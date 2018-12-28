Год, отравленный подозрениями

28.12.18 13:30

© РИА Новости. Сергей Гунеев

Interfax-Russia.ru – Футбол стал главным событием 2018 года для россиян. Состязания прошли на фоне ухудшения международных отношений и принятия ряда непопулярных политических решений.

Подходящий к концу 2018 год стал для РФ по-настоящему тяжелым: и без того непростые отношения с Западом усугубило отравление российского экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Украина официально отказалась от дружбы с Россией, продолжила в суде спор с "Газпромом" и создала "единую поместную церковь" Украины под патриархатом Константинополя. Вопреки слухам, президенты РФ и США смогли провести саммит в Финляндии, однако встреча не привела к "потеплению", а штаты ввели новые санкции в отношении крупных российских компаний и физлиц.

"Отличились" и российские чиновники: так, экс-министр труда и социального развития Саратовской области Наталья Соколова стала известна после своего заявлений про "макарошки", которые "всегда одинаково стоят". Не меньшую славу снискала директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, которая на встрече с подростками заявила, что государство молодым людям "в принципе ничего не должно, а должны родители", поскольку оно "не просило родителей рожать".

О самых запоминающихся событиях 2018 года читайте в традиционном обзоре Interfax-Russia.ru.

Избранные и отставленные

Несколько важных политических событий произошло в РФ в 2018 году.

Так, в марте состоялись очередные президентские выборы, и Владимир Путин в четвертый раз стал президентом РФ. Ему удалось обойти оппонентов, среди которых были и опытные политики – глава ЛДПР Владимир Жириновский и лидер "Яблока" Григорий Явлинский, – и медийные фигуры вроде ведущей Ксении Собчак. Тем не менее, за действующего президента проголосовало 76,6% избирателей.

Вскоре после выборов было сформировано новое правительство, которое не только обновилось наполовину, но и обзавелось "новым" министерством. Если точнее – министерство образования разделилось на министерство просвещения (его возглавила бывшая глава Минобрнауки Ольга Васильева) и министерство высшего образования и науки (возглавил бывший глава ФАНО Михаил Котюков). Перемены произошли в Счетной палате РФ, которую возглавил экс-министр финансов Алексей Кудрин.

"Новички" возглавили министерства по делам Северного Кавказа (Сергей Чеботарев), развитию Дальнего Востока (Александр Козлов), сельского хозяйства (Дмитрий Патрушев), транспорта (Евгений Дитрих), природных ресурсов (Дмитрий Кобылкин), цифрового развития (Константин Носков), ЖКХ (Владимир Якушев) и даже МЧС (Евгений Зиничев). Политологи не исключали, что замену могут найти и председателю правительства Дмитрию Медведеву, однако в этом вопросе президент остался верен себе.

В сентябре в РФ прошли выборы глав 22 регионов страны. В этот же день в Дагестане, Ингушетии и Ямало-Ненецком автономном округе глав регионов избрали местные депутаты. А в некоторых регионах выбирали непосредственно депутатов и мэров.

Впрочем, легко эти выборы прошли не везде: например, в Приморском и Хабаровском краях, Хакасии и Владимирской области пришлось проводить второй тур выборов.

Разнообразил политическую повестку и "губернаторопад", начавшийся годом ранее и продолжившийся в 2018 году.

Так, после отставки главы Алтайского края Александра Карлина регион возглавил Виктор Томенко, а главу Башкирии Рустэма Хамитова сменил Радий Хабиров. Со своего поста также ушла глава Забайкальского края Наталья Жданова – вместо нее регион возглавил Александр Осипов, а 1 апреля в отставку подал губернатор Кемеровской области Аман Тулеев – на этом посту его сменил Сергей Цивилев. Досрочно свои полномочия в 2018 году также сложили глава Курганской области Алексей Кокорин (его сменил Вадим Шумков), глава Курской области Александр Михайлов (на смену пришел Роман Старовойт) и глава Магаданской области Владимир Печеный (его сменил Сергей Носов). Губернатором Хакасии вместо Виктора Зимина стал Валентин Коновалов, а главу Якутии Егора Борисова на его посту сменил Айсен Николаев.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин стал министром природных ресурсов и экологии РФ, а его кресло занял Дмитрий Артюхов. Новый пост получил и глава Тюменской области Владимир Якушев – он стал министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а на его место пришел Александр Моор.

Наибольшие трудности возникли во время выборов главы Приморья, когда назначенный президентом РФ врио губернатора Андрей Тарасенко в итоге не смог победить в первом туре выборов. Избранным губернатором Приморья стал Олег Кожемяко.

Кроме того, полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских был освобожден от своих обязанностей. Вместо него президент РФ назначил своего помощника Николая Цуканова. А после серии задержаний и арестов в отставку отправили правительство Дагестана.

Еще больше перемен состоялось среди глав российских городов. Например, с поста ушел одиозный мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Но это уже совсем другая история.

Указали на пенсию

Вскоре после выборов президента был подписан новый "майский указ" на период до 2024 года. В документ вошли 12 национальных проектов, которые должны обеспечить "прорывное научно-технологическое и социально-экономическое развитие РФ, увеличение численности населения страны, повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека".

В целом на реализацию этих нацпроектов необходимо около 25 трлн рублей. На исполнение указов уже найдены 17,6 трлн рублей, остается перераспределить недостающие 7,9 трлн рублей. Финансирование проектов обеспечивается, в том числе, за счет сокращения военных расходов, повышения пенсионного возраста и роста НДС.

О необходимости пенсионной реформы эксперты говорили давно. В качестве аргумента "за" приводились данные о стремительном старении населения и сокращении числа работающих россиян. В то же время, согласно статистике, в стране увеличилась средняя продолжительность жизни. Однако мало кто думал, что решение повысить возраст выхода на пенсию будет принято настолько быстро.

Документ, предполагающий повышение пенсионного возраста для женщин на 8 лет и для мужчин на 5 лет (63 года и 65 лет, соответственно), подписали в июне. Вскоре после этого в разных регионах страны недовольные стали выходить на протестные митинги, а инициативные группы начали готовить документы для проведения референдума. В конце августа президент предложил изменить сроки выхода на пенсию для женщин с 63 до 60 лет. Кроме того, на три года сократили стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, и установили особую льготу для граждан, которые по старому законодательству должны были выйти на заслуженный отдых до 2020 года.

По словам президента РФ Владимира Путина, чиновники понимали, что общество воспримет закон негативно. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, назвал это решение выстраданным и "самым трудным решением власти за десятилетие".

Поиск дополнительных средств отразился не только на пенсионном возрасте – было решено повысить НДС с 18 до 20%. Согласно финансово-экономическому обоснованию к закону, повышение НДС на 2 процентных пункта принесет бюджету еще 620 млрд рублей в год. Эти средства направят на развитие социальной инфраструктуры, в первую очередь на улучшение работы учреждений здравоохранения.

Помимо этого в 2018 году был введен налог для самозанятых, а после резкого роста цен на бензин правительство, вертикально интегрированные нефтяные компании и независимые участники топливного сектора договорились сдерживать оптовые цены на топливо до конца марта 2019 года.

Холод с Запада

После нападения в британском Солсбери на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и продолжения конфликта на Донбассе Европа и США вновь продлили антироссийские санкции. Ситуацию не смог изменить ни саммит лидеров РФ и США в Хельсинки, ни, казалось бы, неплохие отношения Путина и лидера правящей партии Германии Ангелы Меркель. В ответ в РФ были введены контрсанкции и решено постепенно сокращать расчеты в долларах. Наряду с этим в Госдуме приняли проект об уголовной ответственности за соблюдение иностранных санкций в РФ (предусматривает штраф до 600 тыс. рублей, принудительные работы, ограничение или лишение свободы на срок до четырех лет). Не исключено также, что Россия выйдет из Совета Европы.

На фоне и без того сложной политической ситуации США пригрозили РФ выходом из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и ведут переговоры о размещении системы ПРО в Японии.

Отношения с Украиной также по-прежнему напряженные: Киев и Москва продолжают обмениваться санкциями и так и не смогли найти общий язык. Более того, украинские пограничники арестовали команду крымского сейнера "Норд" и российский танкер "Механик Погодин". А в конце ноября три украинских военных корабля "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" незаконно пересекли водную границу РФ.

Координаты перемен

В уходящем 2018 году официально зафиксировали границу между Чечней и Ингушетией, которую не очертили после распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Вскоре после подписания документов жители Магаса вышли на митинг и потребовали провести референдум по этому вопросу.

Впрочем, куда большие перемены произошли на Дальнем Востоке. Во-первых, в этот федеральный округ включили Забайкалье и Бурятию, которые раньше относились к Сибирскому федеральному округу. Во-вторых, было решено перенести столицу округа из Хабаровска во Владивосток. По мнению чиновников, все это должно улучшить инвестклимат в регионе и повысить уровень жизни.

Пожары и падения

Запомнится год и чередой трагедий. Так, в конце марта произошел пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, погибло 60 человек, больше половины из них дети. По данным экспертов, причиной пожара фактически стала халатность: возгорание произошло из-за попадания талой воды с крыши в светильник и несработавшего автомата, который в этом случае должен был отключить прибор. Кроме того, в ТЦ была отключена пожарная сигнализация – она периодически ложно срабатывала еще до происшествия.

Другой трагедии удалось избежать именно благодаря электронике. Вскоре после старта ракеты "Союз МС-10" с двумя космонавтами на борту произошла нештатная ситуация: при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени ракеты-носителя сработал аварийный маяк, корабль разделился на отсеки и успешно приземлился. Предполагают, что авария могла произойти из-за повреждения датчика при сборке ракеты на Байконуре. И теперь этот процесс будут снимать на видео.

Волноваться за жизнь космонавтов пришлось и после обнаружения отверстия в обшивке российского корабля "Союз". Предполагали, что его могли сделать преднамеренно. Чтобы разобраться в ситуации, с отверстия был взят соскоб, который изучают специалисты на Земле.

В октябре трагедия произошла в Керчи: один из учеников политехнического колледжа устроил стрельбу в здании, а затем взорвал самодельную бомбу. В результате погибло 15 учащихся и 5 сотрудников учебного заведения, около 50 человек были ранены.

За несколько месяцев до этого молодой человек расстрелял из охотничьего ружья прихожан Храма Георгия Победоносца в Кизляре. Погибли пять женщин, еще четыре человека пострадали. Нападавшего ликвидировали на месте. Позже ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка ИГИЛ.

Не обошлось и без трагедий в небе: в феврале больше 70 человек погибли в авиакатастрофе Ан-148 "Саратовских авиалиний". Пилоты по неустановленным причинам не включили обогрев приемников полного давления, которые показывают данные о скорости, и самолет рухнул в Раменском районе Московской области.

После трагедии авиакомпанию проверили эксперты Росавиации, и в ноябре у нее отозвали сертификат эксплуатанта.

Несколько российских самолетов разбилось в Сирии. Так, в феврале боевики сбили российский Су-25. Его пилот герой России Роман Филиппов успел катапультироваться, но погиб в бою на земле.

В марте при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим разбился Ан-26, погибло 39 человек. А в сентябре над Средиземным морем сирийская система ПВО сбила самолет-разведчик с 14 российскими военными на борту. В Минобороны утверждают, что его подставили под удар израильские самолеты. Израиль возлагает вину на Сирию.

Допинг и нога Акинфеева

Чемпионат мира по футболу, к которому в России готовились несколько лет, прошел летом в 11 городах России и стал самым ярким событием 2018 года. Для жителей городов, принимавших игры мундиаля, он запомнится наплывом болельщиков и большим количеством иностранцев. Любители футбола также были приятно удивлены достижениями российской сборной, которая впервые с 1966 года дошла до четвертьфинала, уступив Хорватии. И еще долго вспоминали, как российская команда благодаря пенальти и "ноге Акинфеева" обыграла сборную Испании. Из-за напряженной политической обстановки и "допингового" скандала турнир мог вообще не состояться, но в итоге все прошло гладко.

Больше проблем возникло у российских олимпийцев, которых обязали выступать на зимней Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом, а незадолго до старта соревнований участвовать в них не позволили некоторым российским спортсменам. Кстати, после окончания Олимпиады в Пхенчхане МОК полностью восстановил Олимпийский комитет России в правах. Борьба за восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) продолжается до сих пор.

Обозреватель Татьяна Кочеткова

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