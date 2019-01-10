Планы на прорыв

10.01.19 14:59

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

Interfax-Russia.ru – Экс-военачальник Украины сообщил, что Киев намерен вновь направить свои корабли в Азовское море.

Одной из самых обсуждаемых тем прошлого года стал инцидент с тремя военными украинскими кораблями в Керченском проливе после которого были задержаны, а затем арестованы до 25 января 24 украинских моряка. Им инкриминируют преступления по ч.3 ст.322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения). Наказание по данной статье предусматривает до 6 лет заключения.

Сейчас арестованные моряки находятся в Москве в СИЗО "Лефортово". В Киеве их считают военнопленными, которые суду не подлежат.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель в конце декабря выступили с совместным обращением к России с требованием освободить моряков.

Тем не менее, Киев не оставляет попыток повторить трюк: в недавнем интервью порталу UAportal бывший заместитель начальника украинского Генштаба генерал-лейтенант Игорь Романенко сообщил, что киевские власти намерены снова направить свои корабли через Керченский пролив, а для их сопровождения собираются пригласить международных наблюдателей. По его мнению, для осуществления плана также необходима "фиксация из космоса", которая поможет украинским военным кораблям пройти через Керченский пролив в Азовское море.

Генерал считает, что при следующем заходе украинских кораблей есть два варианта развития событий.

"Если наши военные корабли пройдут по Керченскому проливу, значит, таким образом мы докажем, что причиной инцидента были выбрыки Путина, поскольку и в этот раз наши корабли проходили так же, как всегда. Честно говоря, именно так и было, и косвенно Путин подтвердил это на итоговой пресс-конференции", – сказал он.

В то же время, если корабли вновь остановят, то, по его мнению, позиция России будет дезавуирована.

"Я считаю, что новые попытки надо осуществлять, но с установкой видео и аудиосредств контроля и, начиная с выхода из Одессы, транслировать все команды, все переговоры со всеми российскими структурами. А союзники нам помогут с фиксацией прохода из космоса", – заявил Игорь Романенко.

Ранее Украина заявляла, что не откажется от свободного использования Керченского пролива.

"Это будет всегда, потому что Азовское море - это часть Украины, Мариуполь, Бердянск - наши порты, это часть Украины, это часть нашей экономики. И мы точно не откажемся от нашего права свободного прохода через Керченский пролив с соблюдением всех международных норм и права", – говорил в конце декабря глава украинского Минобороны Степан Полторак.

По утверждению министра, второй проход 25 ноября, во время которого российские пограничники задержали украинские корабли и их экипажи, "ничем не отличался по организации и подготовке от первого, который прошел успешно в сентябре текущего года".

"Российская Федерация посмотрела на то, что в наших планах есть дальнейшие проходы через Керченский пролив и есть желание усилить нашу группировку в Азовском море, потому они как раз и использовали вторую попытку для того, чтобы осуществить провокацию с кораблями", - считает Степан Полторак.

Тем временем, 9 января стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V совершил многочасовой полет вблизи Крыма, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский разведчик, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, вначале совершил пролет с юга на север вдоль побережья Абхазии и Кубани, а затем в течение около четырех часов курсировал к югу и юго-западу от Крыма.

В ходе выполнения задания он не менее шести раз пролетел к югу от Керченского пролива. В районе Севастополя самолет, способный вести радиоэлектронную разведку на сотни километров вглубь территории противника, приближался к побережью полуострова на расстояние около 46 км. При этом морскую границу России он не нарушал.

А до этого 7 января стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk также осуществил многочасовой разведывательный полет вдоль Черноморского побережья России. Одновременно с ним у Крыма выполнял задание и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon.

После инцидента с украинскими кораблями в районе Керченского пролива 25 ноября американские разведывательные самолеты начали регулярно совершать многочасовые полеты вблизи российского побережья на Черном море. В них задействованы самолеты RC-135, тяжелые дальние беспилотники RQ-4B, а также патрульные противолодочные самолеты P-8A Poseidon. При этом нередко фиксируются полеты сразу двух самолетов.

Также в акваторию Черного моря 6 января вошел американский десантный корабль-док "Форт-Макгенри" (USS Fort McHenry (LSD 43)).

"Транзит "Форта-Макгенри" в Черное море подтверждает нашу коллективную решимость обеспечивать безопасность Черного моря и укрепляет наши прочные отношения с союзниками по НАТО и партнерами в регионе. Наши рутинные операции в Черном море также демонстрируют присущую гибкость и возможности сил 6-го флота США", - сказала командующая 6-м оперативным флотом ВМС США вице-адмирал Лиса Франчетти.

Между тем, 7 января Минобороны РФ сообщило, что сторожевой корабль Черноморского флота РФ "Пытливый" будет выполнять комплекс мероприятий по контролю действий десантного транспорт-дока ВМС США "Форт Макгенри".

Глава МИД Украины Павел Климкин надеется, что украинских моряков освободят до выборов 2019 года.

"Я ожидаю, что нам удастся", - сказал министр в эфире телеканала "1+1", отвечая на вопрос относительно перспектив освобождения моряков до выборов в 2019 году.

В свою очередь Игорь Романенко тоже считает, что Россия выдаст Украине моряков накануне выборов.

"Я думаю, наших пленных моряков или кого-то еще, например, Сенцова, Путин отдаст кому-то из кандидатов в президенты Украины, которых он поддерживает, непосредственно накануне выборов", - сказал он.

Тем временем, 10 января на Украине начался судебный процесс по делу капитана крымского судна "Норд" Владимира Горбенко, задержанного украинскими пограничниками в марте 2018 года. По мнению адвоката капитана Дмитрия Щербина, процесс может длиться до полугода.

Капитану сейнера вменяется статья 332-1 (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны) и статья 249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным добывающим промыслом).

Остальным членам экипажа вменена часть 2 статьи 204 КоАП Украины (незаконное пересечение границы). Два члена экипажа "Норда" вернулись в апреле в Крым, покинув Украину через Белоруссию. Еще семеро - в октябре - в результате обмена на семерых рыбаков двух небольших украинских судов "ЯМК-0041" и "ЯОД-2105", попавшихся в мае и августе 2018 года на браконьерстве у берегов Крыма.

Обозреватель Евгения Артемова

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