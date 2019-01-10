10.01.19 13:43

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

Interfax-Russia.ru - Москва обвинила Токио в навязывании сценария решения проблемы мирного договора.

В конце 2018 года Россия и Япония возобновили переговоры по заключению мирного договора. Как тогда рассказал журналистам президент РФ Владимир Путин, диалог будет строиться на основе Декларации 1956 года, положившей конец войне между двумя странами. В соответствии с ней Советский Союз (СССР) соглашался передать Японии остров Шикотан и гряду Хабомаи (Курилы), однако ряд условий не был оговорен, в связи с чем, как отметил глава государства, "документ требует серьезной проработки".

В свою очередь премьер-министр Японии Синдзо Абэ после встречи с российским лидером заявил прессе, что намерен как можно скорее решить "территориальный вопрос" и заключить мирный договор с Россией. При этом Токио по-прежнему не отказывается от своих притязаний еще на два курильских острова - Итуруп и Кунашир.

"Основная позиция Японии состоит в том, чтобы заключить мирный договор путем решения территориальной проблемы. Этот курс не изменился", - также заявил в интервью "Интерфаксу" и посол Японии в России Тоехиса Кодзуки.

Вместе с тем, он назвал важной задачей для двух стран на 2019 год "дальнейшее продвижение переговоров по вопросу заключения мирного договора, то есть той проблеме, которая остается нерешенной вот уже более 70 послевоенных лет".

Позднее, уже в начале текущего года, выступая в префектуре Ямагути Синдзо Абэ заявил, что Япония и Россия "достигли переломного момента в процессе заключения мирного договора между странами".

"С этого момента наступает критически важное время (для мирного договора - ИФ). Я и президент Путин будем вести переговоры с решимостью обязательно поставить точку в этом деле", - приводит слова Абэ издание "Санкэй".

При этом, по словам японского премьер-министра, непосредственное участие в решении курильского вопроса также должны принимать местные жители (имеются в виду граждане РФ, проживающие на четырех Курильских островах).

"Реальность такова, что на этих четырех островах сейчас живут русские. Территориальная проблема не может быть решена до тех пор, пока они не согласятся с переходом принадлежности (территории - ИФ), так что наш подход включает достижение взаимопонимания между народами двух стран", - сказал Синдзо Абэ в эфире японского телеканала NHK 6 января.

Вместе с тем, как заявил во время своего выступления в Гудзоновском институте в Вашингтоне советник премьер-министра Японии Кацуюки Каваи, Токио рассчитывает на поддержку США в вопросе заключения мирного договора с Россией.

"И Япония, и Россия рассматривают Китай как потенциальную угрозу. Я хотел бы, чтобы Соединенные Штаты понимали важность заключения японо-российского мирного договора как средства совместного противодействия угрозе со стороны Китая", - цитирует Каваи издание "Майнити".

По его словам, премьер-министр Японии "твердо" намерен заключить мирный договор с Россией в период своего пребывания на посту, тем самым, наконец, разрешив территориальный спор между двумя странами.

Все эти заявления, разумеется, не могли остаться без внимания российского МИД. В итоге 9 января замглавы МИД РФ Игорь Моргулов провел встречу с послом Японии Тоехиса Кодзуки, на которой он выразил озабоченность "прозвучавшими в последнее время высказываниями японского руководства по проблематике мирного договора с Россией – в частности, о необходимости "добиться понимания" жителей южных Курил по вопросу о "переходе территориальной принадлежности островов к Японии", а также об "отказе от требования выплаты Россией компенсаций" в пользу Японии и бывших японских жителей за "послевоенную оккупацию островов". Также Моргулов привлек внимание посла и к заявлению Синдзо Абэ о том, что "в 2019 году наступит поворотный момент в вопросе о мирном договоре".

"Главе японской дипмиссии было указано, что подобные высказывания грубо искажают суть договоренностей лидеров России и Японии об ускорении переговорного процесса на основе Совместной декларации 1956 года, дезориентируют общественность двух стран относительно содержания переговоров", - подчеркнули в пресс-службе МИД России.

Более того, как отметили в дипломатическом ведомстве, такие заявления японского руководства "нельзя расценить иначе, чем попытку искусственно нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договора, и навязать другой стороне собственный сценарий ее урегулирования".

"В данном контексте была акцентирована неизменность принципиальной позиции России о том, что решение проблемы мирного договора возможно в условиях создания качественно новой атмосферы в российско-японских отношениях, должно быть поддержано народами обеих стран и основываться на безусловном признании Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет Российской Федерации над южными Курильскими островами", – подчеркнули в МИД РФ.

Тем временем, против передачи Японии даже двух курильских островов выступают активисты "Левого фронта". Как сообщил координатор общественного движения Сергей Удальцов, организация подала в мэрию Москвы заявку на проведение соответствующего митинга.

"Подали сегодня уведомление на проведение 20 января митинга "За сохранение территориальной целостности России. Против передачи Курильских островов Японии", - сказал Удальцов "Интерфаксу".

По его словам, акция должна предшествовать встрече лидеров России и Японии в конце января, на которой якобы может быть достигнута договоренность о передаче двух островов Курильской гряды.

"Мы считаем, что кулуарные решения в этой ситуации неприемлемы, это важнейший вопрос. Если возникают такие намерения, надо обсуждать это с населением, через референдум и никак иначе", - добавил оппозиционер.

Так, по словам Удальцова, уведомление об акции было подано "Левым фронтом" совместно с другими патриотическими организациями страны, заявленное место митинга - Суворовская площадь, количество участников - до 1 тыс. человек.

Также обеспокоенность по поводу притязаний Японии на ряд островов Курильской гряды выразили и депутаты сахалинской областной Думы.

"Со слов пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, стороны (Россия и Япония - ИФ) договорились активизировать переговоры на основе декларации 1956 года. А в основе ее было четко прописано, что мирный договор может быть заключен после передачи Японии острова Шикотан и Малой Курильской гряды. И у нас это вызывает обеспокоенность", - заявил депутат Александр Болотников.

По его словам, Облдума "настаивает на сохранении территориальной целостности и существующих границ РФ".

"Сахалинская облдума неоднократно указывала, что любые инициативы по заключению мирного договора путем пересмотра позиции РФ по уже решенному вопросу о принадлежности островов Итуруп, Кунашир и Малой Курильской гряды (куда входит и остров Шикотан - ИФ) представляют угрозу территориальной целостности и суверенитету РФ", - говорится в официальном обращении парламентариев к министру иностранных дел Сергею Лаврову, размещенном на сайте Облдумы.

В письме также подчеркивается, что Курильские острова являются "неотъемлемой частью РФ и ее субъекта - Сахалинской области и имеют стратегическое, оборонное, экономическое значение".

Также в своем послании депутаты указывают и на требование ст. 4 Конституции РФ о соблюдении целостности, неприкосновенности территории РФ. Они просят Лаврова разъяснить позицию МИДа РФ "в отношении соответствующих вопросов, возникающих у жителей Сахалинской области", а также принять меры "по исключению из переговорного процесса вопроса о передаче Японии части Курильских островов".

Ранее сообщалось, что жители Сахалинской области, обеспокоенные возможной передачей Японии островов Малой Курильской гряды, начали сбор подписей под обращением к президенту РФ Владимиру Путину не допустить подобного развития событий.

Также соответствующие петиции появились на портале Change.org.

Обозреватель Наталья Пономарева

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