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Не нашли причин: Россия пока не планирует возвращаться к работе в ПАСЕ
 
 
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Точка зрения
15.01.19 16:30

Контрпродуктивная ситуация

© РИА Новости. Владимир Федоренко
Interfax-Russia.ru – Россия пока не планирует возвращаться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Права голоса и подавляющего числа других полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) российская делегация была лишена в апреле 2014 года в связи с воссоединением Крыма с Россией и ситуацией на Украине.

В январе 2015 года ПАСЕ продлила санкции, которые, наряду с лишением права голосовать, не позволяют представителям российской делегации состоять в руководящих структурах ассамблеи и участвовать в мониторинговых миссиях. В знак протеста делегация РФ отказалась от участия в сессиях ассамблеи, которые проходят четыре раза в год. Кроме того, в 2017 году Москва приостановила выплату части взноса в бюджет Совета Европы - до этого Россия была одним из крупнейших плательщиков с ежегодным взносом в размере около 30 млн евро. Из-за отказа платить взносы осенью прошлого года России пригрозили исключением из списка стран-членов ЕС. В Москве заявили, что и сами думают о приостановлении или замораживании членства в Совете Европе.

Свое возвращение к полноценной работе в ПАСЕ Москва обусловила восстановлением всех полномочий членов российской делегации и внесением поправок в регламент, не позволяющих впредь ущемлять права национальных делегаций.

"Давайте исходить из того, что сегодня все зависит от позиции ПАСЕ, насколько она окажется здравой", – заявил в интервью "Интерфаксу" председатель Госдумы Вячеслав Володин.

К сожалению, отметил он, сегодня именно этот институт Совета Европы - его Парламентская ассамблея - болен.

"И эта болезнь под названием "атавизм диктаторских режимов" настолько серьезна, что одними "припарками" ее не излечить. Больной не выздоровеет, если он сам этого не хочет. Поэтому, мы считаем, необходимо, в первую очередь, чтобы было желание самих участников - представителей стран, которые входят в состав СЕ, избавиться от этой болезни", - добавил политик.

Если же "болезнь" преодолеть не удастся, "тогда, конечно, нам нет смысла участвовать в ПАСЕ", уверен спикер.

"Более того, платить за это. Конечно, если мы не будем принимать участие в ПАСЕ и не будем выплачивать взнос в бюджет Совета Европы, дальше уже возможны какие-то последствия. Но об этом пускай голова болит у наших коллег из СЕ", - сказал Володин.

Он обратил внимание на прямую зависимость такого рода решений, касающихся разных аспектов взаимоотношений России и Совета Европы.

"Неперечисление взноса - это, соответственно, уже обсуждение вопроса выхода из Совета Европы", - предупредил председатель Госдумы.

Причем, Володин не исключает, что вслед за РФ ПАСЕ могут покинуть делегации и других стран.

"Смотрите, не только Россия критикует ситуацию, сложившуюся в ПАСЕ. И Турция, и Азербайджан. Мы с нашими коллегами, когда обсуждаем этот вопрос, также слышим, видим недоумение: почему такое происходит? Почему наказывают национальную делегацию, представляющую целую страну и ее граждан?" – отметил спикер Госдумы.

Он считает, что наличие в регламенте ПАСЕ нормы, позволяющей лишать национальную делегацию права участвовать в голосовании, руководящих структурах ассамблеи и ее мониторинговых миссиях, - порочная практика, от которой необходимо избавляться через исключение такой нормы из регламента.

"Если не избавятся, значит, будут терять участников, страны", - заявил политик.

По словам Володина, на позицию ассамблеи и ее работу в целом влияют "радикальные силы и те, кто хотел бы использовать ПАСЕ как политический инструмент".

Как подчеркнул спикер, "мы считаем сложившуюся ситуацию неприемлемой".

21 января открывается зимняя сессия ПАСЕ. В Госдуму от генерального секретаря ассамблеи Войцеха Савицкого поступило предложение сформировать делегацию для участия в работе организации.

По словам председателя комитета Госдумы Леонида Слуцкого, решение направлять или не направлять российскую делегацию в ПАСЕ будет "детально выверено между палатами Федерального Собрания".

"Мы еще раз сверим позиции между собой и с министерством иностранных дел и выработаем коллегиально позицию палат Федерального Собрания, которое и будет направлено в Страсбург как ответ на письмо генерального секретаря Войцеха Савицкого", - сказал Слуцкий журналистам.

При этом он отметил, что принятие решения во многом будет зависеть о того, сможет ли ПАСЕ преодолеть свой институциональный кризис и принять то решение, на основании которого мы можем рассматривать вопрос своего возвращения в ассамблею.

"Пока такого решения не принято. Пока возможность принятия такого решения в ближайшем будущем на сегодня не рассматривается", - добавил председатель комитета Госдумы.

14 января вице-спикер Госдумы Петр Толстой и глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев провели консультации в Женеве с руководством ПАСЕ. Их темой как раз стали условия возвращения Москвы в Страсбург. А на следующий день отношения России и Парламентской ассамблеи Совета Европы обсудил комитет Госдумы по международным делам. На заседании Толстой высказал мнение, что не видит смысла формировать в этом году делегацию РФ для участия в работе ПАСЕ. Он также обратил внимание на то, что ассамблея не пошла на изменение своего регламента, и сохраняется норма, противоречащая Уставу СЕ, которая позволяет лишать прав национальные делегации.

"Мы считаем такую ситуацию контрпродуктивной, - заявил вице-спикер.

Решение не направлять депутатов на январскую сессию ПАСЕ готово поддержать и российское внешнеполитическое ведомство.

"МИД России понимает позицию, которую занимает наша делегация, и будет готов поддержать решение о ненаправлении соответствующих депутатов, не запрашивать полномочия на участие в ПАСЕ в ходе январской сессии", - заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Он подчеркнул, что Москву не устраивают шаги, предпринимаемые ПАСЕ для возвращения российской делегации, так как они не решают этой проблемы.

"Какие-то определенные шаги будут в ПАСЕ предприняты, но это нас не может удовлетворить, потому что не решает главную системную проблему", - сказал Грушко.

И, по его словам, если ситуация в ПАСЕ не наладится, выход России из Совета Европы может стать неизбежным.

"Все также осознают, что выход России (из Совета Европы-ИФ), который может стать неизбежным, если ситуация в ПАСЕ не будет развиваться в правильном направлении, нанесет большой удар самой организации, причем не по нашей вине", - сказал замглавы МИД.

Вместе с тем Грушко подчеркнул, что Совет Европы без России - это "практически расширенный Евросоюз".

После обсуждения вопроса на расширенном заседании думского комитета по международным делам этот же вопрос будет предложен на рассмотрение совета Думы. После его вынесут на пленарное заседание и Госдума публично объявит о своей позиции относительно целесообразности участия делегации РФ в январской сессии ПАСЕ 17 января.

Обозреватель Анастасия Николаева

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