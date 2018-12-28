Вышли из положения: Киев вводит новые санкции против Москвы
  
По графику: Роскосмос успешно осуществил четвертый пуск с космодрома Восточный
   
Декабрьская вьюга: на Камчатке и Сахалине бушуют метели
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Точка зрения
28.12.18 16:37

Зачетные испытания

© РИА Новости. Минобороны РФ
Interfax-Russia.ru – Новый ракетный гиперзвуковой комплекс "Авангард" подтвердил заявленные характеристики в ходе трех испытаний. Система поступит на вооружение в 2019 году.

О начале серийного производства новейшего стратегического комплекса "Авангард" президент РФ Владимир Путин сообщил в начале марта в послании Федеральному Собранию.

"От существующих типов боевого оснащения эта система отличается способностью совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха (безразмерная величина: отношение скорости звука в некоторой среде к скорости движения объекта в ней) более чем в 20 раз", - рассказал глава государства.

По его словам, при движении к цели планирующий крылатый блок "осуществляет глубокое маневрирование как боковое, причем на несколько тысяч километров, так и по высоте", что делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.

"Использование новых композитных материалов позволило решить проблему длительного управляемого полета планирующего крылатого блока практически в условиях плазмообразования. Он идет к цели как метеорит, как горящий шар, как огненный шар. Температура на поверхности изделия достигает 1600-2000 градусов по Цельсию. Крылатый блок при этом надежно управляется", - отметил Путин.

При этом он подчеркнул, что "все это есть в наличии и хорошо работает".

Позже командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев уточнил в беседе с журналистами, что ракеты стратегического комплекса "Авангард" летят на гиперзвуковой скорости и могут маневрировать, обходя системы обнаружения и поражения всех современных средств противоракетной обороны (ПРО). При этом применение в ходе полета различных маневров препятствует определению средствами ПРО траектории полета гиперзвукового блока и выдачу целеуказания на его перехват.

В июне в ходе "прямой линии" Путин пообещал, что стратегический гиперзвуковой комплекс "Авангард" поступит на вооружение российской армии в 2019 году.

"Я не думаю, что такое оружие появится у какой-то другой страны. Конечно, когда-нибудь появится, но, как я уже говорил, нас это не беспокоит, потому что у нас оно уже есть", - сказал президент.

26 декабря министерство обороны РФ провело зачетные летные испытания, в ходе которых был осуществлен успешный испытательный пуск ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.

Путин сам прибыл в Национальный центр управления обороной и дал команду приступить к испытаниям. Пуск был проведен боевым расчетом соединения РВСН из позиционного района Домбаровский (Оренбургская область) по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае.

В ходе полета на гиперзвуковой скорости планирующий крылатый блок совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и в назначенное время поразил условную цель на боевом поле полигона.

После испытаний глава государства поблагодарил создателей "Авангарда", участников испытаний и министерство обороны с отлично проведенной работой.

Участники испытаний убедились, что возможности испытанного планирующего крылатого блока ракеты системы "Авангард" позволяют обходить зоны действия информационных и огневых средств противоракетной обороны, что обеспечивает эффективное преодоление всех существующих и перспективных систем ПРО.

"Программа зачетных летных испытаний выполнена в полном объеме, что

позволяет в установленные сроки поставить комплекс "Авангард" на вооружение РВСН", - констатировали в Кремле.

Позже Путин на встрече с членами правительства РФ сообщил, что испытания межконтинентальной стратегической системы "Авангард" завершились полным успехом.

"У России появился новый вид стратегического оружия", - подчеркнул он, добавив, что в 2019 году "будет сформирован полк, который приступит к боевому дежурству".

"Дальше будем работать по планам - и по этой системе, и по другим перспективным системам вооружения для оснащения армии и флота", - сказал президент.

Со своей стороны Минобороны РФ опубликовало видеокадры запуска гиперзвуковой системы "Авангард".

Как сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" вице-премьер РФ Юрий Борисов, "Авангард" подтвердил свои характеристики в ходе трех испытаний.

Он заявил, что "Авангард" неуязвим для систем противоракетной обороны.

"Сегодня на вооружении - "Ярс", "Тополь", "Булава" - это ракетные комплексы, которые летают по баллистической траектории. После работы двигателя, на активном участке дальше боевой блок летит по баллистической траектории, что позволяет информационным средствам вероятного противника обнаруживать и прогнозировать точку, в которой он будет в следующий момент времени. На этом принципе построена практически вся противоракетная оборона", - рассказал вице-премьер.

По его словам, принципиальное отличие комплекса "Авангард" в том, что невозможно спрогнозировать, где он будет в следующий момент времени.

"Он может маневрировать как по курсу, так и по тангажу. В этом его и принципиальное отличие. Практически обнуляется противоракетная оборона. Очень тяжело этот блок обнаружить и поразить", – отметил он.

Борисов уточнил, что боевой блок "Авангарда" летит на гиперзвуковой скорости - около 27 махов (27 махов соответствует скорости, превышающей 32 тыс.км/ч).

"Практически на этих скоростях ни одна противоракета его не может сбить. На подобных скоростях боевой блок летит практически в плазме. Его корпус разогревается (до температуры) свыше 2 тыс. градусов – 2-2,5 тысячи. Необходимы специальные материалы, чтобы его защитить. Еще им надо управлять", – отметил Борисов.

Он рассказал, что четыре года назад решался вопрос - продолжать работу над "Авангардом" или закрыть проект из-за его сложности.

"Я хорошо помню, что Верховный главнокомандующий задал прямой вопрос генеральному конструктору. И он получил достаточно убедительный ответ: дайте нам еще один шанс. И этот шанс они использовали", – сказал вице-премьер.

В свою очередь экс-министр обороны РФ, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов обратил внимание на то, что новое российское оружие не нарушает международных договоров, в которых участвует Россия.

"Когда мы испытывали - у нас же были испытательные пуски, начиная с 2012, 2013 годов, - они проводились строго в рамках всех международных соглашений. И даже сейчас, с принятием на вооружение "Авангарда", мы не выйдем ни из каких параметров СНВ-3, например", - сообщил он в интервью телеканалу "Россия-24".

По словам Иванова, ракетный комплекс "Авангард" позволит сэкономить бюджетные средства за счет большей эффективности, по сравнению со старыми боеголовками.

"Это наоборот - экономия средств, а не бряцание оружием. С точки зрения того, что мы "бряцаем оружием" - мы отнюдь им не бряцаем, а просто на много десятилетий вперед, как вчера сказал президент, обеспечиваем свою безопасность меньшими средствами. Потому что теперь нам классических боеголовок, я имею в виду старых, скажем так, по сравнению с "Авангардом", нам столько не нужно, потому что "Авангард" гораздо эффективнее", – сказал он.

Экс-министр обороны при этом подчеркнул, что ни в какую гонку вооружений Россия втягиваться не собирается - ни сейчас, ни в будущем.

Обозреватель Анастасия Николаева

Присоединяйтесь к Interfax-Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook"

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  20.12.18 10:41
Московская семерка
Interfax-Russia.ru – Выборы мэра Москвы, реновация и повышение тарифов на парковку в центре стали самыми резонансными событиями 2018 года в столице.
.
  30.11.18 17:42
Попасть в пятерку
Interfax-Russia.ru – Чтобы попасть в "топ-5" экономик мира, России нужно решить комплекс неэкономических проблем. Такое мнение озвучили эксперты на V Международном форуме Финансового университета.
.
  27.11.18 14:07
В автономном вождении
Interfax-Russia.ru - Эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования стартует 1 декабря в Москве и Татарстане.
.
  15.10.18 15:03
Трудоустроить и перевоспитать
Interfax-Russia.ru – Кадыров пообещал трудоустроить и перевоспитать Кокорина и Мамаева при любом исходе скандального дела.
.
  12.10.18 15:48
Без спорта и свободы
Interfax-Russia.ru – Футболисты Кокорин и Мамаев арестованы по решению суда. Адвокаты дебоширов надеются, что дело закончится примирением сторон.
.
  09.10.18 16:49
Футбольные хулиганы
Interfax-Russia.ru - Полиция возбудила два уголовных дела о побоях с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, их клубы заявили о желании расторгнуть договор с футболистами.
.
  28.09.18 23:44
Перевозка детей на особом контроле
Interfax-Russia.ru – Число ДТП с участием автобусов, перевозящих детей, в этом году значительно снизилось. Этого удалось достичь благодаря усилению контроля со стороны правоохранительных органов.
.
  13.09.18 13:04
Безопасность перевозок зависит от скоординированных действий всех участников этого процесса
Interfax-Russia.ru – 268 ДТП произошло в РФ с начала года по вине нетрезвых водителей автобусов и грузовиков. По мнению ГИБДД, предрейсовый медосмотр водителей помог бы избежать большинства трагедий.
.
  30.08.18 14:50
Реинкарнация философии
Interfax-Russia.ru - "АвтоВАЗ" представил на Московском автосалоне концепт нового внедорожника Lada 4х4 и несколько новых серийных автомобилей.
.
  23.08.18 16:04
Первая волна
Interfax-Russia.ru – Первую хрущевку снесли в Москве по программе реновации. Всего в столице предполагается снести более 5 тыс. домов и расселить в новое жилье порядка миллиона жителей.


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Главные события
 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket