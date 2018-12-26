Со снегом, ветром и дождем

26.12.18 12:27

© РИА Новости. Алексей Даничев

Interfax-Russia.ru – Снежный циклон накрыл Камчатку и Сахалин.

Сразу два региона Дальнего Востока оказались на этой неделе во власти снежного циклона. Сначала погода испортилась на Камчатке. Утром 25 декабря в регионе начался сильный снегопад, порывы ветра достигли 16 м/c. В нескольких районах края, в том числе, в Петропавловске-Камчатском, была объявлена лавинная опасность.

"С 25 по 27 декабря включительно возможен самопроизвольный сход снежных масс на горных территориях города Петропавловска-Камчатского, а также Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), Соболевского, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов", - сообщили в ГУ МЧС по региону.

Кроме того, по данным министерства чрезвычайных ситуаций, опасность схода лавин существует в районе Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов, а также на территории Кроноцкого заповедника.

В связи с этим спасатели порекомендовали руководителям организаций, ведущих работы в горах, а также туристам, спортсменам и охотникам принять повышенные меры безопасности и по возможности воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни.

Напомним, что лавинную опасность в этих районах уже объявляли с 19 по 21 декабря.

Всего, по данным МЧС России, на территории Камчатского края находится 103 лавиноопасных участка, 95 из них расположены на склонах возле Петропавловска-Камчатского. Причем более чем на 20 таких участках в краевом центре существует особая угроза схода гигантских снежных масс. Опасности при этом подвергаются порядка 200 жилых домов, две горнолыжные базы, частные гаражи, а также три опоры линий электропередачи и автомобильные дороги.

Циклон нарушил работу главного камчатского аэропорта.

"Международный аэропорт Петропавловска-Камчатского (Елизово) останется закрытым до 18:00 (по местному времени) 26 декабря из-за снегопада и обледенения взлетно-посадочной полосы", - сообщили в министерстве транспорта и дорожного строительства Камчатского края.

Ранее предполагалось, что аэропорт откроется 26 декабря в 14:00 (по местному времени).

"Командиры воздушных судов из Москвы и Владивостока приняли решение посадить самолеты на запасном аэродроме в Хабаровске", - говорится в сообщении.

Пассажиры рейсов, которые в среду должны были покинуть полуостров, сейчас размещены в гостиницах.

"Так, вылет с Камчатки в Москву запланирован на утро 27 декабря. О размещении попросили 80 пассажиров. На завтра перенесены вылеты и рейсов местных авиалиний в Тиличики, Тигиль и Палану, так как сегодня, даже при улучшении погодных условий, оставшегося светового дня не хватит для совершения полетов", - сообщил министр транспорта и дорожного строительства края Владимир Каюмов.

По его словам, все пассажиры, которые не являются жителями Петропавловска-Камчатского и Елизова и нуждаются в размещении, доставлены в гостиницы и обеспечены горячим питанием.

Кроме того, по данным министерства, из-за циклона возникли затруднения и на трассе "Начикинский совхоз – поселок Усть-Большерецк – поселок Октябрьский". Из-за гололеда водитель грузовика-рефрижератора не справился с управлением, в итоге большегруз развернулся и перекрыл движение по трассе. На место ЧП из села Апача уже выехали экипаж ГИБДД и спецтехника.

Также над ликвидацией последствий циклона усердно работают и дорожные службы Петропавловска-Камчатского.

"Утром 26 декабря образовался небольшой затор по дороге в Радыгино из-за большого снега, но он был оперативно ликвидирован. На дорогах продолжает работать снегоочистительная техника. На спусках и подъемах ведется посыпка песко-соляной смесью", – сообщили в Службе автомобильных дорог городского округа.

В связи с дождем на дороги выехали оперативные бригады, которые занимаются отводом воды, расчисткой ливневых стоков.

"В настоящее время бригады работают в местах, где идет накопление воды, это "Сероглазка", Характырское шоссе, Озерновская коса, Богородское озеро, район 8 км", - добавили в организации.

Также в Службе автомобильных дорог городского округа предупредили и о грядущем похолодании.

"На дорогах ожидается образование снежной наледи. В этой связи автомобилистов и пешеходов просят соблюдать осторожность на дороге", - сообщили в службе.

Кроме того, из-за непогоды городские власти 25 и 26 декабря отменили занятия в школах города.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями занятия первой и второй смены во всех классах школ Петропавловска-Камчатского отменены. Также отменены занятия в учреждениях дополнительного образования", - сообщили в мэрии Петропавловска-Камчатского.

К вечеру 25 декабря снежный циклон обрушился на территорию Сахалинской области. Основной удар стихии пришелся на Охинский, Ногликский и Александровск-Сахалинский районы. Улучшения погоды, по данным синоптиков, не стоит ждать до 27 декабря.

"Ночью 26 декабря на территории указанных районов прогнозируется сильная метель, ветер до 28 м/с, видимость 500 м и менее", - сообщили в пресс-службе регионального МЧС РФ со ссылкой на Сахалинское управление Росгидромета.

Там же ответили, что в режиме повышенной готовности в связи с прохождением циклона находятся 15 аварийно-восстановительных бригад (60 человек), 23 единиц техники (из них 4 автовышки повышенной проходимости). На автодорогах региона дежурят 12 бригад (45 человек) и 29 единиц техники, на объектах ЖКХ - 10 бригад (44 человека) и 16 единиц техники от Сахалинской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Кроме того, как сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Сахалинском морском пароходстве (СахМП), из-за шторма закрылась и паромная переправа Холмск - Ванино, соединяющая Сахалин с материковой частью РФ.

"С подходом в порт Ванино Хабаровского края парома "Сахалин-10" переправа закрылась в 16:00 (по сахалинскому времени). Все пассажиры вывезены. В порту Ванино отправки в адрес Сахалина ожидают 200 железнодорожных вагонов с грузами и 15 автомобилей (в основном автофуры с грузами)", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что по прогнозу синоптиков в Татарском проливе дует северо-западный ветер до 25,5 м/с и шторм с высотой волн 5,5-6 метров. Все три парома будут пережидать непогоду в порту Ванино. Улучшение погоды и возобновление работы переправы ожидается 31 декабря.

Ранее, паромная переправа Холмск-Ванино закрывалась 24 декабря из-за шторма в Татарском проливе и возобновила работу утром 25 декабря.

К слову, штормовое предупреждение объявлено 26 декабря и в Приморском крае.

"В ночь на 27 декабря в Приморье объявлено штормовое предупреждение. В заливе Петра Великого ожидается очень быстрое обледенение судов. Явление сохранится в течение трех суток", - сообщает пресс-служба администрации Приморского края со ссылкой на учреждение по пожарной безопасности, ГО ЧС.

В целом, по информации Примгидромета, осадков во Владивостоке в предновогоднюю неделю не ожидается. С середины недели в городе значительно похолодает: в ночные часы температура воздуха опустится -20 градусов, днем до -16 градусов. Северо-западный ветер усилит ощущения холода.

Обозреватель Наталья Пономарева

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