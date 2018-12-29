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29.12.18 15:48
Запустили "Тавриду"
Движение транспорта началось 29 декабря на одном из участков первой очереди федеральной трассы "Таврида" в Крыму. Это - 27,5 км из 190 км.
Машины пустили по дороге из Симферополя в Белогорск. Шоссе идет через Белогорск в сторону Крымского моста, который соединяет полуостров с материковой частью России. Транспорт, движущийся от Симферополя, после Белогорска пока будет перенаправляться на старую трассу.
Первым по участку поехал глава Крыма Сергей Аксенов, за ним - журналисты.
Оставшиеся 162,5 км откроют в последние дни уходящего года. Как ожидается, 30 декабря для транспорта откроют отрезок дороги от Белогорска до Феодосийской развязки в Ленинском районе. Это - новая дорога, проложенная в обход населенных пунктов. Протяженность участка составляет около 85 км.
31 декабря движение будет открыто еще по одному участку новой трассы – от Феодосии до Керчи. Таким образом к Новому году будет открыт для движения транспорта весь 190-километровый участок трассы "Таврида" от Керчи до Симферополя - первая очередь строительства. Движение по новой трассе будет осуществляться по двум полосам – по одной в каждом направлении.
Аксенов выразил благодарность генеральному подрядчику – компании "ВАД" - и отметил, что остался доволен качеством открытой трассы.
"Благодарим подрядчика. Дороги такого качества в Крыму еще никто никогда не строил. После поездки на автобусе остались самые хорошие впечатления. Дорога построена по самым современным технологиям, с высокими стандартами качества. Спасибо подрядчику, спасибо всей России! Уверен, дорога послужит во благо всех крымчан и гостей нашего полуострова!" – подчеркнул глава Крыма.
При этом Аксенов уточнил, что строительство идет полным ходом и уже 31 декабря до 15:00 будет открыто сообщение Керчь – Симферополь.
В свою очередь первый заместитель генерального директора АО "ВАД" Виктор Перевалов сообщил, что на сегодняшний день общая готовность всего объекта составляет порядка 70%.
"Готовность первого этапа – 100%, второго этапа – 51%. В целом, общая готовность всего объекта – 70%. Сдача объекта в эксплуатацию в четырехполосном исполнении планируется в декабре 2020 года", - сказал заместитель генподрядчика.
Со своей стороны министр транспорта Крыма Сергей Карпов сообщил, что в январе 2019 года на трассе "Таврида" начнется установка дорожных камер. В частности, в январе будет установлено 8 камер контроля скоростного режима, а до начала курортного сезона будет установлено как минимум 16 камер.
На первой очереди шоссе пока будет действовать ограничение скорости до 60 км/час. После завершения строительства и ввода дороги от Керчи до Севастополя в эксплуатацию в декабре 2020 года максимальная скорость движения составит 90 км/час.
После окончания строительства всей трассы четырехполосная магистраль "Таврида" пройдет от Крымского моста в Керчи до Севастополя. Стоимость семи участков проекта общей длиной более 250 км оценивается в 149 млрд 300 млн рублей.
Трасса соединит шесть крупных городов полуострова и 43 населенных пункта. Ее основная задача – разгрузить старые дороги Крыма и сделать коридор в обход населенных пунктов и заповедных зон. Частично в новую дорогу будут "вплетены" уже существующие и запланированные к реконструкции магистрали. Федеральная трасса пройдет через Керчь, Феодосию, Белогорск, Симферополь, Бахчисарай и Севастополь.
"Таврида" станет трассой первой категории, то есть скоростной, и после реконструкции подхода к Керченскому мосту свяжет воедино полуостров с федеральными трассами, ведущими в Москву и Санкт-Петербург.
"Таврида" строится за счет средств федеральной целевой программы развития республики Крым и Севастополя, рассчитанной до 2022 года. Кроме "Тавриды", в рамках ФЦП Крыма предполагается строительство и реконструкция трассы Симферополь - Красноперекопск - Армянск - граница с Украиной; Симферополь - Евпатория – Мирный, строительство и реконструкция автомобильных дорог в городе Севастополе. Также будут развивать сети региональных и муниципальных дорог.
Единственным исполнителем работ по строительству трассы "Таврида" выбрано АО "ВАД", созданное в 1994 году в Санкт-Петербурге и в январе 2017 года перерегистрированное в Вологде.
Правительство России в сентябре 2018 года увеличило финансирование строительства "Тавриды" почти на 11 млрд 360 млн рублей, на эти средства планируется спроектировать и возвести восьмой участок трассы протяженностью 6,2 км. Он позволит увеличить пропускную способность автодорожной сети в Севастополе при выезде на магистраль.
Правительство РФ во второй половине декабря распорядилось, что восьмой участок трассы также будет строить компания "ВАД". По прогнозам Минэкономразвития России, он будет введен в 2021 году.
В правительстве республики ожидают, что федеральная трасса "Таврида" и автоподход к мосту через Керченский пролив смогут принять весь транспорт, который едет на Крымский полуостров с материковой части России.
"Пропускная способность крымского автоподхода и трассы "Таврида" составляет 40 тысяч машин в сутки. Это значит, что с окончанием строительства на полуострове будет действовать транспортная сеть, способная принять любое увеличение транспортных потоков, неизбежных с ростом инвестиционной и туристической привлекательности Крыма", - отмечал ранее председатель госкомитета дорожного хозяйства республики Сергей Карпов.
Проектировщики "Тавриды" подсчитали, что в 2016 году средняя интенсивность движения транспорта на участках будущего строительства дороги в Крыму составляла чуть более 18 тыс. автомобилей в сутки. Ожидается, что к 2034 году по Крымскому мосту будет двигаться до 30 тыс. машин ежесуточно. Этот транспортный поток по автоподходу будет перемещаться на шоссе "Таврида" и другие направления дорожной сети полуострова.
Причем, считают в госкомитете дорожного хозяйства республики, заложенная проектом в 40 тыс. машин в сутки пропускная способность трассы обеспечит безопасное и комфортное передвижение по территории полуострова даже в том случае, если весь транспорт с моста поедет исключительно по трассе "Таврида", игнорируя другие направления.
Обозреватель Анастасия Николаева
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