На пути к миру

15.01.19 14:27

© РИА Новости. Эдуард Песов

Interfax-Russia.ru – Сергей Лавров назвал неприемлемыми высказывания японских политиков о суверенитете Курильских островов и роли США в заключении мирного договора между странами.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что у России и Японии по-прежнему сохраняются существенные разногласия относительно условий заключения мирного договора между двумя странами.

"Не буду скрывать, у нас сохраняются существенные разногласия, позиции изначально были диаметрально противоположными, и мы об этом не раз говорили. Но политическая воля наших лидеров полностью нормализовать отношения между Россией и Японией побуждает нас этот диалог активизировать", - заявил журналистам глава российского МИД после переговоров с министром иностранных дел Японии Таро Коно 14 января.

При этом, как отметил чиновник, чтобы продолжить переговоры по заключению мирного договора, Япония, прежде всего, должна признать суверенитет России над всеми островами Курильской гряды.

"Мы сегодня подтвердили готовность работать на основе Декларации 1956 года, что означает, прежде всего, непреложность самого первого шага признания нашими японскими соседями итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет Российской Федерации над всеми островами Южной Курильской гряды. Это наша базовая позиция, и без шага в этом направлении очень трудно рассчитывать на какое-то движение вперед по другим вопросам", - добавил Сергей Лавров.

Глава российского МИД также подчеркнул, что Москва считает неприемлемым и тот факт, что в японском законодательстве Курильские острова обозначены как "северные территории".

"Мы привлекли внимание наших друзей из Японии к тому, что вопросы суверенитета над островами не обсуждаются, это территория РФ, и обратили их внимание на то, что в законодательстве Японии эти острова обозначены как "северные территории", что, конечно же, неприемлемо для Российской Федерации", - отметил Лавров.

По его словам, во время переговоров представители российской стороны задали своим иностранным коллегам ряд вопросов о том, какие шаги они намерены предпринять для решения этой проблемы и как в таком случае будут решаться вопросы с внутренним законодательством Японии.

Кроме того, Лавров назвал неприемлемыми и заявления премьер-министра Японии Синдзо Абэ о судьбе жителей Курильских островов.

"Что касается вопроса о заявлении премьер-министра Синдзо Абэ о том, что российские граждане смогут остаться на островах после того, как острова перейдут под суверенитет Японии, мы уже сделали соответствующие заявления. Был приглашен в МИД посол Японии несколько дней назад, сразу после выступления премьер-министра", - сказал министр иностранных дел России.

Глава российского МИД подчеркнул, что такой подход "полностью противоречит пониманиям и договоренностям, которые достигались руководителями России и Японии относительного того, как выстраивать дальнейший диалог по мирному договору".

Напомним, что ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявлял, что граждане России, проживающие на четырех Курильских островах, также должны принять участие в решении "территориальной проблемы".

"Реальность такова, что на этих четырех островах (Курильской гряды – ИФ) сейчас живут русские. Территориальная проблема не может быть решена до тех пор, пока они не согласятся с переходом принадлежности (территории), так что наш подход включает достижение взаимопонимания между народами двух стран", - сказал Абэ в эфире японского телеканала NHK.

Тогда же Синдро Абэ отметил, что "заключение мирного договора между РФ и Японией оказало бы положительное влияние на стабильность в регионе, а также принесло бы выгоду и для США".

К слову, о роли США в заключении мирного договора ранее высказывался и советник премьер-министра Японии Кацуюки Каваи. Лавров назвал заявления политика неприемлемыми и даже возмутительными.

"Что касается высказываний помощника или советника председателя Либерально-демократической партии о том, что США должны быть заинтересованы в заключении (мирного - ИФ) договора между РФ и Японией, чтобы, как он выразился, укреплять блок по сдерживанию Китая, - это возмутительное высказывание, и мы об этом со всей откровенностью сказали (на переговорах с Таро Коно – ИФ)", - сказал глава российского МИД.

По его словам, "в свою очередь японские коллеги обратили внимание на то, что этот джентльмен не является представителем исполнительной власти, он - помощник председателя Либерально-демократической партии".

"Все это, возможно, и так, но беда в том, что председателем Либерально-демократической партии является Синдзо Абэ. Мы сейчас сделали очень серьезное предупреждение о неприемлемости такого рода высказываний и поинтересовались, насколько может быть самостоятельной Япония в таких условиях при такой зависимости от США. Нас заверили, что Япония будет принимать решения, исходя из своих национальных интересов. Мы хотели бы, чтобы так оно и было", - сказал российский министр.

По словам Лаврова, во время переговоров с министром иностранных дел Японии он предельно развернуто изложил позицию Москвы по итогам Второй мировой войны.

"Я изложил нашу позицию по итогам Второй мировой войны предельно подробно, развернуто", - сказал глава МИД РФ.

Он напомнил, что "помимо Сан-Францисского договора и декларации 1956 года, которая вместе с Сан-Францисским договором составляет единое целое и подводит уже окончательную черту под Второй мировой войной, существует еще такой немаловажный документ, как устав ООН".

"В нем есть статья 107-я, которая признает итоги Второй мировой войны в том виде, в котором союзники их оформили, и признает их в качестве незыблемых. И мы еще раз напомнили об этом сегодня нашим японским коллегам, я не услышал возражений", - сказал российский министр.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, ближайшие переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ по вопросам заключения мирного договора состоятся 22 января в Москве.

"Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях. В развитие договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих встреч в Сингапуре и Буэнос-Айресе - ожидается рассмотрение вопросов, связанных с заключением мирного договора между двумя странами", - говорится на сайте Кремля.

Там же отмечается, что на переговорах лидеры двух стран "обменяются мнениями по некоторым актуальным проблемам международной и региональной повестки дня".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что министры иностранных дел двух стран уже готовятся к встрече Путина и Абэ.

"К ближайшему саммиту между президентом Путиным и премьер-министром Абэ, который ожидается в этом месяце, мы доложим о том, как выполняются их поручения. Наши заместители, как это и было предусмотрено нашими руководителями, когда они договаривались об активизации работы над мирным договором на основе декларации 1956 года, продолжат конкретные контакты, уточняя позиции друг друга ", - сообщил он.

Лавров также подчеркнул, что "у Москвы достаточно готовности и терпения для того, чтобы достичь результата в переговорах с Японией по заключению мирного договора".

"У нас есть и готовность, и терпение двигаться к тому, чтобы выйти на общее понимание", - сказал глава российского МИД.

Тем временем, администрация города Москвы согласовала митинг "Левого фронта" против передачи Курильских островов Японии.

"Только что получено согласование из мэрии Москвы. Им поступило несколько заявок: от "Левого фронта", "Партии дела", движения "Новороссия" и ряда других патриотических организаций. Они их объединили. Будет единая акция 20 января в 13:00 на Суворовской площади", - сообщил "Интерфаксу" координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов.

В свою очередь мэрия города Южно-Сахалинска, жители которого также очень обеспокоены судьбой четырех Курильских островов, аналогичный митинг согласовать отказалась.

"Цель митинга - выражение протеста против передачи Курильских островов Японии и присоединения Сахалина к Приморскому краю, а также возвращение прямых выборов мэров в регионе. Но нам отказали", - сказал агентству "Интерфакс - Дальний Восток" один из организаторов Станислав Кузнецов.

В пресс-службе мэрии Южно-Сахалинска агентству "Интерфакс - Дальний Восток" подтвердили, что администрация города действительно отказала организаторам митинга "За целостность российских территорий" в проведении данной акции, поскольку они не учли требования российского законодательства.

"Уведомление было получено от организаторов 10 января. По требованиям федерального законодательства уведомление должно быть подано не ранее 15 и не позднее 10 дней до даты проведения мероприятия, не считая день подачи документа и день проведения митинга", - сказал представитель мэрии.

Он отметил, что такие сроки необходимы для принятия мер "по обеспечению общественного порядка и безопасности участников массового мероприятия".

Кузнецов также отметил, что жители с этим решением не согласились и планируют провести народный сход.

Обозреватель Наталья Пономарева

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