Погребенные под снегом

29.12.18 10:32

© РИА Новости. Альбина Олисаева

Interfax-Russia.ru – Одиннадцать сотрудников золотодобывающего предприятия попали под снежную лавину в Хабаровском крае. Восьмерых удалось спасти, двое погибли, судьба еще одного неизвестна.

Сход снежной лавины произошел утром 29 декабря в районе открытой штольни золотодобывающего предприятия "Многовершинное" (входит в группу компаний (ГК) Highland Gold Mining), расположенной в поселке Многовершинный в Николаевском районе Хабаровского края. Сначала под завалом оказался один работник предприятия, который в это время находился на компрессорной станции. Ему на помощь направились 9 сотрудников "Многовершинного", однако по пути на группу сошла вторая лавина. В настоящее время на месте ЧП идет поисково-спасательная операция.

"К настоящему времени из-под снежных масс удалось извлечь 9 человек. Семеро из них живы, еще двое погибли. Один из них был найден без признаков жизни, другой от полученных травм скончался в больнице. Судьба еще одного человека пока неизвестна, поисково-спасательная операция продолжается", - сообщила Interfax-Russia.ru сотрудница пресс-службы Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

По данным местных властей, всех пострадавших доставили в больницу поселка Многовершинный (других медучреждений поблизости нет).

"Пострадавшие доставлены в больницу, один из них позднее скончался", - сообщил агентству "Интерфакс-Дальний Восток" сотрудник администрации.

Как в свою очередь рассказал представитель поселковой больницы, в стационаре сейчас остаются пять человек, врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

"В настоящий момент на стационарное лечение оставлено пять человек. У всех вполне удовлетворительное состояние, в основном все с переохлаждением. Тяжелых нет", - сказал "Интерфакс - Дальний Восток" представитель больницы.

По ее словам, еще один мужчина, доставленный с места ЧП, от госпитализации отказался.

В свою очередь в Министерстве здравоохранения края агентству сообщили, что при необходимости готовы направить в Многовершинный специалистов из Хабаровска, однако метеоусловия в районе пока что не позволяют туда вылететь.

В настоящее время, по данным регионального МЧС, на месте продолжают работать 55 человек и 6 единиц техник от предприятия и местной пожарной части. Снег расчищают при помощи бульдозеров, лопат и других подручных инструментов.

Также в Многовершинный на помощь своим товарищам выдвинулась группа спасателей краевого Управления ГО и ЧС из Николаевска-на-Амуре (пять человек и 1 единица техники). Однако из-за снежных переметов и перевала они не могут добраться до поселка.

"Сейчас наша колонна подходит к перевалу, за которым находится штольня открытого типа. Перевал сложный, весь переметен снегом. Если удастся его преодолеть, то через 3-4 часа двенадцать спасателей будут на месте и приступят к работам. Пока из-за метели они продвигаются очень медленно. Кроме того, у нас готовы к вылету несколько вертолетов. Как только не будет риска обледенения, они отправятся к месту завала", - сообщил руководитель комиссии по ЧС, заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

Кроме того, на помощь своим коллегам готовы прийти 56 сотрудников ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, ДВРПСО МЧС России и Амурского спасательного центра МЧС России. В их распоряжении находится 5 единиц техники, в том числе воздушное судно, однако, по данным спасателей, метеоусловия в Николаевском районе пока не позволяют привлечь авиацию. Наземные же группы указанных подразделений не могут добраться до места ЧП из-за недостаточной толщины льда на ледовых переправах.

"Из-за прохождения циклона погодные условия в Николаевском районе сейчас не благоприятные: осадки различной интенсивности, метель, ветер с порывами до 22 м/с. В Центре управления в кризисных ситуациях МЧС РФ ведется сбор и анализ поступающей информации для координации действий сил и средств", - добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Отмечается, что в связи с произошедшим в Николаевском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Следственное управление СКР по Хабаровскому краю по факту схода снежных масс в поселке Многовершинный возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее смерть двух и более лиц).

"В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления", - говорится в сообщении ведомства.

Между тем, как полагают в администрации Николаевского района, сход снежных лавин могло спровоцировать резкое повышение температуры в регионе.

"В этом году выпало очень много снега, и он продолжает идти. К тому же резко повысилась температура - с 30 до 20 градусов. Это и могло спровоцировать сход снежных масс", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в администрации района.

Позднее также выяснилось, что снежные массы заблокировали и выход бытовки, расположенной на территории открытой штольни. В тот момент там находился слесарь. Позднее сотрудникам МЧС удалось откопать вход бытовки и вызволить мужчину из снежного плена.

"Мужчину, заблокированного в помещении на штольне, удалось вывести. Под снежной массой по-прежнему остается еще один человек, ведутся поиски", - сообщили в ГУ МЧС по региону.

Компания Highland Gold (которой, как уже говорилось выше, принадлежит АО "Многовершинное" в Хабаровском крае) зарегистрирована в Великобритании и занимается в России добычей золота. Основные ее проекты расположены в Хабаровском крае и Забайкалье, на Чукотке, а также в Киргизии. Роман Абрамович, Евгений Швидлер и дружественные им структуры в совокупности контролируют 37,41% золотодобытчика.

Как сообщалось, 28 декабря на территорию Хабаровского края пришел циклон. Непогода ударила по северным районам региона и по побережью Татарского пролива. В крае продолжается сильный снег, метели, порывы ветра достигают 18-23 м/c, на побережье Татарского пролива – до 20-25 м/с.

Обозреватель Наталья Пономарева

Присоединяйтесь к Interfax-Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook"