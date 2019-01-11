Турпакеты для Универсиады

11.01.19 13:21

© РИА Новости. Александр Кряжев

Interfax-Russia.ru – Начались продажи пакетных туров на Универсиаду-2019 в Красноярске. Самый дешевый из них стоит 13 тыс. рублей, самый дорогой – 1,2 млн рублей.

Исполнительная дирекция Зимней Универсиады-2019 объявила о начале продаж так называемых "пакетов гостеприимства" для жителей России и зарубежья, желающих побывать на Студенческих играх в Красноярске.

"Базовый пакет услуг включает в себя трансфер из аэропорта в отель и обратно (групповой или индивидуальный), размещение в хостеле или гостинице, два билета в день на спортивные соревнования Зимней Универсиады-2019, одну экскурсию по Красноярску от туристической компании "Спутник", - сообщили в пресс-службе оргкомитета Универсиады.

Всего, по данным организаторов Студенческих игр, туроператор разработал шесть турпакетов для гостей Универсиады-2019: "Бронзовый", "Бронзовый +", "Серебряный", "Серебряный +", "Золотой" и "Золотой+".

"Стоимость турпакета зависит от его категории. Чем выше категория, тем больше дополнительных услуг включается в пакет. Цены начинаются от 13 тыс. рублей за четыре дня пребывания в Красноярске", - пояснили в оргкомитете.

При этом самый дорогой тур на Универсиаду обойдется в более чем 1,2 млн рублей. Он включает в себя трансфер из аэропорта и обратно на автомобиле премиум-класса Mersedes S222, размещение в гостинице "Дом Отель" на весь период проведения соревнований (13 дней), передвижение по городу на аккредитованной машине, сопровождение атташе (4 часа в сутки), ежедневное посещение двух спортивных соревнований (с местами класса "А"), а также индивидуальную трехчасовую обзорную экскурсию по Красноярску.

Как уточнили Interfax-Russia.ru в официальном лицензиате Универсиады клубе путешествий "Дюла-тур", гости могут выбрать одну из трех обзорных экскурсий - "Красноярск - город сибирских талантов", "Красноярск - город русских традиций" и "Сувениры Красноярска".

Так, к примеру, экскурсия "Красноярск - город сибирских талантов" познакомит гостей города с прошлым, настоящим и будущим столицы Сибири. Туристы посетят часовню Параскевы Пятницы (именно она изображена на бумажной 10-рублевой купюре), откуда смогут полюбоваться панорамой . Потом их отвезут в музей-усадьбу знаменитого художника Василия Сурикова. В этом доме он родился и жил до 18 лет. Завершится экскурсия в мастерской художника, где можно будет приобрести его картины.

Вторая обзорная экскурсия "Красноярск - город русских традиций" позволит туристам ближе познакомиться с историей сибирской столицы. Гости побывают в историческом центре "Стрелка", где в 1628 году было основано военное поселение-острог - Красный яр, посетят музей - усадьбу известного русского библиофила Геннадия Юдина и пароход-музей "Святой Николай", на котором в 1891 году совершал поездку цесаревич Николай Александрович - будущий император России Николай II. Также туристам покажут самые красивые улицы и площади краевого центра, после чего они смогут полюбоваться на город с холма, на котором расположена часовня Параскевы Пятницы.

Третья обзорная экскурсия – "Сувениры Красноярска" - практически повторяет предыдущую с той лишь разницей, что во время нее туристы также посетят еще и частный Музей игрушки и рукоделия, в котором представлена редкая коллекция старинных и авторских кукол (около 150 антикварных кукол).

Кроме того, гости могут заказать и выездные экскурсии. Пожалуй, самая интересная из них – это посещение заповедника "Столбы". В сопровождении опытных альпинистов туристы смогут пешком прогуляться до Перевала с остановкой на кордоне Лалетино, а также принять участие в мастер-классе по восхождению на четвертый Столб (скалу), который проведет для них мастер спорта по скалолазанию и альпинизму, заслуженный путешественник России Владимир Дюков. Также во время экскурсии состоятся чаепития.

Вторая выездная экскурсия познакомит гостей Универсиады с традициями русской деревни. Сначала туристы отправятся в поселок Овсянка (25 км от Красноярска), где жил и работал советский и российский писатель Виктор Астафьев. По дороге они заедут на смотровую площадку, расположенную на почти 100-метровом скалистом утесе, где их встретит огромный железный осетр - памятник, посвященный роману писателя "Царь-рыба". В экскурсию также входит посещение дома-усадьбы бабушки Астафьева, дома-музея Астафьева, сельской церкви и набережной с памятником-крестом первым казакам.

Во время третьей экскурсии туристам предложат посетить Красноярскую ГЭС. Эта гидроэлектростанция, запущенная в 1971 году, является центральным звеном объединенной энергосистемы Сибири. Она расположена в 40 км от Красноярска, рядом с городом Дивногорском. Высота ее плотины - 128 м, длина по гребню – более 1 км. Сразу за напорными сооружениями гидроэлектростанции находится крупное водохранилище, которое в народе называют Красноярским морем. Во время экскурсии туристы смогут познакомиться с историей строительства Красноярской ГЭС и полюбоваться сибирской природой. Также по дороге к ГЭС гости Универсиады посетят смотровую площадку "Царь-рыба".

"Цены на выездные экскурсии начинаются с 1 тыс. 200 рублей (с человека). Конечная стоимость каждой из них будет зависеть от ряда условий: количества человек, которые отправляются на экскурсию, вида транспорта (будет ли это автомобиль с водителем, микроавтобус или "Икарус") и так далее. Много нюансов. Вообще в период проведения Студенческих игр будет работать Парк Универсиады, где будут представлены все лицензиаты со всеми экскурсиями. Так что туристы смогут прямо на месте приобрести экскурсию, которая будем им интересна", - уточнила Interfax-Russia.ru менеджер компании "Дюла-тур".

Также, по ее словам, за дополнительную плату туристам помогут оформить медицинскую страховку на все время поездки, забронировать столики в кафе и ресторанах города и предоставить пакеты с сувенирами.

Приобрести "пакеты гостеприимства" гости Красноярска могут на официальном сайте "Дюла-тур". Иностранные туристы могут воспользоваться англоязычной версией сайта.

"Заявки поступают, обрабатываются, пока ни одна из них не оформлена, но интерес к турпакетам есть. Заявки поступают как из России, так и из-за рубежа. Больше всего люди интересуются пакетами "Бронзовый" и "Серебряный", хотя есть спрос и на пакет "Золотой". На "Золотой+" пока нет заявок, цена на который начинается с 343 тыс. рублей", - сообщила менеджер "Дюлы-тур".

Зимняя Универсиада-2019 пройдет в Красноярске 2-12 марта. Ожидается, что в Студенческих играх примут участие более 3 тыс. спортивных делегатов не менее чем из 50 стран мира. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, спортивное ориентирование на лыжах, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей, хоккей с мячом, шорт-трек.

Обозреватель Наталья Пономарева

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