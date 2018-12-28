Зачетные испытания

28.12.18 16:37

© РИА Новости. Минобороны РФ

Interfax-Russia.ru – Новый ракетный гиперзвуковой комплекс "Авангард" подтвердил заявленные характеристики в ходе трех испытаний. Система поступит на вооружение в 2019 году.

О начале серийного производства новейшего стратегического комплекса "Авангард" президент РФ Владимир Путин сообщил в начале марта в послании Федеральному Собранию.

"От существующих типов боевого оснащения эта система отличается способностью совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха (безразмерная величина: отношение скорости звука в некоторой среде к скорости движения объекта в ней) более чем в 20 раз", - рассказал глава государства.

По его словам, при движении к цели планирующий крылатый блок "осуществляет глубокое маневрирование как боковое, причем на несколько тысяч километров, так и по высоте", что делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.

"Использование новых композитных материалов позволило решить проблему длительного управляемого полета планирующего крылатого блока практически в условиях плазмообразования. Он идет к цели как метеорит, как горящий шар, как огненный шар. Температура на поверхности изделия достигает 1600-2000 градусов по Цельсию. Крылатый блок при этом надежно управляется", - отметил Путин.

При этом он подчеркнул, что "все это есть в наличии и хорошо работает".

Позже командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев уточнил в беседе с журналистами, что ракеты стратегического комплекса "Авангард" летят на гиперзвуковой скорости и могут маневрировать, обходя системы обнаружения и поражения всех современных средств противоракетной обороны (ПРО). При этом применение в ходе полета различных маневров препятствует определению средствами ПРО траектории полета гиперзвукового блока и выдачу целеуказания на его перехват.

В июне в ходе "прямой линии" Путин пообещал, что стратегический гиперзвуковой комплекс "Авангард" поступит на вооружение российской армии в 2019 году.

"Я не думаю, что такое оружие появится у какой-то другой страны. Конечно, когда-нибудь появится, но, как я уже говорил, нас это не беспокоит, потому что у нас оно уже есть", - сказал президент.

26 декабря министерство обороны РФ провело зачетные летные испытания, в ходе которых был осуществлен успешный испытательный пуск ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.

Путин сам прибыл в Национальный центр управления обороной и дал команду приступить к испытаниям. Пуск был проведен боевым расчетом соединения РВСН из позиционного района Домбаровский (Оренбургская область) по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае.

В ходе полета на гиперзвуковой скорости планирующий крылатый блок совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и в назначенное время поразил условную цель на боевом поле полигона.

После испытаний глава государства поблагодарил создателей "Авангарда", участников испытаний и министерство обороны с отлично проведенной работой.

Участники испытаний убедились, что возможности испытанного планирующего крылатого блока ракеты системы "Авангард" позволяют обходить зоны действия информационных и огневых средств противоракетной обороны, что обеспечивает эффективное преодоление всех существующих и перспективных систем ПРО.

"Программа зачетных летных испытаний выполнена в полном объеме, что

позволяет в установленные сроки поставить комплекс "Авангард" на вооружение РВСН", - констатировали в Кремле.

Позже Путин на встрече с членами правительства РФ сообщил, что испытания межконтинентальной стратегической системы "Авангард" завершились полным успехом.

"У России появился новый вид стратегического оружия", - подчеркнул он, добавив, что в 2019 году "будет сформирован полк, который приступит к боевому дежурству".

"Дальше будем работать по планам - и по этой системе, и по другим перспективным системам вооружения для оснащения армии и флота", - сказал президент.

Со своей стороны Минобороны РФ опубликовало видеокадры запуска гиперзвуковой системы "Авангард".

Как сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" вице-премьер РФ Юрий Борисов, "Авангард" подтвердил свои характеристики в ходе трех испытаний.

Он заявил, что "Авангард" неуязвим для систем противоракетной обороны.

"Сегодня на вооружении - "Ярс", "Тополь", "Булава" - это ракетные комплексы, которые летают по баллистической траектории. После работы двигателя, на активном участке дальше боевой блок летит по баллистической траектории, что позволяет информационным средствам вероятного противника обнаруживать и прогнозировать точку, в которой он будет в следующий момент времени. На этом принципе построена практически вся противоракетная оборона", - рассказал вице-премьер.

По его словам, принципиальное отличие комплекса "Авангард" в том, что невозможно спрогнозировать, где он будет в следующий момент времени.

"Он может маневрировать как по курсу, так и по тангажу. В этом его и принципиальное отличие. Практически обнуляется противоракетная оборона. Очень тяжело этот блок обнаружить и поразить", – отметил он.

Борисов уточнил, что боевой блок "Авангарда" летит на гиперзвуковой скорости - около 27 махов (27 махов соответствует скорости, превышающей 32 тыс.км/ч).

"Практически на этих скоростях ни одна противоракета его не может сбить. На подобных скоростях боевой блок летит практически в плазме. Его корпус разогревается (до температуры) свыше 2 тыс. градусов – 2-2,5 тысячи. Необходимы специальные материалы, чтобы его защитить. Еще им надо управлять", – отметил Борисов.

Он рассказал, что четыре года назад решался вопрос - продолжать работу над "Авангардом" или закрыть проект из-за его сложности.

"Я хорошо помню, что Верховный главнокомандующий задал прямой вопрос генеральному конструктору. И он получил достаточно убедительный ответ: дайте нам еще один шанс. И этот шанс они использовали", – сказал вице-премьер.

В свою очередь экс-министр обороны РФ, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов обратил внимание на то, что новое российское оружие не нарушает международных договоров, в которых участвует Россия.

"Когда мы испытывали - у нас же были испытательные пуски, начиная с 2012, 2013 годов, - они проводились строго в рамках всех международных соглашений. И даже сейчас, с принятием на вооружение "Авангарда", мы не выйдем ни из каких параметров СНВ-3, например", - сообщил он в интервью телеканалу "Россия-24".

По словам Иванова, ракетный комплекс "Авангард" позволит сэкономить бюджетные средства за счет большей эффективности, по сравнению со старыми боеголовками.

"Это наоборот - экономия средств, а не бряцание оружием. С точки зрения того, что мы "бряцаем оружием" - мы отнюдь им не бряцаем, а просто на много десятилетий вперед, как вчера сказал президент, обеспечиваем свою безопасность меньшими средствами. Потому что теперь нам классических боеголовок, я имею в виду старых, скажем так, по сравнению с "Авангардом", нам столько не нужно, потому что "Авангард" гораздо эффективнее", – сказал он.

Экс-министр обороны при этом подчеркнул, что ни в какую гонку вооружений Россия втягиваться не собирается - ни сейчас, ни в будущем.

Обозреватель Анастасия Николаева

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