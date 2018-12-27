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27.12.18 15:29
Обменялись санкциями
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 26 декабря поддержал решение о введении санкций "прежде всего, в отношении юридических и физических лиц - российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, работников силовых структур, которые активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины".
Кроме этого, решением СНБО введены ограничительные меры против организаторов выборов на территориях Донецкой и Луганской областей, а также в отношении военных, судей и правоохранителей, причастных к инциденту в районе Керченского пролива. Правда, конкретные списки российских физических и юридических лиц, в отношении которых принято решение ввести санкции, не приводятся.
Вместе с тем в начале заседания СНБО президент Украины Петр Порошенко заявил, что Совет расширит санкционный список депутатами российской Госдумы из фракций "Единая Россия" и "ЛДПР". Он также сообщил, что в этот список будут внесены предприятия, которые "тем или иным способом противодействуют Украине, обеспечивают военную составляющую поставок в вооруженные силы РФ".
Санкции в отношении широкого спектра российских компаний сроком на 1 год Украина ввела в мае 2017 года. Кроме того, против целого ряда компаний санкции были введены на три года. В дальнейшем санкционный неоднократно список расширялся.
В ноябре "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации" Россия ввела свои специальные экономические меры против ряда физических и юридических лиц Украины.
Меры распространялись на 322 физических лица и 68 юридических лиц Украины и включали замораживание безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории РФ и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России.
25 декабря правительство РФ своим постановлением расширило список лиц и организаций, подпадающих под специальные экономические меры.
В документе отмечается, что они будут применяться "в связи с недружественными действиями Украины в отношении российских граждан и юрлиц".
Помимо дополнений в списке физлиц, включенных в санкционный список, в котором появилось 245 новых позиций, на семь компаний увеличился перечень юрлиц, среди которых предприятия оборонного комплекса Украины (госконцерны "Укроборонпром" и "Укрспецэкспорт"), "Государственный экспортно-импортный банк Украины", одна из крупнейших энергогенерирующих компаний страны "Центрэнерго", "Страховая группа "ТАС" и транспортно-логистические организации (ТЭП "Вертикаль", "Первая логистическая компания").
"Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России", - сообщил премьер Дмитрий Медведев в Twitter.
В свою очередь первый вице-премьер Антон Силуанов пояснил, что расширение санкций в отношении украинских физических и юридических лиц стало реакцией на действия Киева после инцидента в Керченском проливе.
"Не мы приняли санкционную риторику, не мы реализуем антироссийские санкции, но не отвечать мы тоже не можем. На последние решения, которые Украина приняла в рамках так называемого инцидента в Азовском море, мы приняли свой ответ. Попали под санкции украинские парламентарии, украинские олигархи, все те, кто занимается сегодня антироссийской риторикой", - заявил он в эфире канала "Россия 1".
Вице-премьер напомнил, что суть санкций заключается в ограничениях и заморозке активов, которые есть в России, запрете на расчеты, заморозке счетов в банках.
"Мы считаем, что это адекватная реакция на те ограничения, которые вводятся в отношении России. Собственно, мы и дальше так будем отвечать", - заключил Силуанов.
Между тем президент Украины Порошенко не стал продлевать 30-дневный срок военного положения, введенного его указом в 10 областях страны и внутренних водах Азово-Керченской акватории.
Свое решение не продлевать военное положение Порошенко объяснил предстоящими в марте 2019 года выборами главы государства.
"Хотел бы подчеркнуть, что никуда не делась и российская угроза. И возможно, я буду с вами искренен: если бы не выборы, мы бы попросили Верховную Раду продолжить это военное положение", - сказал он на заседании СНБО.
По мнению эксперта Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олега Неменского, военное положение на Украине не продлевалось под давлением США, которые советуют Киеву проводить президентские выборы в установленный законом срок.
"Скорее всего, на Западе также сделают все возможное, чтобы серьезный экономический кризис, который мог бы им помешать, в этом году в стране не случился", - полагает Неменский, комментарий которого поступил в "Интерфакс".
По оценке эксперта РИСИ, Порошенко не удалось реализовать свои планы, связанные с военным положением.
"Эта идея оказалась для президента Украины абсолютно провальной. Предполагалось, что военное положение будет продолжено, и благодаря ему удастся откладывать выборы президента хотя бы до лета, как советовали его политтехнологи. Но воплотить этот план не удалось", - сказал Неменский.
В меньшей степени, считает он, на отмену военного положения повлияла внутриполитическая ситуация на самой Украине.
Военное положение было введено с 14:00 26 ноября, но фактически вступило в силу 28 ноября после публикации закона об утверждении соответствующего указа президента. Военное положение вводилось в 10 областях: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, а также во внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.
А 30 ноября глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал сообщил, что ведомство усилило меры контроля на границе и ограничило въезд в страну граждан Российской Федерации мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.
За весь период действия военного положения Государственная пограничная служба Украины не пропустила на территорию страны около 1 тыс. 650 граждан Российской Федерации.
Причем, как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, за последние сутки в Украину не допустили 89 граждан России.
Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал Государственной пограничной службе продолжить усиленную охрану государственной границы с Российской Федерацией, а также "осуществлять усиленный контроль граждан России, пересекающих границу Украины".
"Учитывая то, что ситуация остается достаточно сложной и опасной, в решении СНБО Украины также предусмотрено, что в ближайшее время Национальная полиция, Национальная гвардия и другие силовые структуры продолжат несение службы в усиленном режиме для поддержания общественного порядка, защиты прав, свобод и законных интересов украинских граждан", - заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.
Со своей стороны секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев опасается, что киевские власти в ближайшем будущем при поддержке США могут пойти на новые провокации на российско-украинской границе.
"Ощущая такую поддержку (США - ИФ), Порошенко уверенно идет на любые провокации, в том числе на российско-украинской границе. С учетом приближающихся выборов, можно прогнозировать, что новые подобные акции при поддержке США следует ждать уже в ближайшем будущем", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
Обозреватель Анастасия Николаева
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