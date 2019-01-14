Остался один

14.01.19 16:47

Фото Елизовского районного зоопарка

Interfax-Russia.ru - Камчатские волонтеры собрали более 85 тыс. рублей для помощи осиротевшему медвежонку. Деньги направят на его перевозку в реабилитационный центр в Калуге.

1 декабря 2018 года зоозащитники случайно обнаружили медвежонка Машу на обочине дороги в селе Малки Елизовского района Камчатского края.

"Мы просто волонтеры, по зову сердца и души помогаем кошкам, собакам. В общем, занимаемся домашними животными, но и мимо диких тоже не можем пройти. Но раньше мы просто подавали информацию в лесоохрану, если где-то что-то кто-то заметил, сами не подбирали никого. А в этот раз мы ехали на машине по своим делам и вдруг на обочине увидели медвежонка. Точнее, сначала мы подумали, что это собака, потом поняли, что медведь", - рассказала Interfax-Russia.ru одна из зоозащитниц Екатерина Красноперова.

По ее словам, сначала волонтеры попытались автомобильными гудками отогнать медвежонка от дороги, но он не отреагировал.

"Мы вышли, посмотрели. Сидит полуклубочком, качается, ни на что толком не реагирует, маленький совсем, хотя мы понимали, что перед нами, скорее всего, сеголеток (молодняк зверя – ИФ), и по идее он должен быть к своему возрасту раза в два или три больше, чем он был тогда. К зиме же они должны быть толстенькими, упитанными комочками, а там совсем маленький медвежонок", - сказала Красноперова.

Волонтеры пожалели малыша и забрали его с собой. Как раз пригодилась клетка для перевозки собак, которая была в машине.

"Если бы не забрали, он бы умер или в ту же ночь, или на следующую. В начале декабря как раз стояли очень сильные морозы", - сказала зоозащитника.

Волонтеры попытались связаться с Лесоохраной, однако в субботу ведомство не работало.

"Тогда мы просто оставили сообщение через Единую диспетчерскую службу, что мы нашли медвежонка и попросили, чтобы в рабочие дни с нами связались", - сказала она.

Медвежонка поселили на даче одного из волонтеров, обустроили для него там теплый вольер и стали откармливать теплой кашей, чтобы он не замерз в мороз.

"Сначала у животного были впавшие глаза, был пересушен нос, он аж потрескался, что говорит о том, что у зверя было сильное обезвоживание. Благодаря рисовой каше у медвежонка наладился стул, она (медвежонок оказался самочкой) стала намного бодрее", - сказала собеседница Interfax-Russia.ru.

Спасением медвежонка занимались три девушки. Они наблюдали за его состоянием, кормили, решали вопрос с документами и параллельно искали животному новый дом.

"Потом нам пришлось перевезти ее на другую дачу, в отдаленный поселок, потому что на первом участке медвежонка почуяли собаки. Уже туда 11 декабря приехали ветеринары и представители Лесоохраны, они осмотрели животное и составили акт, где указали, что состояние медвежонка уже приближается к нормальному, однако для своего возраста он по-прежнему очень мало весит, что говорит об обезвоживании и недоедании", - сообщила волонтер.

Представители Лесоохраны объяснили волонтерам, что по закону человек не может содержать у себя дома дикое животное, поэтому его необходимо направить в зоопарк, либо отдать охотоведам.

"Мы не хотели отдавать малышку охотоведам и попросили помощи у Елизовского зоопарка, чтобы они взяли ее к себе на карантин за наш счет. Потом они сказали, что сами будут кормить нашу медведицу. На том и сошлись. Нашей же задачей было найти для медвежонка постоянное место проживания, поскольку на Камчатке в зоопарках для него места не нашлось", - сказала зоозащитница.

В зоопарке медвежонок набрал вес. 31 декабря ему поставили прививку и посадили на карантин на 21 день.

"20 января заканчивается карантин, 21 января можно оформлять ей "путевку" в транспортной компании и 22 января отправлять в новый дом – в реабилитационный центр "Феникс" в Калужской области", - сказала Екатерина Красноперова.

Для того чтобы перевести медведицу в Калугу, волонтеры собрали 85 тыс. рублей. Вся эта сумма - пожертвования неравнодушных граждан.

"Стоимость сварной клетки для перевозки Маши - 25 тыс. рублей, еще примерно 50 - 60 тыс. рублей нужно заплатить за транспортировку животного. Точная сумма будет известна после контрольного взвешивания и замеров клетки и медвежонка. Но в любом случае мы входим в лимит, который у нас есть", - уточнила волонтер.

Также сбор средств для спасения камчатского медвежонка Маши объявили и волонтеры Центра реабилитации диких животных "Феникс". Там зоозащитникам удалось собрать более 200 тыс. рублей. Эти деньги пойдут на контейнер для проживания животного (из которого строится берлога), специальную электроизгородь (электропастух), а также на трансфер детеныша из Москвы в Калугу.

"Ориентировочно медвежонка Машу отправят нам 22 января. Точную дату вылета, название транспортной компании, модель самолета, а также на какой именно аэродром в Москве он прилетит, мне напишут позже", - сообщила Interfax-Russia.ru основатель и руководитель центра "Феникс" Вероника Матюшина.

По ее словам, из Москвы мишку повезут на "Газели".

"Конечно, никуда бы не везли этого медвежонка, если бы удалось его пристроить на Камчатке, но все наши поиски не увенчались успехом. Выпустить его на территории заповедника уже не представляется возможным. Тот же самый Кроноцкий заповедник отказался принять мишку по причине того, что он слишком ориентирован на человека. Кроме того, камчатский подвид же еще и должен уметь ловить рыбу, этому медвежат учит мать, а наш малыш этого не умеет, и учить его некому", - сказала зоолог.

Оголодав, медведица снова выйдет к людям, что будет опасно как для нее самой, так и для местных жителей.

"Зверь (любой – медведь, рысь, волк, тигр), привыкший к человеку, будет снова и снова выходить к людям все время, а там уже и до конфликта не далеко", - сказала Матюшина.

Также для Маши не удалось найти и места в камчатских зоопарках. Все они, как выразилась зоолог, "забиты под завязку".

"Мы принимаем медвежонка на себя в центре реабилитации, поэтому ускоренно делаем ему берлогу по тому сценарию, как делали Мансуру (медвежонку, которого нашли на аэродроме) – с вольером, электропастухом. После того как откормим, приведем в чувства, будем искать для малышки "стационарный", адекватный зоопарк. Не цирк, не что-то еще в этом духе, а хороший большой зоопарк, который сможет позволить себе держать камчатского медведя", - сказала руководитель центра "Феникс".

По словам Матюшиной, осенью местные жители видели Машу в компании еще одного медвежонка. Однако потом он пропал. По мнению волонтеров, его увезли лесники – либо к себе на хозяйство, либо на притравочный кордон.

"Скорее всего, их мать вышла к поселку в поисках корма. Скорее всего, ее убили охотники или кто-то из местных. Медвежата остались одни и выживали, как могли. Маша, конечно, чудом уцелела. При недостатке кормов идет заторможенность роста, поэтому, когда ее подобрали и взвесили в зоопарке, она весила всего 25 кг и была размером со среднюю овчарку. При этом медвежонку на тот момент было уже 9-10 месяцев", - добавила зоозащитница.

Обозреватель Наталья Пономарева

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