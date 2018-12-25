Спорная магистраль

25.12.18 14:44

© РИА Новости. Максим Богодвид

Interfax-Russia.ru – Минфин сомневается в целесообразности строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань. В необходимости ВСМ ранее усомнился и президент РФ.

"Российские железные дороги" (РЖД) до конца 2018 года должны были определить механизм реализации проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) "Москва - Казань".

"Либо это будет концессия, либо это будет дочернее предприятие ОАО "РЖД", - сообщал первый замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов в октябре на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

По его словам, в утвержденном комплексном плане развития магистральной инфраструктуры на реализацию проекта предусмотрены средства в размере 600 млрд рублей.

Общая стоимость проекта ВСМ "Москва - Казань" составляет около 1 трлн 700 млрд рублей, из которых 700 млрд рублей, как ожидается, составит капитальный грант. Как ранее пояснял бывший замглавы Минтранса Алан Лушников, в модели, которую представляют РЖД, его безвозмездно должно предоставить государство. Кроме того, предусмотрены 200 млрд рублей инвестиций РЖД - капитализируемый заем, остальное должен привлечь частный бизнес.

"Идет обсуждение проекта магистрального плана. Его проект внесен министерством экономического развития в правительство. Там есть проект ВСМ "Москва - Гороховец": дорога идет по новым путям, а от Гороховца заходит в Нижний Новгород по существующей железной дороге", - уточнял чиновник.

Фактически новая линия пойдет от подмосковного Железнодорожного, до которого будут проложены дополнительные пути из центра столицы. Стоимость работ оценивается примерно в 621 млрд 500 млн рублей, из которых 200 млрд рублей придется на капитальный грант из федерального бюджета, 200 млрд рублей – на средства РЖД, остальное – частные деньги, сообщал Лушников.

ВСМ "Москва - Казань" предполагается проложить по территории 7 субъектов РФ, на которых проживает более 25 млн человек. Проектные работы по ВСМ ведет российско-китайский консорциум в составе ОАО "Мосгипротранс", ОАО "Нижегородметропроект" и China Railway Eryuan Engineering Group.

В 2015 году в Москве был подписан меморандум о формах сотрудничества, модели финансирования проекта ВСМ Москва-Казань как приоритетного участка евразийского транспортного коридора Москва-Пекин.

Между тем президент России Владимир Путин на совещании 11 октября высказал сомнения в необходимости строительства первой в России высокоскоростной магистрали. Как сообщала газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники, президент поручил еще раз обсудить проект ВСМ.

В документе, на который ссылаются "Ведомости", говорится, что условием выделения денег из бюджета на ВСМ будет плановая операционная безубыточность проекта.

В плане развития магистральной инфраструктуры – три проекта сообщения с Нижним Новгородом – платная автодорога, бесплатная и ВСМ, – уточнил другой источник издания.

"Президент поручил еще раз оценить экономику и обоснованность ВСМ Москва - Нижний Новгород. Потому что в ближайшие годы планируется выделить деньги не только на этот проект, но и на реконструкцию трассы M7, и на платную трассу, которая станет частью транспортного коридора Европа - Западный Китай. Нужно посмотреть на планы пассажиропотока и грузового потока, не совпадают ли они у этих трех проектов. Решение будет принято до конца года и даже раньше. Отношение к ВСМ положительное, но нельзя дублировать проекты", – сообщил изданию сотрудник администрации президента.

Вопросы возникли прежде всего к финансовой модели ВСМ, замечает источник издания, близкий к Минтрансу.

Еще один источник газеты сообщил, что на совещании у гендиректора РЖД Олега Белозерова 31 октября обсуждалась ВСМ до Нижнего Новгорода, где сообщили, что она будет построена. По словам собеседника издания, РЖД планируют переделать частную концессионную инициативу, т.е. основные документы проекта, которые должны быть подписаны инвесторами и государством, и привлечением инвесторов теперь будут заниматься не "Скоростные магистрали", а лично Белозеров и его первый заместитель Вадим Михайлов.

До сих пор серьезных интересантов у ВСМ не нашлось, констатируют два источника, знакомых с ходом обсуждения проекта. Потенциальные генподрядчики отказываются в нем участвовать из-за рисков, связанных с применением китайских технологий, пояснил изданию один из строителей.

Финансовая модель проекта предполагает плановую безубыточность эксплуатации, сообщил газете представитель РЖД. Если же пассажиров окажется меньше, чем в модели, инвестору будет доплачивать государство, пояснили два участника совещаний.

При этом представитель "Скоростных магистралей" рассчитывает, что на третий год эксплуатации пассажиропоток ВСМ превысит 15 млн поездок в год, спросом будет пользоваться дорога у новых пассажиров, тех, кто прежде не ездил в Москву.

В начале декабря глава Минтранса Евгений Дитрих отмечал, что министерство транспорта РФ завершает подготовку материалов, касающихся строительства в РФ железнодорожной высокоскоростной магистрали Москва - Казань. "В ближайшее время мы ее обсуждаем на совещании в правительстве и выносим в Белый дом", - заявил министр журналистам.

Он напомнил про поручение президента, по которому правительство должно дополнительно рассмотреть эффективность дороги Москва-Казань, ее первого участка – Москва-Нижний Новгород, и доложить об этом.

"(Путин - ИФ) попросил, чтобы мы с КНР поработали и уточнили у них экономическую эффективность. Я 7 ноября был там и с министром транспорта (КНР - ИФ) и с замглавы комитета по развитию обсуждал эти вопросы. Они обещали показать нам финансовую модель по строительству ВСМ (...) (У китайцев - ИФ) часть магистралей в густонаселенные районы быстрее окупаются, часть, которые (окупаются хуже - ИФ), они делают наперед. Но строят они огромными темпами: 5 тыс. км они собираются дополнительно к 2023 году сделать еще", – отмечал Дитрих.

При этом, говоря о проекте, министр сообщил, что для окупаемости производства в РФ поездов для высокоскоростной магистрали необходимо закупать составы не только для участка Москва-Казань.

"Чтобы идти в эту историю, нужно строить поезда на своей территории. Нужно заказывать минимум 50-100 таких поездов, а это большое количество для ВСМ. Это большая программа, большие капиталовложения. Поэтому мы, скорее всего, в этом ключе будем докладывать, просить президента нас поддержать. Если такая поддержка будет получена, мы в этом проекте будем двигаться дальше", – заявлял Дитрих.

В свою очередь первый вице-премьер РФ - министр финансов Антон Силуанов считает, что в сообщении с КНР возить грузы можно и по действующей железной дороге, и строить для этого высокоскоростную магистраль не обязательно.

"Говорят: мы продлим (линию - ИФ) до Китая, сделаем перевозку контейнеров, грузов. Что это за грузы? Это будет очень дорого, нежели везти по обычной железной дороге или морским путем. Экономика не бьется", – заявил чиновник журналистам.

Силуанов также подверг критике действующий вариант ВСМ и с точки зрения пассажирских перевозок.

"Он включен в магистральный план (развития инфраструктуры в РФ - ИФ), но пока решение по нему не принято. Проект дорогостоящий, около 300 млрд рублей. Я скептически отношусь. ОАО "Российские железные дороги" и Минтранс преподносят его как некий новаторский, инновационный продукт. Действительно, так и есть. Вопрос - будет ли здесь экономика?" – отметил министр.

"В плане проект "сидит" не целиком, до Владимирской области, населенный пункт Гороховец. Да даже если будет до Казани, никакой экономики абсолютно нет. Такие высокоскоростные магистрали делают, где существуют большие агломерации, скопление людей. Поскольку между Казанью и Москвой действует нормальное авиасообщение, по времени (оно - ИФ) быстрее, чем высокоскоростная электричка, поэтому экономический смысл практически отсутствует - эти инвестиции не отобьются", – добавил первый вице-премьер.

При этом Силуанов уточнил, что, по его мнению, создать ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом "было бы, может, и правильно".

"Если между Москвой и Питером сделать - я еще понимаю. (...) (Но этот вариант - ИФ), получается, так, что никто и не рассматривает", – отметил чиновник.

"Нет экономики", по мнению первого вице-премьера, и в проекте транспортного перехода на Сахалин, который также обсуждается в последнее время.

Обозреватель Анастасия Николаева

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