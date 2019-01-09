Пропали на рыбалке

09.01.19 13:04

ГУ МЧС по Хабаровскому краю

Interfax-Russia.ru – Спасатели девятый день ищут четырех рыбаков, пропавших в Хабаровском крае.

Четверо рыбаков пропали 1 января в районе поселка Де-Кастри Ульчского района в Хабаровском крае.

"Информация об исчезновении людей поступила в МЧС 1 января. По данным районного отдела полиции, жители Хабаровска и села Некрасовка еще 29 декабря выехали на автомобиле Mitsubishi Montero из Де-Кастри на подледную рыбалку, и пропали. Предположительно, они направились в район бухты Тигиль залива Чихачева Японского моря и, возможно, провалились под лед", - сообщили тогда в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

На место предполагаемого исчезновения людей немедленно выехала оперативная группа ГУ МЧС. Вместе с полицейскими спасатели обследовали 2 км прибрежной полосы бухты Тигиль, но никого так и не нашли.

На восьмой день поисков сотрудники Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России нашли автомобиль, на котором, предположительно, передвигались рыбаки.

"8 января при помощи видеокамеры подводного наблюдения спасатели осмотрели 10 тыс. кв. метров дна бухты. Благодаря следам масляных на льду был обнаружен пропавший автомобиль. Машина затонула на глубине 6,8 м. С помощью видеокамеры удалось подтвердить государственный номер пропавшего автомобиля", - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

На следующий день - 9 января - в машину спустились водолазы.

"9 января на месте работали водолазы. Они осмотрели автомобиль, людей в нем не было. При этом двери машины были открыты. Осмотр акватории рядом с затонувшим авто также не дал результата", - сообщила Interfax-Russia.ru сотрудница пресс-службы ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Всего, по данным министерства, спасатели обследовали уже 40 тыс. кв. м дна бухты. В настоящее время поиски пропавших рыбаков ведут 13 человек, используется 5 единиц техники.

"Специалисты продолжают обследование местности, где, предположительно, могли находиться люди, зона поиска расширена, прорабатываются все варианты развития событий. Работу спасателей осложняют низкие температуры и порывы ветра более 10 м/c", - добавила собеседница Interfax-Russia.ru.

По факту пропажи четырех мужчин в районе поселка Де-Кастри Следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю возбудило уголовное дело (по какой именно статье не уточняется).

"По предварительным данным, 29 декабря четверо мужчин (1967,1967, 1977, 1984 годов рождения) из поселка Де-Кастри отправились на рыбалку на личном автомобиле. По одной из версий, они направились в район бухты Тигиль. До настоящего времени их местонахождение не установлено. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Аналогичная ситуация произошла 27 декабря в Амурской области, когда под лед в районе Бурейского водохранилища провалился автомобиль. По данным регионального МЧС, в салоне машины находилось три человека.

"Автомобиль "УАЗ" провалился под лед в 50 км от поселка Талакан в устье реки Майдакан Бурейского водохранилища. Двоим удалось спастись, их доставили в поселок Талакан, медицинская помощь пострадавшим не потребовалась. Водитель автомобиля пропал без вести", - сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

По предварительной информации, глубина в месте провала составляет не менее 30 м.

"Выезжать на лед сейчас чрезвычайно опасно. Осень в нынешнем году была теплой. Ледостав начался позже, чем обычно. Лед на реках области не равномерный. Предугадать, где толщина льда соответствует нормам безопасности, а где лед тонкий, где есть пустоты, просто невозможно. Выезжать на лед можно только на санкционированных переправах", - отметил главный государственный инспектор Амурской области по маломерным судам Иван Воробьев.

В МЧС также напомнили, что даже на санкционированных переправах важно выезжать на лед медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/час, перед этим отстегнув ремни безопасности.

"На ледовой переправе запрещено допускать остановки, рывки, развороты, обгоны автомобилей и заправку их горючим. Не рекомендуется выезжать на переправу при плохой видимости (туман или пурга)", - добавили в пресс-службе министерства.

Ранее 23 декабря автомобиль провалился под лед на реке Раздольная в Надеждинском районе Приморья. По данным регионального управления МЧС, в машине находилась семья из четырех человек. Трое взрослых спаслись, а еще один пассажир - семилетний ребенок - остался в автомобиле и утонул. Позже его тело нашли спасатели.

По факту произошедшего СУ СКР по Приморью возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

"В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Еще один трагический случай, по информации краевого МЧС, произошел в конце декабря на озере Девятое в окрестностях села Веселый Яр Ольгинского района. Там под лед провалился житель поселка Кавалерово, который собирался порыбачить на водоеме.

"Зима в Приморье только наступила, морозы еще впереди, поэтому необходимо дождаться, когда лед действительно окрепнет, и тогда уже спокойно отправляться на рыбалку. Например, в настоящее время лед в Уссурийском и Амурском заливах еще окончательно не сформировался, но уже сейчас мы наблюдаем массовый выход рыбаков-любителей на водные акватории, несмотря на неоднократные предупреждения МЧС РФ об опасности выхода на неокрепший лед", - посетовал руководитель государственной инспекции по маломерным судам Приморья Леонид Маковецкий.

Также в конце минувшего года аналогичные ЧП происходили и в Сибири. К примеру, 24 декабря под лед провалились трое мужчин, катавшихся на снегоходе по водохранилищу вблизи Беловской ГРЭС (Кемеровская область). Одному из них удалось доплыть до берега, остальные утонули. Выживший мужчина рассказал спасателям, что, оказавшись в воде, он еще какое-то время слышал своих спутников.

"Увидев свет на одном из гаражей, находящихся на берегу, мужчина плыл в его направлении, пока не вышел на твердый лед", - сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе областной службы спасения.

По факту произошедшего следственные органы СК РФ по Кемеровской области проводят доследственную проверку. Установлено, что выжившему мужчине 28 лет, его пропавшим спутникам - 32 года и 35 лет, соответственно.

"Спасшийся мужчина позвонил родственникам, которые вызвали скорую помощь и сотрудников МЧС и правоохранительных органов. При помощи эхолота и системы погружного видеонаблюдения спасатели обследовали водохранилище, однако пропавших мужчин они так и не нашли", - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Там же отметили, что в рамках проверки следователи установят, была ли техника (снегоход) официально зарегистрирована и имел ли водитель допуск к управлению ей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Обозреватель Наталья Пономарева

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