджет, мы на ближайшие три года запланировали колоссальный бюджет развития – 44 млрд рублей, которые мы направим на строительство дорог, реконструкцию и строительство мостов, детских садов, школ, физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов, ледовых стадионов. Мы сделаем все для того, чтобы наши города и муниципальные образования стали красивыми, комфортными, благополучными и благоустроенными", – рассказал Interfax-Russia.ru Кувшинников.

По его словам, власти провели градостроительные советы уже в 21 муниципальном образовании из 26. Удалось договориться с жителями, местными администрациями, что все эти средства будут направлены на развитие муниципальных образований. Сформировано 735 поручений градостроительных советов. До конца года глава региона намерен объехать все районы, значит, число поручений увеличится.

"За ближайшие три года мы должны построить колоссальное количество объектов, отремонтировать наши школы, детские дошкольные учреждения, подать в квартиры наших вологжан чистую питьевую воду, отремонтировать очистные сооружения, стоки. Перед нами стоит колоссальная задача – реализовать намеченные планы", - отметил Олег Кувшинников.

Обозреватель Ксения Новикова

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