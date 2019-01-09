Готовы к диалогу

09.01.19 15:48

© РИА Новости. Владимир Астапкович

Interfax-Russia.ru – Москва готова вновь обсудить с Вашингтоном контроль над вооружениями. При этом, по мнению экспертов, развал ДРСМД не спровоцирует новую гонку вооружений.

Проект резолюции

После того, как Вашингтон в декабре прошлого года пригрозил выходом из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Россия внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции по сохранению договора.

В проекте документа, с копией которого удалось ознакомиться "Интерфаксу", содержится призыв к России и США предпринять усилия по укреплению договора и поддержанию его жизнеспособности. При этом отмечается, что ДРСМД должен оставаться "краеугольным камнем в поддержании глобальной стратегической стабильности, мира и региональной безопасности и в продвижении дальнейшего сокращения ядерных вооружений". Договор, по мнению авторов документа, должны соблюдать обе стороны. Также они должны продолжить консультации по вопросам соответствия обязательствам в рамках договора. Ожидалось, что резолюция побудит Россию и США в случае необходимости разработать дополнительные меры сотрудничества, вследствие чего должна "возрасти уверенность в (их - ИФ) соответствии ДРСМД и сократится вероятность неверной интерпретации и недопонимания".

В документе отмечается, что незыблемость договора представляет для международного сообщества первоочередное значение.

В свою очередь пресс-секретарь российского постпредства при ООН Федор Стржижовский заявил "Интерфаксу", что Россия "придает высокое значение сохранению ДРСМД, прекращение которого может серьезным образом подорвать международные механизмы в области нераспространения ОМУ (оружие массового уничтожения - ИФ) и контроля над вооружениями".

"Односторонние действия США по фактическому запуску не предусмотренной договором процедуры "приостановления" своего участия ставят будущее ДРСМД под угрозу", - добавил он.

Со своей стороны президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что Россия не нарушает договор о ракетах средней и меньшей дальности в отличие от США, которые предъявляют Москве гипотетические, ничем не обоснованные претензии.

Вместе с тем на заседании коллегии Минобороны России глава государства предупредил о масштабных негативных последствиях одностороннего выхода США из ДРСМД. Как отметил президент РФ, это "заметно ослабит региональную и глобальную безопасность, фактически в перспективе речь может идти о деградации или даже об обрушении всей архитектуры контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения".

Он подчеркнул, что Россия открыта, как и прежде, для любых предложений и инициатив, направленных на укрепление всеобщей безопасности, "в том числе по предотвращению новой гонки вооружений".

"Это, уверен, в интересах не только России, но и США, и всего мира", – отметил он.

Кстати, Путин впервые допустил возможность начала переговоров о присоединении к ДРСМД других государств, имеющих аналогичные ракеты. Президент признал, что "с этим договором есть определенные сложности: в нем не участвуют другие страны, обладающие ракетами средней и меньшей дальности".

"Но что мешает начать переговоры об их присоединении к действующему соглашению или приступить к обсуждению параметров нового договора?" – сказал глава государства.

При этом, по его словам, в случае выхода США из договора Россия будет вынуждена принять дополнительные меры, укрепляющие безопасность страны.

В частности, заметил Путин, Россия сможет модернизировать системы воздушного и морского базирования, поставив их на наземные комплексы.

"У нас для этого все есть, и нам хватит ресурсов, которые мы направляем на цели обеспечения обороны и безопасности", - сказал глава российского государства.

Двойной удар

Между тем, Генеральная Ассамблея ООН 21 декабря 2018 года не поддержала проект резолюции о сохранении в силе и соблюдении ДРСМД. "За" проект проголосовали 43 делегата, 46 - "против", а еще 78 воздержались, тогда как, в соответствии со статьей 18 Устава ООН, для одобрения подобного проекта требуется две трети голосов присутствующих.

Против принятия проекта этой резолюции выступила американская сторона, поскольку США убеждены в неоднократном нарушении договоренностей со стороны России.

"Россия разрабатывает, тестирует системы ракет, которые имеют дальность более 500 км и которые запрещены по ДРСМД", – отметил он.

Американскую сторону перед проведением голосования поддержала также Украина и Польша, заявив о существующих нарушениях ДРСМД со стороны РФ.

В пользу сохранения ДРСМД перед голосованием выступили представители Австрии, Белоруссии и Китая. В частности, по словам представителя Австрии, Европа, хотя и не является стороной ДРСМД, извлекла из него пользу за 30 лет действия.

ДРСМД был заключен между СССР и США и подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987 года. Договор предусматривает отказ от производства, испытаний и развертывания баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (от 1 тыс. до 5 тыс. 500 км) и меньшей (от 500 до 1тыс. км) дальности.

В Москве назвали отклонение российской резолюции в поддержку ДРСМД новым ударом по международной безопасности и стабильности. В МИД России отметили, что это наносит "новый удар по архитектуре международной безопасности и стабильности".

В Москве напомнили, что "для официального принятия проекта двумя третями голосов потребовалось бы, чтобы достаточное число союзников и ближайших партнеров США проявило самостоятельность в международных делах и, несмотря на жесточайшее давление Вашингтона, продемонстрировало ответственный подход к сохранению треснувшей по вине США системы механизмов контроля над вооружениями".

"Именно эти страны - прежде всего, члены НАТО - вопреки своим же заявлениям о важности ДРСМД выступили в качестве его противников. Своим попустительством либо бездумным соглашательством эти страны де-факто благословили Вашингтон на разрушение Договора", - подчеркнули в МИД РФ.

Со своей стороны глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва сожалеет об отказе европейских стран поддержать сохранение ДРСМД.

"К сожалению, наши европейские коллеги, самостоятельность которых мы бы хотели видеть в их практических действиях, пока не очень к ней готовы и следуют за США даже в тех случаях, когда это явно противоречит их интересам", - сказал он в эфире канала "Россия 1".

Лавров обратил внимание на то, весь Европейский Союз проголосовал против предложения России, "то есть, по сути дела, за то, чтобы ДРСМД перестал существовать, и чтобы над Европой опять нависла угроза размещения американских ракет, запрещенных в соответствии с этим договором".

"Следующим шагом, конечно же, будут ответные меры Российской Федерации", - подчеркнул министр. При этом он отметил, что "это не наш выбор, но не понимать угроз для безопасности самих европейцев в столицах ЕС, наверное, не могут".

Неприемлемый ультиматум

В свою очередь в Вашингтоне в начале января напомнили, что до крайнего срока, который установили США, осталось 30 дней.

"Но, к сожалению, русские более не прилагают никаких усилий для соблюдения договора. Мы будем продолжать переговоры с ними (Россией - ИФ), чтобы попытаться убедить их вернуться к соблюдению договора или, по крайней мере, взять на себя обязательства по соблюдению договора. Но в этом нет смысла. Бессмысленно, чтобы только одна из сторон договора, соблюдающая его условия, оставалась в его рамках", - заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Newsmax.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что у России еще есть время вернуться к выполнению положений договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"В том случае, если Россия не будет вновь привержена договору, мы столкнемся с большой проблемой", - отметил генсек альянса в интервью агентству DPA.

Между тем в МИД РФ заявили, что американский ультиматум по ДРСМД для России неприемлем.

"Мы, конечно, обратили внимание на эти высказывания, которые сопровождались упоминанием с американской стороны того, что остается 30 дней для установленного ими самими, американцами, срока выполнения российской стороной американских требований в связи с ДРСМД. Это не что иное, как подтверждение неприемлемого для нас ультиматума", - подчеркнул в беседе с "Интерфаксом" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

При этом он заметил, что не видит готовности США к продолжению диалога.

"Более того, США упорно ведут обсуждение этой темы в публичном пространстве, хотя мы неоднократно призывали их и продолжаем это делать, в том числе, в последнее время такие сигналы мы направили: что все проблемы нужно обсуждать по каналам и в форматах, которые для этого предназначены", - подчеркнул Рябков.

По его словам, подобные действия США убеждают РФ в том, что "Вашингтон взял совершенно явным образом курс на слом договора".

"Вся ответственность за последствия этого шага, деструктивные последствия для европейской глобальной безопасности, ляжет на американскую сторону. Мы об этом тоже их предупреждаем", - отметил замминистра.

В беседе с журналистами он еще раз подтвердил, что Москва хотела бы в ближайшее время вернуться к содержательному диалогу с США относительно контроля над вооружениями. Рябков сообщил, что МИД уже работает над этим.

"Возможно, здесь что-то получится, но пока мы не можем объявить о каких-то графиках или согласованных мероприятиях", – подчеркнул он.

По словам замминистра, Москва "абсолютно готова" к диалогу с Вашингтоном.

"Мы призываем американцев взвесить ситуацию и быть готовыми к такому диалогу, к его продолжению", - сказал Рябков.

Вместе с тем, как считает глава Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Федор Лукьянов, развал ДРСМД не спровоцирует новую гонку вооружений, а основной угрозой является нарастающее чувство неопределенности и нестабильности ситуации в ядерной сфере.

"Да, всех пугают воспоминания о начале 1980-х годов, когда бессмысленная гонка вооружений резко усугубила кризис советской экономики. Думаю, гонки в том понимании не будет. Все-таки кое на чем люди и правительства учатся", - сказал Лукьянов в интервью "Интерфаксу".

По его словам, сейчас все правительства сталкиваются с дефицитом средств, даже самые богатые, а современные вооружения - очень дорогостоящее явление.

"Реально трудно себе позволить в неограниченном объеме, скорее гонка будет за оптимизацией и эффективностью", – добавил глава СВОП.

При этом он отметил, что "ДРСМД – очередной вынутый камень из-под всего строения контроля над вооружениями, само наличие которого вселяло некоторую уверенность в том, что ситуация в ядерной сфере управляемая, регулируемая".

"Сейчас растет обратное чувство, и в этом главная проблема с распадом прежней системы. А так: то, что никакие правила не вечны, ситуация меняется и принципы обращения с ней тоже должны корректироваться - совсем не новость", - подытожил Лукьянов.

Обозреватель Анастасия Николаева

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