Холдинг в проекте

10.01.19 14:26

© РИА Новости. Виталий Белоусов

Interfax-Russia.ru – Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает необходимым создать единый ракетостроительный холдинг под эгидой госкорпорации.

О планах создания в России универсального ракетно-космического холдинга (РКХ), в котором объединят разработчиков и производителей всех видов профильного вооружения, носителей гражданского назначения, спутников и космических кораблей, в марте прошлого года сообщила газета "Известия".

По данным издания, в состав такой структуры планируется включить госкорпорацию "Роскосмос", концерны ВКО "Алмаз-Антей" (разработчик и производитель систем противовоздушной обороны малой, средней и большой дальности) и "РТИ Системы", а также корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ, ведущий российский разработчик и производитель тактического ракетного вооружения, головная организация по разработке гиперзвукового оружия).

Источники "Известий" в этих холдингах сообщали, что идея создания новой мегакорпорации принадлежит Дмитрию Рогозину, занимавшему на тот момент пост вице-премьера, курирующего оборонный комплекс и космическую отрасль. Причем изначальный замысел был еще грандиознее: объединить авиастроительные компании и госкорпорацию "Роскосмос".

Как рассказал изданию высокопоставленный собеседник, знакомый с ситуацией, задача нового объединения - консолидировать все усилия в области мирного космоса и воздушно-космической обороны страны: "новая структура будет отвечать за производство широкого спектра продукции - от зенитных снарядов и гиперзвуковых боевых блоков до межпланетных автоматических зондов".

Со своей стороны Рогозин, комментируя эту публикацию, заявил: "Мне приписывают, но это не так. Если вы меня спросите, что я по этому поводу думаю, я скажу, что я так и думаю: не о холдинге, а о единой ракетно-космической промышленности". По его мнению, развитию российской космической отрасли мешает отсутствие единого центра принятия решений.

Между тем, эксперты усомнились в целесообразности объединения ракетно-космической отрасли в единый холдинг с предприятиями ОПК.

"Эта инициатива может вызывать лишь удивление. В 2015 году была проведена серьезная реформа отрасли и необходимо дождаться ее результатов, а не снова все переформатировать. У нас уже был опыт объединения ракетно-космической отрасли с авиацией, но это не помогло ни космонавтике, ни авиации", - заявил "Интерфаксу" ведущий эксперт ракетно-космической отрасли Иван Моисеев.

По его словам, запроса на такого рода реформу в ракетно-космической отрасли России нет, к тому же это потребует дополнительных бюджетных расходов.

"Не ясны мотивы, для чего это нужно. На предприятиях отрасли нет никакого порыва к объединению с предприятиями ОПК, никто не понимает, что это даст. В то же время затраты и организационные потери здесь при объединении в такой холдинг очевидны, и они будут", - подчеркнул эксперт.

Первый заместитель председателя Союза машиностроителей России, депутат Госдумы Владимир Гутенев также не посчитал необходимым создавать в стране единый ракетно-космический холдинг.

"Как мне кажется, в тактическом плане маловероятна синергия в результате такого объединения", - сказал он "Интерфаксу".

Гутенев отметил, что КТРВ и "Алмаз-Антей" очень эффективно работают с точки зрения гособоронзаказа, разработки нового вооружения, базирующегося на последних достижениях фундаментальной и прикладной науки, и для модернизации этого тонко настроенного механизма и реструктуризации нужны очень серьезные основания.

"КТРВ и "Алмаз-Антей" находятся в прекрасной физической форме. Они у нас золотые медалисты. И было бы правильно подходить с врачебным принципом: не навреди", - сказал первый зампред "Союзмаша".

Опровергли планы по вхождению в состав ракетно-космического холдинга и в частном оборонном холдинге "РТИ" (АФК "Система", в частности, создает радиолокационные станции "Воронеж" для наземного эшелона системы предупреждения о ракетном нападении).

"Этот вопрос нами не рассматривается. К данному объединению "РТИ" не имеет никакого отношения", - сказал "Интерфаксу" источник в "РТИ".

По словам собеседника агентства, "РТИ" участвует в активном обсуждении другого проекта - создании совместного предприятия с "Ростехом" в сфере микроэлектроники.

В свою очередь в Роскосмосе комментировать эту тему тогда посчитали преждевременным. Однако позже в интервью "Российской газете" Игорь Комаров, занимавший на тот момент пост генерального директора "Роскосмоса", заявил о планах по созданию двух-трех холдингов с участием частного капитала для повышения конкурентоспособности отечественного ракетостроения.

Он сообщил, что обсуждается структура будущих холдингов, но уже можно говорить, что один из них может быть создан в области приборостроения. При этом Комаров высказался против серьезных изменений в отношении тех холдингов, которые занимаются боевой ракетной техникой и на 100% связаны с выполнением заказов министерства обороны, доля которых в портфеле заказов предприятий "Роскосмоса" довольно существенна.

Со своей стороны глава Минпромторга РФ Денис Мантуров отметил в беседе с "Интерфаксом", что проект объединения предприятий ракетно-космической отрасли в единый холдинг нуждается в тщательном рассмотрении и проработке.

По мнению Дмитрия Рогозина, в прошлом году возглавившего "Роскосмос", создание единого ракетостроительного холдинга под эгидой госкорпорации позволит повысить конкурентоспособность отечественной космической отрасли.

"Есть еще и важный экономический аспект: и КТРВ (корпорация "Тактическое ракетное вооружение"), и "Алмаз-Антей" имеют большую экспортную выручку. Она могла бы пойти на оперативное решение проблем других предприятий "Роскосмоса", - сказал Рогозин в интервью РБК.

Он отметил, что и сами предприятия-доноры также оказались бы в выигрыше, получив от "Роскосмоса" "серьезные заказы".

"Да и восстановленная историческая промышленная кооперация многого стоит. В итоге мы получили бы мощное сконцентрированное промышленное производство и консолидированный инженерно-конструкторский потенциал", - отметил глава госкорпорации.

Рогозин напомнил, что в прошлые годы часть предприятий, работающих на космическую отрасль, были переданы другим структурам, в том числе КТРВ и "Алмаз-Антею". В этой связи глава "Роскосмоса" высказался за объединение.

"Весь мир идет по этому пути. Только соединив все наши "промышленные полки и дивизии" в единую "индустриальную армию", мы сможем вернуть себе в мире лидерство. На мировых рынках сейчас соревнуются не товары, а корпорации - с их компетенциями, экономическим потенциалом и лоббистскими возможностями. А мы все в Киевскую Русь играем, хотя за холмом уже слышны атакующие кличи монгольской конницы", - сказал Рогозин.

Поэтому, подчеркнул он, идея воссоединения отрасли не является надуманной, а "правильной и неизбежной".

Обозреватель Анастасия Николаева

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