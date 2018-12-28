Декабрьская вьюга

28.12.18 16:19

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

Interfax-Russia.ru – Сильная метель бушует на Камчатке и в Сахалинской области. Непогода продлится до 30 декабря.

Сильные метели продолжаются на Камчатке и на Сахалине. На Камчатке наиболее сложная ситуация с погодой складывается в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске, а также в Елизовском, Усть-Большерецком и Мильковском, Усть-Камчатском и Алеутском районах края. Порывы ветра, сопровождаемые обильным снегопадом, достигают 30 м/c.

"Из-за плохой видимости движение ограничено на отрезках со 152 по 262 км трассы "Петропавловск-Камчатский - Мильково" и с 67 по 129 км дороги "Начикинский совхоз – поселок Усть-Большерецк – поселок Октябрьский", - сообщило региональное министерство транспорта и дорожного строительства.

Также, по данным регионального Минтранса, из-за непогоды отменены два рейса пассажирских автобусов из краевой столицы в Мильково и Усть-Большерецк.

"Рейсы пассажирских автобусов в Мильково и Усть-Большерецк, запланированные на 15:18 и 15:30, отменены", - сообщили в министерстве.

В настоящее время на дорогах региона работает спецтехника, в том числе 50 машин на автомагистралях Петропавловска-Камчатского.

"До 30 декабря введен запрет движения большегрузного транспорта по улицам Омская, Советская и Ленинская. Все дорожные службы краевого центра переведены в режим повышенной готовности", - говорится в сообщении министерства.

Кроме того, по данным местных властей, 28 декабря из-за метели были отменены занятия во всех учреждениях дополнительного образования. Новогодние мероприятия в школах Петропавловска-Камчатского также перенесены на другие дни.

Аэропорт Петропавловска-Камчатского "Елизово" открыт, однако из-за сильного ветра нескольким самолетам пришлось уйти на запасной аэродром.

"Командиры воздушных судов из Москвы и Новосибирска сами приняли решение отправиться на запасные аэродромы. Борт из столицы Приморского края вернулся обратно к себе. Связано это с боковым ветром, порывы которого достигают 23 м/с и сильной турбулентностью", - заявил министр транспорта и дорожного строительства края Владимир Каюмов.

По данным регионального Минтранса, сотрудники аэропорта чистили взлетную полосу всю ночь и весь день 28 декабря. Для этих работ использовался целый комплекс спецтехники: шнекороторы, плужно-щеточные машины, бульдозеры, грейдеры, машины для разлива химических реагентов и россыпа сыпучих химических реагентов, тракторы К-700 и МТЗ, погрузчик фронтальный и самосвалы.

К слову, судя по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни улучшения погоды жителям Камчатки также ждать не стоит.

"Ночью и днем 29 декабря в городе Петропавловске-Камчатском, в Елизовском, Усть-Большерецком, Мильковском, Усть-Камчатском и Алеутском районах ожидаются сильный снег, метель, на дорогах гололедица и снежные заносы, ветер будет дуть восточный с порывами до 20-25 м/с, на побережьях – до 33-38 м/с, на крайнем юге – до 40-45 м/с", - сообщили в Камчатском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

На юго-восточном побережье полуострова, а также на северо-западе Тихого океана и над Охотским морем днем 29 декабря, по данным синоптиков, ожидается ветер до 35-40 м/с, местами с порывами - до 45-50 м/с. Высота волн при этом будет достигать 8-10 метров. Явление сохранится до конца суток.

"С 28 по 30 декабря включительно по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского, Соболевского, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, Петропавловска-Камчатского лавиноопасно", - также предупредили в Камчатском УГМС.

По данным регионального управления МЧС России, влияние на юго-восточные и центральные районы полуострова в настоящее время оказывают сразу 2 циклона: один подошел со стороны Тихого океана, другой - со стороны Охотского моря.

"Сотрудники МЧС России находятся в готовности оказать помощь бригадам неотложки и при необходимости доставить их на автомобилях повышенной проходимости в труднодоступные районы. До настоящего момента такая помощь не потребовалась", - добавили в региональном управлении министерства чрезвычайных ситуаций.

В готовность также приведена аэромобильная группировка спасателей, которая в случае каких-то нештатных ситуаций может оперативно выдвинуться в любой из районов полуострова.

Метели продолжают бушевать и на Сахалине. В частности, циклон оставил без света пять районов региона.

"Повреждено 17 линий электропередачи (ЛЭП) напряжением 6-10 кВ. Непогода продолжается в ряде районов, из-за чего остается нарушенным электроснабжение сел - Восточное Макаровского района, Усково Тымовского района; частично - города Углегорска, сел Яблочное Холмского района, Ударное, Ольшанка, Поречье и Орлово Углегорского района, Рощино Смирныховского района", - сообщили в пресс-службе ПАО "Сахалинэнерго".

Кроме того, в пригороде Южно-Сахалинска обесточен район "Елочки", частично нарушено энергоснабжение планировочного района "Дальнее" и в поселке Ключи.

"Над устранением повреждений работают 20 бригад Сахалинэнерго. Предприятия жизнеобеспечения и социально-значимые объекты обеспечиваются электроэнергией от дизель-генераторов", - уточнили в пресс-службе компании.

Кроме того, из-за метели закрыт участок автотрассы на побережье Сахалина.

"В связи с ухудшением погодных условий, а также для предотвращения опасных ситуации, с 19.00 по местному времени 28 декабря ограничено движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги Ноглики – Оха (628-855 км). Для обеспечения безопасности на закрытом участке трассы задействованы 2 поста ГИБДД", - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по области.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области просит жителей и гостей области воздержаться от поездок в указанном направлении, либо при необходимости воспользоваться железнодорожным транспортом.

"Также ограничено автобусное сообщение на участках Южно-Сахалинск – Холмск, Невельск - Холмск", - добавили в региональном МЧС.

Закрытой из-за шторма остается и паромная переправа Ванино-Холмск в Татарском проливе.

Кроме того, как сообщили в сахалинской полиции, сильные ветер стал причиной трагедии в городе Поронайске.

"У нас до сих пор бушует сильная метель. Трагический случай произошел в пятницу в 08:30 местного времени, 64-летний местный житель шел на работу. В это время сильным ветром разорвало пластиковую автобусную остановку. Фрагмент крыши остановки с металлическим уголком отлетел и попал мужчине в голову. От полученной травмы он скончался на месте происшествия", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" сотрудник Поронайского ОМВД.

По его словам, поронайский следственный отдел Следственного управления СК РФ по Сахалинской области уже проводит проверку по факту случившегося, выясняются обстоятельства трагического происшествия.

По данным синоптиков, непогода сохранится на Сахалине и 29 декабря.

"29 декабря на территории Охинского, Ногликского, Тымовского, Александровск-Сахалинского, Смирныховского и Поронайского районов прогнозируется снег (3-6 мм), ветер 15-20 м/с, на побережьях ветер 22-27 м/с, метель", - сообщили в пресс-службе регионального МЧС со ссылкой на Сахалинское управление Росгидромета.

На территории Анивского, Корсаковского, Невельского, Холмского, Томаринского, Углегорского, Макаровского и Долинского районов 29 декабря ожидается ветер до 12-17 м/с, на побережьях – до 20-25 м/с, слабая метель. На территории Северо-Курильского, Южно-Курильского и Курильского районов прогнозируются осадки и ветер до 33-38 м/с (ураган).

"В администрации указанных муниципальных образований направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных природных явлений (более 1 тыс. 400 человек и 442 единицы техники) готовы к реагированию", - сообщили в ГУМЧС по Сахалинской области.

Обозреватель Наталья Пономарева

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