Космос не при чем

25.12.18 14:16

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Хабаровскому краю

Interfax-Russia.ru – Часть сопки обрушилась в русло реки Бурея в Хабаровском крае. Возможной причиной произошедшего назвали падение метеорита, однако ученые информацию не подтвердили.

Информация о том, что русло реки Бурея (Верхнебуреинский район, Хабаровский край) оказалось практически перекрыто обрушившейся скальной породой и поваленными деревьями, появилась в социальных сетях 24 декабря. Местные жители предположили, что на верхушку соседней сопки упал метеорит, однако их догадки не подтвердились. После изучения места происшествия специалисты пришли к выводу, что всему виной обычный оползень.

"В ходе проведенного осмотра и исследования специалисты пришли к выводу, что сход грунта произошел в результате оползня. Явление довольно редкое, но не уникальное", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Обстановка на реке Бурея находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Ту же информацию подтвердил и глава Верхнебуреинского района края Алексей Маслов.

"Пока что информация о падении метеорита не подтверждается. Я сам приземлялся туда с учеными, они говорят, что больше похоже на сход лавины. По предварительным оценкам, сошло около 3-4 млн тонн грунта, частично перекрыто русло. Визуально, это очень большой объем", – сказал Маслов.

По его словам, в ближайшее время специалисты проведут замеры уровня воды в реке, и на основании этих данных определят дальнейшие действия.

"Но пока какой-то угрозы населенным пунктам нет, потому что зимний период времени. Но само по себе явление редкое, уникальное", – добавил глава района.

Также в том, что в Верхнебуреинском районе Хабаровского края упал метеорит, сомневаются и в Институте динамики геосфер.

"Никаких сигналов не было найдено - не сейсмического, не инфразвука. Сказать, что было крупное падение, сравнимое с Челябинским метеоритом, нельзя. На данный момент нет данных, что это был метеорит", – сказала "Интерфаксу" старший научный сотрудник Института Ольга Попова.

Она добавила, что нет свидетельств, что кто-либо наблюдал яркий болид в небе или слышал громкий звук, характерный для такого рода явлений. Также информацию о падении метеорита в Хабаровском крае не подтвердили и в Единой геофизической службе (ЕГС) РАН.

"По данным нашей сети, как сейсмической, так и инфразвуковой (такие датчики регистрируют любые сигналы в атмосфере, в том числе вызванные пролетом самолетов, вертолетов, болидов), никаких событий, которые могли бы быть интерпретированы, как пролет метеорита или болида не было зарегистрировано в течение последней недели", – сообщил Interfax-Russia.ru директор Федерального исследовательского центра (ФИЦ) "Единая геофизическая служба РАН" Юрий Виноградов.

Ученый подчеркнул, что Единая геофизическая служба располагает достаточно обширной сетью сейсмостанций в Хабаровском крае, которая позволяет специалистам регистрировать даже менее значительные события.

"Поэтому вероятность того, что это был метеорит, с нашей точки зрения, ничтожно мала", – добавил Виноградов.

Ученый предположил, что в Хабаровском крае мог произойти банальный оползень, который мог быть вызван, к примеру, каким-то далеким землетрясением.

"В принципе, он чем угодно мог быть вызван, это нормальное природное явление", – подчеркнул эксперт.

Падение метеорита в Хабаровском крае также не зафиксировало NASA, ведущее соответствующую базу данных.

Между тем, специалисты Научно-исследовательского центра (НИЦ) космической гидрометеорологии "Планета", проанализировав материалы спутниковой съемки места схода грунта в русло реки Бурея в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, пришли к выводу, что 12 декабря в этом районе произошла термическая аномалия.

"Анализ 10-ти минутных изображений метеоспутника позволил выявить в этом районе термическую аномалию, возникшую 12 декабря в 9:50 по местному времени (11 декабря 23:50 мск)", – сообщается на сайте центра.

По данным исследователей, первоначальный анализ разновременных данных спутников "Sentinel-2А" за 9 декабря и 12 декабря позволил выявить значительные ландшафтные изменения, произошедшие за этот промежуток времени в непосредственной близости от русла реки Бурея, выше водохранилища.

"На снимке за 12 декабря отсутствует часть сопки (макушки). В сравнении со снимком за 9 декабря просматривается изменение покрова земли: выделенный контур имеет однородную текстуру, что указывает на отсутствие растительного покрова. На полностью замерзшем русле реки наблюдается вода. По-видимому, лед деформирован под действием горных пород", – говорится в сообщении центра.

Также отмечается, что ученые уже передали данные космического мониторинга администрации полномочного представителя президента России в ДФО, в правительство Хабаровского края, в РусГидро, в Амурское водное бассейновое управление, а также подразделениям Росгидромета и МЧС РФ.

В то же время, как полагает директор Единой геофизической службы РАН, присутствие некой термической аномалии в районе обрушения сопки вовсе не говорит о том, что в гору врезался метеорит.

"Термической аномалией может быть что угодно. Например, хороший, мощный костер, который разжег какой-нибудь рыбак или охотник, спутник тоже зафиксирует как термическую аномалию. То есть термическая аномалия – это когда в одной точке что-то долго нагревалось, а метеорит летит с огромной скоростью, тогда должна быть не термическая аномалия, а след термический от пролета. Ничего такого мы не наблюдали", – сказал Виноградов.

Тем более, как подчеркнул ученый, судя по разрушениям, которые наблюдали жители Верхнебуреинского района в районе русла реки Бурея, в сопку должен был врезаться огромный метеорит весом не менее 20 килограмм.

"Такой метеорит, пролетая по атмосфере, излучал бы ударные акустические волны помощнее любой ракеты, а у нас там есть ультразвуковые станции, которые регистрируют такие сигналы. Ничего на этих станциях зарегистрировано не было", – подчеркнул эксперт.

В "РусГидро" в свою очередь сообщили, что сошедший с горного склона грунт в устье реки Бурея в Хабаровском крае не повлиял на работу Бурейской ГЭС.

"Перекрытие реки завалом из горных пород, который образовался в труднодоступном районе примерно в 100 км выше ГЭС, в настоящее время не оказывает влияния на работу станции. Специалисты Бурейской ГЭС усилили мониторинг за притоком воды в водохранилище, а также ведут расчеты вариантов работы ГЭС исходя из различных сценариев ликвидации завала в русле реки", – говорится

(http://www.rushydro.ru/press/news/107281.html) в сообщении компании.

В настоящее время, по данным "РусГидро", ГЭС работает в штатном режиме, электроэнергия вырабатывается с использованием накопленной за лето и осень воды в Бурейском водохранилище.

"Воды в водохранилище пока достаточно для обеспечения необходимого объема электроэнергии. Федеральное агентство водных ресурсов не давало указаний на изменение режимов работы ГЭС", – подчеркивает пресс-служба одного из крупнейших энергетических холдингов.

При этом, как отмечают специалисты компании, для восстановления естественного притока воды в водохранилище Бурейской ГЭС необходима расчистка русла реки.

"Решения о возможных мерах в отношении завала из горных пород будут приняты после завершения его обследования и получения заключений от специализированных научных и проектных организаций "РусГидро" и МЧС", – говорится в пресс-релизе.

В свою очередь Минэнерго РФ сообщает, что станция работает в соответствии с диспетчерским графиком: среднесуточная выработка составляет 19 млн кВт.ч, нагрузка станции меняется в диапазоне 300-1300 МВт.

"Продолжительность работы станции зависит от многих факторов, спрогнозировать точно в условиях низкой приточности в зимнее время довольно сложно, но рисков разгрузки станции в ближайшие недели нет", – заявил директор Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России Евгений Грабчак.

Обозреватель Наталья Пономарева

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