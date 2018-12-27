Четвертый удачный

27.12.18 13:16

© РИА Новости. Максим Блинов

Interfax-Russia.ru – Роскосмос успешно осуществил четвертый запуск ракеты-носителя "Союз 2.1а" с космодрома "Восточный".

Ракета-носитель "Союз 2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" и спутниками основной и попутной нагрузки стартовала с космодрома Восточный (Амурская область) 27 декабря в 05:07 по московскому времени.

Сначала "Фрегат" вывел на расчетную орбиту основную полезную нагрузку – космические аппараты дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" N5 и N6.

"В соответствии с циклограммой полета после двух включений маршевой двигательной установки РБ "Фрегат" космические аппараты серии "Канопус-В" N5 и N6 штатно отделились от разгонного блока в 6:06 и 6:12 мск соответственно", - сообщили в пресс-службе Федерального космического агентства.

Как уточнили в Роскосмосе, космические аппараты "Канопус-В" были созданы АО "Корпорация ВНИИЭМ".

"Выведенные на орбиту космические аппараты "Канопус-В" N5 и N6 пополнили орбитальную группировку космических аппаратов дистанционного зондирования Земли, работающих в интересах МЧС России. Они будут осуществлять оперативный мониторинг техногенных и природных чрезвычайных ситуаций", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, в настоящее время в состав группировки уже входит шесть аналогичных аппаратов, обеспечивающих мониторинг заданных районов РФ до двух раз в сутки с пространственным разрешением 2,1-2,5 м, которое позволяет обнаружить пожар размером даже 5х5 м.

Кроме того, спутники серии "Канопус-В" используются для мониторинга стихийных гидрометеорологических явлений, обнаружения крупных выбросов загрязняющих веществ в природную среду, а также в интересах ряда других ведомств и организаций, в том числе Росгидромета, Росреестра, Минприроды, Российской академии наук (РАН). Информация дистанционного зондирования Земли предоставляется Госкорпорацией "Роскосмос" подразделениям МЧС России на безвозмездной основе.

Всего в настоящее время в космической группировке МЧС России насчитывается 8 спутников отечественного производства. Кроме того, в своей работе ведомство нередко использует данные восьми зарубежных спутников, а также может в случае крупномасштабных катастроф использовать информацию более чем с 40 космических аппаратов - участников Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам.

"КА "Канопус-В" N5 и N6 взяты на управление. Солнечные батареи раскрыты. Параметры телеметрии в допуске. Российская группировка дистанционного зондирования Земли расширяет свои возможности!", - написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Twitter.

Вслед за "Канопусами" "Фрегат" вывел на расчетную орбиту 26 иностранных малых космических аппаратов (МКА) попутной нагрузки (по контрактам с США, Японией, ЮАР, Испанией и Германией).

"Последующими включениями маршевой двигательной установки РБ "Фрегат" было реализовано отделение двух групп малых космических аппаратов, состоящих из 12 и 14 спутников соответственно. Все космические аппараты выведены на расчетные орбиты", - сообщили в Роскосмосе.

В частности, как уточнили в космическом агентстве, КА GRUS, iSAT, UWE-4, Sparrow и восемь космических аппаратов типа Lemur, запускаемые в качестве попутной полезной нагрузки по контрактам АО "Главкосмос Пусковые Услуги" и АО" Главкосмос", штатно отделились от разгонного блока "Фрегат" в промежуток с 07:33 до 07:50 по московскому времени на орбитах высотой приблизительно 585 км.

"Космические аппараты Lume-1, ZACube-2 и 12 спутников Dove также штатно отделились от разгонного блока "Фрегат" с 09:13 до 09:43 мск на орбитах высотой приблизительно 495 км", – добавили в Федеральном космическом агентстве.

В общей сложности, как уточнили в Роскосмосе, в ходе миссии было осуществлено 7 включений маршевой двигательной установки, последнее из которых вывело разгонный блок на "орбиту захоронения". Отмечается, что данный пуск стал 72-м для разгонного блока "Фрегат".

Специалисты Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, предприятие Роскосмоса) тем временем уже приступили к поискам отделившихся частей ракеты-носителя ракеты "Союз-2.1а". Бригады работают в Приамурье (на границе Тындинского и Зейского районов) и Якутии (в Алданском и Вилюйском районах республики). Специалисты проведут послепусковое и экологическое обследование территории, а также поиск и эвакуацию отделяющихся частей.

"Только что мне сообщили, что обнаружены два боковых блока. В настоящее время вертолетная группа уже вернулась в аэропорт, поиски продолжатся завтра (28 декабря)", – сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" первый заместитель главы Зейского района Приамурья Максим Винтман.

Ту же информацию агентству подтвердил и начальник отдела ЦЭНКИ Александр Двуреченский.

"Мы визуально зафиксировали с вертолета два боковых блока, которые лежат компактно на удалении три километра друг от друга в южной части района падения. Это примерно те же места, как и в прошлый раз (после запуска ракеты со спутниками с Восточного 1 февраля 2018 года - "ИФ")", – рассказал Двуреченский агентству "Интерфакс - Дальний Восток".

Он отметил, что поиски двух других частей первой ступени ракеты сейчас продолжают беспилотники. Вертолетная группа подключится к этой работе 28 декабря. В дальнейшем специалистам ЦЭНКИ предстоит подготовить посадочные площадки в тайге, чтобы взять пробы в районе падения.

Двуреченский также напомнил, что в ноябре прошлого года упавший фрагмент ракеты случайно разбудил медведя, животное заметили с вертолета рядом с одним из ее блоков. В этот раз сон у обитателей берлог оказался крепче.

"Медведей мы в этот раз не наблюдали, а вот лося заметили", - сказал Александр Двуреченский.

Также к поиску фрагментов ракеты-носителя "Союз 2.1а" готовятся и в Якутии.

"Территория Якутии подпадает под районы падения отделяющихся частей ракеты-носителя "Союз 2.1а". Подготовительные работы в районах падения в Вилюйском и Алданском районах начались за несколько дней до запуска ракеты", – сообщили в пресс-службе регионального Минэкологии.

Так, представители ЦЭНКИ и Минэкологии Якутии провели встречи с жителями сел Югюлятцы и Кюлякянь, на которых рассказали им, как вести себя в случае обнаружения фрагментов ракеты.

Вместе с тем, по данным министерства, к поискам частей ракеты активно готовятся и в Алданском районе Якутии, в работе задействованы специалисты ЦЭНКИ, Института водных и экологических проблем СО РАН (г. Барнаул), Служба спасения региона и Минэкологии Якутии.

"Накануне произведен предпусковой облет района падения с отбором проб природных сред. Охвачено 9 точек согласно плану экологического мониторинга. Запланирован послепусковой облет, который будет произведен до границы района падения, то есть до территории реки Амга, устьевой части ручья Хаппарастаах", - сообщил госинспектор Алданского комитета государственного экологического надзора Петр Иванов.

Ранее сообщалось, что риски при четвертом запуске ракета-носителя "Союз 2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Восточный были застрахованы компаниями "ВТБ Страхование" и "СОГАЗ". Страховым случаем признавалась бы полная гибель аппаратов и их невыведение на орбиту. При этом страховая сумма по договору составила 6,175 млрд рублей. Максимальная премия по договору составляла 728,7 млн рублей. Страховщики предложили оказать услуги страхования за 654,6 млн рублей.

Обозреватель Наталья Пономарева

Присоединяйтесь к Interfax-Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook"