Пошли в серию

26.12.18 15:52

Interfax-Russia.ru - Корпорация "Иркут" начала сборку серийных образцов лайнера МС-21 и подготовила к летным испытаниям уже третий опытный самолет.

Корпорация "Иркут" (входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию", ОАК) завершила постройку третьего опытного самолета МС-21-300, предназначенного для летных испытаний. При производстве новой машины разработчики учли результаты тестирования самолетов МС-21-300, уже проходящих сертификационные испытания.

25 декабря самолет перевели из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение Иркутского авиационного завода – филиала корпорации "Иркут".

Параллельно на заводе идет сборка отсеков и агрегатов четвертой машины для летных испытаний. Первые два опытных МС-21-300 выполняют полеты по программе сертификационных испытаний на аэродроме ЛИИ им.М.М.Громова в подмосковном Жуковском.

Постройку второго опытного самолета МС-21-300 для летных испытаний завершили на Иркутском авиазаводе в конце марта. В мае второй летный образец поднялся в воздух. Всего в летных испытаниях будут участвовать четыре машины.

Самолет для статических испытаний тестируют в Центральном аэрогидродинамическом институте им.Н.Е.Жуковского. Сюда же в декабре доставили фюзеляж МС-21-300, который после сборки самолета поступит на ресурсные испытания.

"Летные и наземные сертификационные испытания опытных самолетов в 2018 году подтвердили основные конструкторские решения", - отметил президент ОАК и корпорации "Иркут" Юрий Слюсарь.

По его словам, главные задачи на 2019 год - подключение к летным испытаниям новых машин и производство серийных самолетов. При этом, как сообщил Слюсарь, предприятия ОАК уже приступили к изготовлению деталей и агрегатов самолетов МС-21-300 для поставок заказчикам.

О том, что Иркутский авиазавод начал сборку серийных образцов лайнера МС-21, журналистам сообщил и губернатор Иркутской области Сергей Левченко. "Начата сборка самолетов на конвейере - тех, что пойдут в серию. Было принято решение о том, что они будут обкатываться через иркутский аэропорт", - сказал он.

Губернатор уточнил, что первый серийный лайнер будет готов, ориентировочно, в конце 2019 года - начале 2020 года.

"Есть устная договоренность (о получении первого МС-21 - ИФ) нашей авиакомпанией", - добавил Левченко.

Ранее губернатор сообщал, что первый серийный МС-21 получит авиакомпания "ИрАэро", базирующаяся в аэропорту Иркутска.

МС-21 (магистральный самолет XXI века) - пассажирский самолет нового поколения, который сменит Ту-154 и аналогичные ближне- и среднемагистральные пассажирские самолеты. Семейство пассажирских узкофюзеляжных лайнеров МС-21 - гражданский проект корпорации "Иркут" при участии предприятий "Ростеха".

Базовой версией самолета является МС-21-300 вместимостью до 211 пассажиров. Также планируется организовать серийный выпуск МС-21-200, вмещающего до 165 пассажиров, рассматривается проект МС-21-400 на более чем 200 пассажиров.

В настоящее время "Иркут" подписал твердые контракты на поставку 175 самолетов МС-21: с "дочкой" госкорпорации "Ростех" "Авиакапитал-Сервисом" (85 самолетов, 50 из которых для "Аэрофлота"); подконтрольной ОАК "Ильюшин Финанс Ко" (50 самолетов); "ВЭБ-лизингом" (30 самолетов) и авиакомпанией "ИрАэро" (10 самолетов).

Инвестиции в создание пассажирского самолета МС-21 до 2025 года оцениваются в 465 млрд рублей. "Это важный для развития отрасли страны проект, реализуется при поддержке государства", - отмечал в сентябре вице-премьер Юрий Борисов на совещании на Иркутском авиационном заводе.

При этом он напомнил, что для МС-21 создан и проходит сертификационные испытания новый тип двигателя - ПД-14.

По словам Борисова, всего планируется поставить заказчикам около 870 самолетов МС-21, из которых более половины получат российские авиакомпании. Серийные поставки заказчикам должны начаться с 2020 года.

Вместе с тем, Россия в ближайшие шесть лет собирается наращивать экспорт гражданских самолетов, превратившись в крупного регионального игрока на этом рынке.

В материалах к Основным направлениям деятельности правительства РФ на период до 2024 года одной из целей обозначен рост экспорта продукции гражданского авиастроения до $4 млрд 420 млн. Это в 9 раз больше, чем в 2017 году (около $500 млн).

Первый и пока единственный в современной России экспортируемый гражданский лайнер - региональный Sukhoi Superjet 100 производства АО "Гражданские самолеты Сухого". Впрочем, поставки этой машины за рубеж нельзя назвать масштабными: 22 самолета эксплуатирует мексиканская авиакомпания Interjet, семь - ирландская CityJet, несколько штук в VIP-версии есть у госструктур Казахстана и Таиланда. Очевидных предпосылок к росту экспорта SSJ-100 сейчас нет: проблемы с послепродажным обслуживанием машин пока не позволяют использовать их коммерчески эффективно - даже у "Аэрофлота" среднесуточный налет SSJ-100 не превышает 5 часов.

Среднемагистральный МС-21 остается главной надеждой отечественного гражданского авиапрома. Однако пока портфель твердых заказов МС-21 состоит из заявок российских авиакомпаний, в первую очередь того же "Аэрофлота", статус которого (контролирующим акционером является государство) обязывает "раскатывать" новую российскую авиатехнику.

Правда, интерес к МС-21 уже проявили власти Кубы. Так, губернатор Иркутской области Сергей Левченко обсуждал возможность поставки лайнеров Кубе с заместителем председателя правительства РФ Юрием Борисовым на площадке российской выставки в Гаване.

"Кубинские власти проявили большой интерес к самолетам МС-21 и готовы покупать их, поскольку еще с советских времен ориентированы на наш рынок", - сообщил глава региона, принимавший участие в работе XXXVI Международной гаванской выставки-ярмарки FIHAV.

Кроме того, переговоры о закупке самолетов МС-21 с РФ ведет Сирия. "По части восстановления аэропортов сирийских они заинтересованы с нашей помощью обновить свой авиапарк, в том числе ведут с нами переговоры о закупке МС-21 российских самолетов", - заявлял в эфире телеканала "Россия 24" посол РФ в Сирии Александр Кинщак.

Рассматривает возможность покупки новых российских пассажирских самолетов МС-21 и Белоруссия. "Иркутский авиационный завод в 2019 году планирует начать производство МС-21. Мы очень внимательно присматриваемся к этому самолету. Наши авиаторы предложили закупать подобные самолеты", - сообщил в ноябре президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Иркутской области.

Между тем, как заявлял гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов в интервью газете "Ведомости", экспорт самолетов МС-21, на который "Ростех" делает большую ставку, может быть осложнен, если Росавиации не удастся договориться о признании своей системы сертификации в Европе и США.

"Пока мы пользуемся старыми сертификатами, которые выдал МАК, на ту технику, которая ранее была создана и которая уже поставляется. А вот с новой техникой, если Росавиация не сможет договориться о процедурах взаимного признания, подписать регламенты с международными органами сертификации, действительно могут быть проблемы. Это касается, например, экспорта самолетов, того же МС-21, на который мы делаем большую ставку", - сказал Чемезов.

Он также отметил, что эта неопределенность, в частности, ограничивает возможности активных переговоров с потенциальными покупателями за рубежом. "Я говорил на эту тему с министром транспорта Евгением Дитрихом, он пообещал, что до конца I квартала следующего года вопрос решится", - добавил Чемезов.

С требованием решить соответствующий вопрос на декабрьском заседании Авиационной коллегии при правительстве РФ выступил и вице-премьер РФ Юрий Борисов. Борисов, возглавляющий коллегию, призвал до апреля реализовать соглашение между Росавиацией и Европейским агентством безопасности полетов (EASA), необходимое, в том числе, для международной сертификации самолета МС-21.

Рабочее соглашение между Росавиацией и EASA подписано в январе 2018 года. Сейчас, как сообщили "Интерфаксу" в аппарате вице-премьера, готовятся к подписанию "подробные процедуры реализации этого соглашения", которые "регламентируют вопросы взаимного признания одобрительных документов, выдаваемых на авиатехнику, а также ее разработчикам и изготовителям".

Обозреватель Анастасия Николаева

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