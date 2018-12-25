Год непростых решений

25.12.18 16:54

© РИА Новости. Алексей Даничев

Interfax-Russia.ru – Уходящий 2018 год был для ЦФО непростым: авиакатастрофа и борьба с мусорными свалками стали самыми резонансными темами года.

По традиции Interfax-Russia.ru представляет подборку наиболее резонансных событий общественно-политической жизни Центрального федерального округа (ЦФО), произошедших в 2018 году.

Выборы и перестановки

В этом году жители ЦФО выбирали глав четырех регионов: Воронежской, Ивановской, Владимирской и Орловской областей. Также проходили выборы в региональные парламенты и органы местного самоуправления на уровне муниципальных образований.

Неожиданным результат выборов оказался во Владимирской области. Ранее возглавлявшая регион Светлана Орлова ("Единая Россия") уступила в "гонке" кандидату от ЛДПР Владимиру Сипягину. Во втором туре он набрал 57,03% голосов. Орлова же набрала 37,46% и впоследствии стала аудитором Счетной палаты.

Воронежскую область возглавил Александр Гусев ("Единая Россия"), бывший до этого врио главы региона. В единый день голосования за него проголосовали 72,52% жителей. В Ивановской области также победил действующий врио главы региона - Станислав Воскресенский ("Единая Россия"), который набрал 65,72% голосов избирателей.

Орловскую область возглавил кандидат от КПРФ Андрей Клычков, который почти в течение года руководил регионом в качестве врио. За него отдали голоса 83,55% избирателей.

В начале октября о своем желании перейти на другую работу заявил глава Липецкой области Олег Королев, его просьбу удовлетворил президент. Врио губернатора назначили Игоря Артамонова, Королев же стал сенатором от региона. Позднее о своем желании покинуть должность заявил глава Курской области Александр Михайлов, возглавлявший регион почти 18 лет. Врио главы области назначили Романа Старовойта. Экс-губернатор также стал сенатором от региона.

Сменились также главы некоторых городов: так, в начале декабря выбрали нового градоначальника в Ярославле. Депутаты муниципалитета проголосовали за "единоросса" Владимира Волкова. Предыдущий мэр Владимир Слепцов сложил свои полномочия в связи с переходом на работу в Подмосковье.

В конце ноября губернатор Смоленской области Александр Островский раскритиковал работу мэра Смоленска Владимира Соваренко. Позднее глава региона инициировал его отставку, которую почти единогласно поддержали депутаты горсовета. Однако Соваренко намерен обжаловать это решение в суде.

Авиакатастрофа в Подмосковье

Одно из самых трагических событий в стране произошло 11 февраля: самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", направлявшийся из Москвы в Орск, разбился через несколько минут после взлета. На борту находилось более 70 человек: 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Как выяснилось, пилоты не включили обогрев приемников полного давления (ППД), которые показывают данные о скорости. Датчики обледенели и показывали неверную скорость, что в свою очередь, привело к неправильным действиям экипажа.

После катастрофы "Саратовские авиалинии" приостановили полеты Ан-148 до выяснения причин произошедшего. И после всех проверок Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта перевозчика.

В настоящее время решается вопрос о строительстве мемориала в память о жертвах на месте катастрофы, в Московской области.

Мусорный вопрос

В марте произошел выброс газа на мусорном полигоне "Ядрово" в подмосковном Волоколамске. За медицинской помощью обратились 57 детей.

При этом местные жители регулярно жаловались на запах с мусорного полигона. Когда в начале марта запах усилился, они провели на площади перед зданием администрации Волоколамского района митинг и вновь призывали закрыть свалку. Несколько активистов обратились в суд.

Тем не менее, ситуация обострилась 21 марта, когда десятки детей пожаловались на головокружение и тошноту. Пятеро были госпитализированы, а в районе ввели режим ЧС.

Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс. Жители проводили митинги с требованием закрыть мусорный полигон и выбрать главу района из числа жителей. Акции проходили и в других районах Подмосковья с неблагополучной экологической ситуацией.

В результате разбирательств, 14 апреля старый участок полигона ("первая карта") перестал принимать мусор. Но завоз продолжился на "вторую карту" (новый участок) полигона, которая была построена по современным технологиям. В настоящее время идут работы по рекультивации старого тела полигона. Власти рассчитывают закрыть полигон в 2020 году.

Столкновение с тяжелыми последствиями

Утром 15 октября в Тверской области, в районе деревни Некрасово, произошло лобовое столкновение автобуса ЛИАЗ и микроавтобуса Ford Transit. В результате погибли 13 человек, еще трое получили тяжелые ранения. Выяснилось, что микроавтобус выехал на встречную полосу, по которой следовал рейсовый автобус.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Фигурантами уголовного дела являются руководители трех автотранспортных предприятий, которые были задержаны 16 ноября и заключены под стражу на 21 день. Позднее суд изменил им меру пресечения на домашний арест. Эта авария и автокатастрофа в Чувашской области послужила причиной для масштабных проверок автобусных перевозок по всей стране.

Пытки в колониях

Одними из самых обсуждаемых событий в России стали известия об издевательствах в колониях. Так, 20 июля "Новая газета" опубликовала видео избиения заключенного Евгения Макарова в ярославской ИК-1. На записи видны пытки мужчины, скованного наручниками. Попавший на видео инцидент произошел 29 июня 2017 года.

Публикация появилась благодаря адвокату осужденного - юристу фонда "Общественный вердикт" Ирине Бирюковой. Обстоятельства случившегося теперь расследуются в рамках уголовного о превышении полномочий (ч.3 ст.286 УК РФ). По делу арестовано 14 человек, один из которых находится под домашним арестом. По данным следствия, в деле также фигурирует не менее пяти потерпевших. Макаров же признан потерпевшим по делу и находится под государственной защитой, в октябре он вышел на свободу.

Проблемы строительства

Один из крупнейших застройщиков Москвы и Подмосковья Urban Group в конце мая заявил о проблемах в своих компаниях. По состоянию на 1 мая 2018 года девелопер занимал восьмое место в рейтинге компаний с максимальными объемами текущего строительства жилья в РФ. Компания возводила почти 870 тыс. кв. м жилья.

После многочисленных совещаний Urban Group было решено банкротить, пять компаний группы признали банкротами, а власти Московской области пообещали достроить дома. Объекты ГК решено достроить за счет Фонда защиты прав дольщиков, подмосковного бюджета и федеральных средств. По итогам аудита компании, на достройку 68 домов в шести проектах "Урбан Групп" необходимо 67,6 млрд рублей. По предварительным данным, свое жилье ожидают порядка 25-30 тыс. дольщиков этой компании.

В то же время уходящий год был богат на различные культурные события и фестивали. Так, в разных городах ЦФО прошло множество культурных мероприятий. Среди них международный фестиваль "Итальянские вечера в России", международный фестиваль коротких фильмов "Шорты", международный молодежный хореографический фестиваль, Среднерусский экономический форум, рок-фестиваль "Чернозем" в Тамбове, кинофестиваль Комедии, IX Международный Платоновский фестиваль искусств и многие другие.

В этом году новогодней столицей России выбрана Тульская область, подготовлена большая праздничная программа, которая стартовала 7 декабря и завершится в Новый год.

Итоги года

Губернаторы регионов ЦФО подвели для Interfax-Russia.ru итоги уходящего года, а также поделились планами на будущее.

Так, врио губернатора Курской области Роман Старовойт отметил, что в этом году Курская область заняла третье место в ЦФО и десятое место в России по объемам валового производства в сельском хозяйстве. В 1,2 раза увеличилось производство свинины, говядины – на 9%. Развивается и промышленность: в 2018 году открылись новые линии производства на крупнейших предприятиях – "Курскрезинотехника", "ГОТЭК", "Курскхимволокно", Михайловский ГОК запустил комплекс по приему железорудного концентрата, "Фармстандарт-Лексредства" ввел производство импортозамещающих противоастматических препаратов.

"Объем инвестиций в основной капитал Курской области в текущем году составит 109 млрд рублей, а это на 8,3% выше показателя 2017 года. И наша задача - организовать качественную работу для обеспечения дальнейшего роста инвестиционной привлекательности региона. В конечном счете, каждый житель области должен почувствовал улучшение качества жизни. Над этим мы и будем трудиться", – сказал Interfax-Russia.ru врио главы Курской области.

По его словам, в следующем году упор будет сделан на проекты, которые способствуют продвижению региона на федеральном уровне. Также власти постараются убрать "разрыв" между областным центром и муниципальными районами, чтобы жители сельских территорий имели равные с горожанами возможности.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков отметил, что в 2018 году в регионе провели масштабный капитальный ремонт учреждений соцсферы, дорог, объектов ЖКХ. В строительной отрасли появился еще один механизм стимулирования – проект "Ответственный застройщик".

"Рекордную сумму получил Дорожный фонд области - 4,6 млрд рублей, что на 20% больше, чем годом ранее. В 2019 году Орловщина войдет в приоритетный федеральный проект "Безопасные и качественные дороги" и до 2024 года ежегодно будет получать не менее 500 млн рублей из федерального бюджета на ремонт автодорог", - рассказал Interfax-Russia.ru Клычков.

По его словам, благодаря принимаемым мерам в сфере экономики в рейтинге инвестиционной привлекательности региона Орловская область поднялась на 21 позицию, с 48 на 27 место. В настоящее время возобновлена работа по формированию особой экономической зоны. Определены обеспеченные инфраструктурой 24 перспективные производственные площадки в муниципальных образованиях.

"Благодаря эффективной господдержке до 26,77 единиц возросло количество зарегистрированных субъектов малого и среднего бизнеса. Только в первом полугодии их оборот составил 48,9 млрд рублей, что также превышает значения года минувшего на 1,4%", – добавил Клычков.

Он отметил, что финансовое благополучие области во многом зависит от успешной работы АПК. В 2018 году региону удалось держать высокую планку: собрано более 3,24 млн тонн зерна и свыше 2 млн тонн сахарной свеклы. Поголовье крупного рогатого скота выросло на 34,4 тыс. голов (на 21,9%).

"Сегодня мы ставим перед собой задачу в течение следующего финансового года сократить государственный долг еще не менее чем на 200 млн рублей. Прогнозируемые доходы и расходы бюджета в 2019 году составят 33,793 млрд рулей. В приоритете останется социальная сфера, повышение качества жизни граждан, создание новых рабочих мест", – уточнил глава Орловской области.

В свою очередь глава Владимирской области Владимир Сипягин назвал основным событием года для региона – выборы президента России, а также сентябрьские выборы губернатора и депутатов Законодательного собрания.

"Жители нашего региона доказали, что у нас сформировалось зрелое гражданское общество, способное принимать ответственные политические решения. В планах команды администрации области на 2019 год - завершение разработки Стратегии социально-экономического развития и, конечно, реализация национальных и уникальных региональных проектов", – поделился с Interfax-Russia.ru глава Владимирской области.

Губернатор Смоленской области Алексей Островский отметил, что регион подтвердил 31-ю позицию в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов РФ, а также вошла в группу преуспевающих регионов.

"Если говорить об общем объеме инвестиций в Смоленскую область, то в этом году он превысит 60 млрд рублей. Таких глобальных финансовых "вливаний" область еще не знала", - сказал Interfax-Russia.ru Островский.

По его словам, в 2018 году в регионе на территории индустриального парка "Сафоново" начали строить первый в РФ за последние 30 лет льняной комбинат, включающий льнозавод и фабрику по производству пряжи.

Кроме того, стремительно развивались юнармейское и добровольческое движение. Смоленская область стала победителем Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел" – первое место среди субъектов ЦФО, а координатор движения "Волонтеры-медики" Антон Коротченко, организовавший проект "Здоровое село", удостоен звания "Доброволец года".

"В 2019 году продолжим реализацию мероприятий, направленных на улучшение предпринимательского климата, реализацию инвестиционных проектов. К примеру, администрацией области подписано соглашение о сотрудничестве с французским холдингом DEHONDT technologies Developpement по выпуску в регионе льноуборочной техники и оборудования для переработки льна. Это позволит уже к 2020 году локализовать вышеуказанное производство на территории региона", – добавил Островский.

По его словам, в приоритете также активное наполнение резидентами индустриальных парков "Сафоново" и "Феникс", где создана вся необходимая инфраструктура, отвечающая запросам бизнеса.

Обозреватель Ксения Новикова

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