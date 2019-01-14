Провокационные заявления

14.01.19 14:26

© РИА Новости. Сергей Гунеев

Interfax-Russia.ru - Посол США в Берлине предупредил немецкие компании о риске санкций в связи с участием в "Северном потоке-2". В Германии расценили это как провокацию.

Посол США в Берлине Ричард Гренелл направил ряду немецких компаний письмо, в котором заявил о "значительном риске санкций" в связи с реализацией проекта газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2).

"Мы вновь подчеркиваем, что фирмы, участвующие в российском секторе экспорта энергии, занимаются тем, что связано со значительным риском санкций. В конечном счете, фирмы, поддерживающие сооружение "Северного потока-2", а также "Турецкого потока", активно подрывают безопасность Украины и Европы", - приводит издание Bild am Zonntag слова американского посла в Германии.

Посол США отметил, что "газопровод несет серьезные геополитические последствия для наших европейских союзников и партнеров".

"Эти партнеры разделяют нашу озабоченность в связи с все более агрессивным поведением России, особенно использованием Москвой энергетических ресурсов как политических и экономических рычагов", - говорится в письме американского посла.

В свою очередь газета Handelsblatt опубликовала полный тест письма американского дипломата, в котором также говорится, что строительство газопровода "может привести к серьезным геостратегическим последствиям для наших европейских союзников и партнеров".

"В том случае, если "Северный поток 2" и вторая ветка "Турецкого потока" будут построены, это будет способствовать усилиям России, направленным на то, чтобы обойти Украину как транзитера газа в Европу", - отметил посол.

"Если это произойдет, это вполне может означать потерю ключевого стратегического фактора сдерживания агрессивного поведения России против Украины. В результате компании, которые поддерживают строительство этих трубопроводов, активно подрывают безопасность Украины и Европы", - подчеркнул Гренелл.

Издание со ссылкой на собственные источники сообщает, что получившие это послание компании обратились в МИД за рекомендациями. А внешнеполитическое ведомство посоветовало оставить письмо без ответа, назвав его провокацией.

Кроме того, в МИД ФРГ подвергли критике письмо Гренелла, отметив, что подобные действия противоречат дипломатическим нормам. В ответ представитель американского посла сказал, что письмо не следует расценивать как угрозу, а как "прозрачное послание американской политики".

Впрочем, на минувшей неделе министр иностранных дел Германии Хайко Маас в очередной раз заявил о "неправильности" санкций в отношении проекта газопровода.

"Nord Stream 2 не воплощает особого германо-российского пути. Мы говорим это и критикам проекта - как в Европе, так и в Вашингтоне", - отметил он, выступая на новогоднем приеме Восточного комитета Германской экономики в Берлине.

Маас (текст выступления имеется в распоряжении "Интерфакса") напомнил, что в минувшем году президент РФ Владимир Путин заверил, что газовый транзит через Украину и после постройки газопровода будет продолжен.

"Мы поддерживаем переговоры, которые Еврокомиссия ведет на этой основе с Россией и Украиной. Принимать односторонние санкции в отношении Nord Stream 2 - это в любом случае неправильный путь. Я четко сказал это Майку Помпео (госсекретарю США)", - отметил министр.

Санкции, считает Маас, это не самоцель, они имеют смысл только тогда, когда привязаны к определенным требованиям, как в случае с санкциями, наложенными на Россию Евросоюзом. "В случае американских санкций в отношении России это, к сожалению, не так", - подчеркнул он.

Между тем, США далеко не первый раз выступают против строительства "Северного потока-2". В декабре прошлого года палата представителей Конгресса полным составом одобрила резолюцию, в которой выразила несогласие с планами строительства газопровода из-за опасений, что проект усилит контроль Москвы над поставками энергоносителей в Европу.

Документ, принятый в ходе устного голосования, призывает правительства европейских стран отказаться от проекта "Северный поток-2". Принятая резолюция также поддерживает введение санкций в отношении газопровода в рамках закона "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).

Хотя резолюция не имеет обязательной силы, она подчеркивает растущую оппозицию Конгресса США российскому проекту.

Наряду с этим около 40 американских сенаторов внесли в Сенат США резолюцию, направленную против проекта газопровода и требующую предпринять действия против "российской агрессии" в Черном море.

Согласно тексту резолюции, на который ссылается издание The Hill, сенаторы "призывают свернуть (проект - ИФ) газопровода ввиду того, что он несет угрозу энергетической безопасности Европы, а также призывают Российскую Федерацию гарантировать свободу навигации в Керченском проливе".

"Соединенным Штатам и их союзникам необходимо быстро, посредством веских и решительных действий противодействовать российской военной агрессии в Керченском проливе", - отмечается в резолюции.

В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позиция США по "Северному потоку-2" является неприемлемой, а Вашингтон пытается помешать реализации сугубо коммерческого проекта.

"Это последовательная линия, мы не считаем ее правильной и приемлемой для себя, ибо речь идет о попытках помешать реализации сугубо коммерческого, экономического проекта", - сказал он журналистам.

Со своей стороны официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что США выступают против строительства "Северного потока-2", пытаясь протолкнуть на европейский рынок американский сжиженный газ.

"Не надо при этом говорить о неких рыночных принципах и честной конкуренции. Именно не Москва, а Вашингтон выкручивает руки своим клиентам и грозит санкциями компаниям, реализующим оптимальные варианты поставок газа потребителям", - заявляла она на брифинге.

По ее словам, транзит российского газа через Украину в Европу может быть сохранен "в случае урегулирования отношений между заинтересованными компаниями, рентабельности украинского маршрута и создания нормальной атмосферы для переговоров".

"Пока ни по одному из этих пунктов прогресса не наблюдается", - сказала она.

При этом Захарова напомнила, что именно Украина в декабре отказалась от проведения очередной встречи по газу. "Есть основания полагать, что если подобная встреча состоится в январе, она будет использована Киевом для политизации вопроса и антироссийской пропаганды с целью набрать очки в политической борьбе в этом государстве", - добавила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Европарламент в декабре прошлого года также принял резолюцию по Украине, в которой, в том числе, содержался призыв заблокировать строительство газопровода "Северный поток-2".

Вместе с тем постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов не видит причин беспокоиться о судьбе газопровода, несмотря на непрекращающееся давление в отношении проекта в ЕС.

"У противников этого проекта могут быть разные мотивы: у кого-то, в том числе у некоторых руководителей ЕС, могут проступать свои "национальные уши", а у кого-то другого соответствующие взгляды могут быть навеяны океаническими ветрами", - сказал высокопоставленный российский дипломат в интервью "Интерфаксу".

"Как бы то ни было, на сегодняшний день реальное сооружение газопровода продолжается, и препятствий к его успешному и своевременному завершению я не вижу", - заявил Чижов.

То, что этот проект нравится не всем, отметил он, было известно с самого начала, хотя этим "Северный поток-2" радикально отличается от "Северного потока-1", который ни у кого не вызвал никаких возражений ни по экологии, ни по геополитике, ни по экономике. "Более того, он был в свое время отнесен к числу приоритетных проектов Евросоюза, призванных укрепить энергетическую безопасность ЕС", - напомнил собеседник агентства.

По словам дипломата, на первый взгляд, это может показаться странным: "если две трубы лежат параллельно, то почему одна из них хорошая, а другая плохая?".

"Ответ, наверное, в том, что политическая конъюнктура изменилась", - полагает Чижов.

Между тем, считает глава российской дипломатической миссии при Европейском союзе, как бы то ни было, позиция тех стран, которые заинтересованы больше других в реализации этого проекта, стран, где расположены европейские энергетические компании - его участники, дает определенные основания с оптимизмом смотреть на будущее газопровода.

Обозреватель Анастасия Николаева

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