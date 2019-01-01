В поиске выживших

01.01.19 16:59

© РИА Новости. Пресс-служба МЧС РФ

Interfax-Russia.ru - Подъезд многоэтажки обрушился в Магнитогорске. На месте ЧП продолжается поисково-спасательная операция.

Обрушение одного из подъездов многоквартирного жилого дома в Магнитогорске произошло рано утром 31 декабря 2018 года. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ, в газифицированном десятиэтажном, панельном, двенадцатиподъездном жилом доме 1973 года постройки произошло обрушение перекрытий.

По словам собеседника агентства, с 3 по 10 этаж над аркой между 6 и 7 подъездами оказались повреждены 48 квартир, в которых проживали до 110 человек.

МЧС привело в готовность авиацию, оборудованную специальными модулями для транспортировки пострадавших.

Также в готовность к реагированию были приведены аэромобильные группировки главных управлений МЧС России по Челябинской области и Башкирии, Уральского учебного спасательного центра МЧС России, Уральского института ГПС МЧС России, Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда "Центроспас", Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер", Ногинского спасательного центра МЧС России, специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России, кинологические расчеты, мобильный диагностический комплекс "Стрела-П" (Свердловская область).

Прибывшие на место чрезвычайной ситуации сотрудники экстренных служб города эвакуировали жильцов соседних подъездов. Одновременно спасатели начали разбор завалов.

К утру 1 января с момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов были извлечены 12 человек, из них семь человек погибли (детей нет), пять - спасены (в том числе один ребенок). Все пострадавшие госпитализированы. На тот момент оставалась неизвестной судьба еще 37 человек.

Поисково-спасательная операция в Магнитогорске осложнялась угрозой дальнейшего обрушения. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ, спасателям пришлось демонтировать стену подъезда. Решение о демонтаже нависающих конструкций и стены седьмого подъезда было принято правкомиссией в ходе детального анализа состояния здания по его визуальному осмотру и по данным специальных приборов.

"Продолжая разбор завалов, появилась реальная угроза обрушения части здания. Стена седьмого подъезда теряет устойчивость, продолжать работу в таких условиях не представляется возможным", - сообщил глава МЧС Евгений Зиничев.

По предложению специалистов Минстроя России было предложено начать демонтаж с разбора верхних этажей, постепенно опускаясь вниз. Во избежание последствий обрушения, на 40 м расширили территорию оцепления. "Спасателей будут поднимать в люльке на кране с противоположной стороны дома. Таким образом, будут срезаться нависающие конструкции. Задача сложная, требует повышенного внимания и квалификации, - отметил Зиничев.

По предварительной оценке, данная работа может занять почти сутки.

При этом настоящим чудом стало спасение на месте взрыва 11-месячной девочки. Ребенка нашли спасатели центра операций особого риска "Лидер". Они раздвинули плиты и услышали плач ребенка, которого спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан.

"Девочку обнаружили по плачу в ходе поисковых работ. Голос услышал один из спасателей, и моментально была организована масштабная операция. В ней были задействованы десятки специалистов МЧС России. Место вероятного нахождения обследовали кинологи, но версия о пострадавшем не нашла подтверждения. Тем не менее, спасатели не теряли надежду и продолжали углубляться в завал", - рассказали в пресс-службе МЧС.

Путь спасателей преграждали многочисленные обрушенные конструкции. "Появления пострадавшего ребенка из-под завалов ждали сотни человек подобно чуду. И чудо произошло - в руках мужественных спасателей появилась маленькая девочка. Моментально на своих крепких мужских руках девочку донесли до кареты "скорой помощи", которая умчалась в ближайшее лечебное учреждение", - добавили в МЧС.

"На глазах уже видавших виды спасателей наворачивались слезы... Пожелаем девочке излечения и выздоровления", - заявили в пресс-службе.

Ребенок был направлен в лечебное учреждение. По информации Минздрава Челябинской области, состояние ребенка оценивается врачами как тяжелое: серьезные обморожения, а также закрытая черепно-мозговая травма. По поручению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой из Челябинска в Магнитогорск выехала бригада лучших врачей-реаниматологов, главный неонатолог области.

Готовы подключиться к телемедицинским консультациям и специалисты из федеральных медцентров. При необходимости, после оценки состояния ребенка смогут эвакуировать в Москву для оказания дальнейшей помощи.

Личность спасенного при разборе завалов жилого дома в Магнитогорске ребенка установила его выжившая мать.

Демонтаж верхних плит частично обрушившегося дома в Магнитогорске продолжается. "Идет демонтаж верхних плит, которые нависают над зоной разборки. Спасатели не могут работать без риска попасть под эти плиты, поэтому сейчас идет работа по демонтажу верхних неустойчивых конструкций", - сообщил журналистам губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

По его словам, семьям погибших будет выплачено по 100 тыс. рублей, семьи пострадавших также получат помощь, однако помощь не будет ограничена стандартными компенсациями. "Люди потеряли жилье, мы сегодня приходим к выводу, что это жилье мы должны помочь людям восстановить", - добавил губернатор.

Еще ранее Дубровский, прибывший на место происшествия вместе с экстренными службами, пообещал, что семьи, потерявшие жилье в результате обрушения подъезда, будут расселены.

"У нас есть жилье в Магнитогорске и в Челябинской области. Люди будут расселены в это жилье. Сейчас рассматриваем возможность покупки квартир для переселения семей, которые потеряли единственное жилье в этом подъезде", - сказал Дубровский в эфире телеканала "Россия-24".

В свою очередь в полиции пообещали помочь пострадавшим в восстановлении документов, удостоверяющих личность. Восстановление утраченного паспорта будут осуществлять бесплатно и в максимально короткие сроки.

В Магнитогорск были командированы сотрудники Следственного комитета для помощи в расследовании обстоятельств взрыва. "По данному факту возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко "Интерфаксу".

По ее словам, следствие рассматривает все возможные версии произошедшего, но в настоящее время приоритетной из них является взрыв бытового газа.

"Председатель СК Александр Бастрыкин поручил принять к производству уголовное дело ГСУ СК России и направил на место происшествия следователей-криминалистов центрального аппарата", - добавила Петренко.

Взрыв бытового газа в качестве основной версии происшествия рассматривают и в региональном управлении МЧС. "Пока взрыв бытового газа остается основной версией данного происшествия", - заявил начальник пресс-службы Главного управления МЧС по Челябинской области Егор Пахомов в эфире телеканала "Россия-24".

ФСБ в настоящее время также рассматривает единственную версию обрушения подъезда в жилом доме в Магнитогорске - взрыв бытового газа, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе Управления ФСБ по Челябинской области.

Для информирования родственников пострадавших и погибших МЧС открыло "горячую линию" - 8 (351) 239-99-99. Кроме того, в связи с происшествием в Магнитогорске был открыт федеральный номер "горячей линии" МЧС России. В круглосуточном режиме по номеру 8-800-775-17-17 можно получить информационную и психологическую помощь. Также в Магнитогорск вылетели 16 психологов Центра экстренной психологической помощи МЧС.

В связи с трагедией в Магнитогорске 2 января в Челябинской области объявлен траур.

Обозреватель Анастасия Николаева

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