Запустили "Тавриду"

29.12.18 15:48

Фото сайта главы Крыма

Interfax-Russia.ru - Первый участок трассы "Таврида" в Крыму открыт для автомобилей. Полностью рабочее движение по первой очереди трассы от Керчи до Симферополя планируется открыть 31 декабря.

Движение транспорта началось 29 декабря на одном из участков первой очереди федеральной трассы "Таврида" в Крыму. Это - 27,5 км из 190 км.

Машины пустили по дороге из Симферополя в Белогорск. Шоссе идет через Белогорск в сторону Крымского моста, который соединяет полуостров с материковой частью России. Транспорт, движущийся от Симферополя, после Белогорска пока будет перенаправляться на старую трассу.

Первым по участку поехал глава Крыма Сергей Аксенов, за ним - журналисты.

Оставшиеся 162,5 км откроют в последние дни уходящего года. Как ожидается, 30 декабря для транспорта откроют отрезок дороги от Белогорска до Феодосийской развязки в Ленинском районе. Это - новая дорога, проложенная в обход населенных пунктов. Протяженность участка составляет около 85 км.

31 декабря движение будет открыто еще по одному участку новой трассы – от Феодосии до Керчи. Таким образом к Новому году будет открыт для движения транспорта весь 190-километровый участок трассы "Таврида" от Керчи до Симферополя - первая очередь строительства. Движение по новой трассе будет осуществляться по двум полосам – по одной в каждом направлении.

Аксенов выразил благодарность генеральному подрядчику – компании "ВАД" - и отметил, что остался доволен качеством открытой трассы.

"Благодарим подрядчика. Дороги такого качества в Крыму еще никто никогда не строил. После поездки на автобусе остались самые хорошие впечатления. Дорога построена по самым современным технологиям, с высокими стандартами качества. Спасибо подрядчику, спасибо всей России! Уверен, дорога послужит во благо всех крымчан и гостей нашего полуострова!" – подчеркнул глава Крыма.

При этом Аксенов уточнил, что строительство идет полным ходом и уже 31 декабря до 15:00 будет открыто сообщение Керчь – Симферополь.

В свою очередь первый заместитель генерального директора АО "ВАД" Виктор Перевалов сообщил, что на сегодняшний день общая готовность всего объекта составляет порядка 70%.

"Готовность первого этапа – 100%, второго этапа – 51%. В целом, общая готовность всего объекта – 70%. Сдача объекта в эксплуатацию в четырехполосном исполнении планируется в декабре 2020 года", - сказал заместитель генподрядчика.

Со своей стороны министр транспорта Крыма Сергей Карпов сообщил, что в январе 2019 года на трассе "Таврида" начнется установка дорожных камер. В частности, в январе будет установлено 8 камер контроля скоростного режима, а до начала курортного сезона будет установлено как минимум 16 камер.

На первой очереди шоссе пока будет действовать ограничение скорости до 60 км/час. После завершения строительства и ввода дороги от Керчи до Севастополя в эксплуатацию в декабре 2020 года максимальная скорость движения составит 90 км/час.

После окончания строительства всей трассы четырехполосная магистраль "Таврида" пройдет от Крымского моста в Керчи до Севастополя. Стоимость семи участков проекта общей длиной более 250 км оценивается в 149 млрд 300 млн рублей.

Трасса соединит шесть крупных городов полуострова и 43 населенных пункта. Ее основная задача – разгрузить старые дороги Крыма и сделать коридор в обход населенных пунктов и заповедных зон. Частично в новую дорогу будут "вплетены" уже существующие и запланированные к реконструкции магистрали. Федеральная трасса пройдет через Керчь, Феодосию, Белогорск, Симферополь, Бахчисарай и Севастополь.

"Таврида" станет трассой первой категории, то есть скоростной, и после реконструкции подхода к Керченскому мосту свяжет воедино полуостров с федеральными трассами, ведущими в Москву и Санкт-Петербург.

"Таврида" строится за счет средств федеральной целевой программы развития республики Крым и Севастополя, рассчитанной до 2022 года. Кроме "Тавриды", в рамках ФЦП Крыма предполагается строительство и реконструкция трассы Симферополь - Красноперекопск - Армянск - граница с Украиной; Симферополь - Евпатория – Мирный, строительство и реконструкция автомобильных дорог в городе Севастополе. Также будут развивать сети региональных и муниципальных дорог.

Единственным исполнителем работ по строительству трассы "Таврида" выбрано АО "ВАД", созданное в 1994 году в Санкт-Петербурге и в январе 2017 года перерегистрированное в Вологде.

Правительство России в сентябре 2018 года увеличило финансирование строительства "Тавриды" почти на 11 млрд 360 млн рублей, на эти средства планируется спроектировать и возвести восьмой участок трассы протяженностью 6,2 км. Он позволит увеличить пропускную способность автодорожной сети в Севастополе при выезде на магистраль.

Правительство РФ во второй половине декабря распорядилось, что восьмой участок трассы также будет строить компания "ВАД". По прогнозам Минэкономразвития России, он будет введен в 2021 году.

В правительстве республики ожидают, что федеральная трасса "Таврида" и автоподход к мосту через Керченский пролив смогут принять весь транспорт, который едет на Крымский полуостров с материковой части России.

"Пропускная способность крымского автоподхода и трассы "Таврида" составляет 40 тысяч машин в сутки. Это значит, что с окончанием строительства на полуострове будет действовать транспортная сеть, способная принять любое увеличение транспортных потоков, неизбежных с ростом инвестиционной и туристической привлекательности Крыма", - отмечал ранее председатель госкомитета дорожного хозяйства республики Сергей Карпов.

Проектировщики "Тавриды" подсчитали, что в 2016 году средняя интенсивность движения транспорта на участках будущего строительства дороги в Крыму составляла чуть более 18 тыс. автомобилей в сутки. Ожидается, что к 2034 году по Крымскому мосту будет двигаться до 30 тыс. машин ежесуточно. Этот транспортный поток по автоподходу будет перемещаться на шоссе "Таврида" и другие направления дорожной сети полуострова.

Причем, считают в госкомитете дорожного хозяйства республики, заложенная проектом в 40 тыс. машин в сутки пропускная способность трассы обеспечит безопасное и комфортное передвижение по территории полуострова даже в том случае, если весь транспорт с моста поедет исключительно по трассе "Таврида", игнорируя другие направления.

Обозреватель Анастасия Николаева

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