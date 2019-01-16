Точка невозврата

16.01.19 13:14

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

Interfax-Russia.ru – Москву тревожит готовность Вашингтона приостановить действие ДРСМД со 2 февраля, и Россия намерена продолжить разъяснять США тяжесть последствий выхода из договора.

15 января в Женеве завершились межведомственные российско-американские консультации по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Договор запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1 тыс. до 5 тыс. 500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1 тыс. км), а также пусковые установки для них. С российской стороны в переговорах участвовал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, с американской - первый замгоссекретаря США Андреа Томпсон.

Это были первые консультации такого рода после того, как президент США Дональд Трамп объявил 20 октября 2018 года о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения.

Вслед за этим в начале декабря прошлого года госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум России с требованием в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, характеристики которой, как утверждают в Вашингтоне, противоречат договору. Ультиматум истекает 2 февраля, после чего США, как заявил Помпео, приостановят свое участие в ДРСМД, если Россия не выполнит требование Вашингтона.

Россия не согласна с обвинениями и выдвигает встречные претензии к США, заявляя, что штаты нарушают ДРСМД, размещая на объектах ПРО в Европе универсальные пусковые установки МК-41,которые разработаны для пусков крылатых ракет типа Tomahawk дальностью в 2 тыс. 400 км, подпадающих под запрет ДРСМД. Также российская сторона считает нарушающими договор американские беспилотные летательные аппараты, имеющие ударный потенциал, и ракеты-мишени, имитирующие баллистические ракеты средней и меньшей дальности для тестирования систем ПРО.

По итогам консультаций в Госдепе США выразили разочарованность состоявшейся в Женеве встречей с российской делегацией.

"Встреча была разочаровывающей, поскольку ясно, что Россия продолжает существенно нарушать договор и не подготовила объяснение, как она планирует вернуться к его полному и поддающемуся проверке соблюдению", - отметила замгоссекретаря США Андреа Томпсон. Текст ее заявления распространило американское постпредство при ООН в Женеве.

США вновь призвали Россию уничтожить ракеты, нарушающие договор.

"Наше послание было ясным: Россия должна уничтожить ракетные системы, нарушающие договор", – говорится в сообщении.

В тексте заявления отмечается, что встречей в Женеве США подтверждают приверженность продолжению диалога с российскими представителями, чтобы призвать Россию вернуться к полному и подлежащему проверке соблюдения ДРСМД до истечения 60-дневного срока, объявленного 4 декабря.

Со своей стороны замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия предложила США ряд мер для снятия озабоченностей в связи с российской ракетой 9М729 в контексте ДРСМД.

"Мы сегодня использовали консультации для того, чтобы предложить американской стороне серию конкретных мер применительно к известной ракете 9М729, которые, на наш взгляд, позволили бы полностью снять любые подозрения, любые предположения американской стороны о несоответствии этого изделия требованиям договора. Но на эту транспарентность мы были бы готовы пойти только при условии встречной открытости американцев к снятию наших собственных озабоченностей", - добавил замминистра.

По его словам, это касается продолжающегося уже ни одно десятилетие использования ракет-мишеней, по своим техническим характеристикам, по сути, идентичным ракетам средней дальности.

"Это касается урегулирования проблемы ударных беспилотников. И это, конечно же, касается ситуации с возможным применением универсальных пусковых установок МК-41 на суше в Европе для запусков не только ракет-перехватчиков, но и крылатых ракет. А возможно, и баллистических ударных средств", - заявил Рябков.

Однако, заметил замминистра, к конкретному разговору по этим сюжетам американская сторона оказалась не готова и стремилась сделать вид, что единственным сюжетом, подлежащим обсуждению на сегодняшних консультациях, является ракета 9М729.

"Нас такой подход не может устроить", - подчеркнул Рябков.

Он назвал неприемлемыми требования США по полному и проверяемому уничтожению ракеты 9М729.

"Американские требования по "полному и проверяемому уничтожению" этой системы - настолько далеко идущие, что они, по сути, предполагают очень глубокое проникновение американских специалистов в ткань той деятельности, тех работ, которые ведутся у нас по совершенствованию ракетной техники. Для нас это, разумеется, неприемлемо", - заявил замминистра.

При этом он подчеркнул, что Москва готова продолжить диалог.

В Москве с тревогой восприняли готовность США приостановить действие договора со 2 февраля.

"Это прямой путь и шаг к официальному выходу США из ДРСМД", - заявил замминистра.

По его словам, Россия использовала консультации, чтобы предметно и наглядно довести до США "нашу оценку о том, что вся тяжесть последствий слома одного из важнейших элементов международной архитектуры в сфере контроля над вооружениями ляжет на Вашингтон".

"Мы договор не нарушали и мы готовы сделать многое для того, чтобы американцы в этом убедились, в этом суть нашей позиции. Но им это не нужно, им нужно и дальше стоять на своем - на том, что развал договора - следствие якобы нарушения его Россией", - подчеркнул Рябков.

Он также отметил, что консультации России и США по договору не позволили продвинуться вперед, и "позиция США застыла в своей бескомпромиссности и безапелляционности требований к России, требований, которые не могут быть подкреплены конкретикой и не содержат элементов новизны, позволяющих рассчитывать на сближение подходов".

Дипломат считает, что Вашингтон стремится довести до конца заявленную линию на слом договора.

"Ответственность за это целиком и полностью ложится на американскую сторону", - отметил замминистра.

Он сообщил, что Россия продолжит разъяснять США пагубность официального объявления о выходе из ДРСМД.

"Мы считаем, что точка невозврата, видимо, во внутренних решениях в Вашингтоне уже пройдена. Тем не менее, пока не произошло официальной, формальной нотификации нас о предстоящем выходе Вашингтона из договора, усилия ослаблять нельзя", - заявил Рябков.

По его мнению, необходимо продолжать настойчиво разъяснять американской стороне, с одной стороны, контрпродуктивность попыток оказывать на Россию нажим, с другой стороны - пагубность и тяжесть последствий нотификации об официальном выходе США из договора.

Кроме того, он обратил внимание других стран на необходимость в полной мере оценить опасность действий США, поскольку они ведут к началу нового витка гонки ракетных вооружений.

"Вооружений, которые будут обладать совсем иными поражающими возможностями по своим характеристикам по сравнению с теми системами, которые были в свое время уничтожены в рамках выполнения ДРСМД. Это большой вызов и новая ситуация, с которой многие страны миры будут вынуждены столкнуться, если и когда США перейдут к практической реализации своих замыслов по созданию новых систем средней и меньшей дальности", - подчеркнул Рябков.

О том, что Россия открыта для диалога с США по сохранению ДРСМД, заявил и президент РФ Владимир Путин.

"Действительно, США фактически ведут линию на демонтаж системы международных соглашений в сфере контроля над вооружениями, которые связывают им руки в наращивании военного потенциала. Или пытаются выполнять их выборочно, то есть только в той части, которая отвечает их интересам", - сказал глава российского государства в интервью сербским изданиям "Политика" и "Вечерние новости".

По его словам, заявление о намерении выйти из ДРСМД стало еще одним звеном в длинной цепочке подобных действий.

"Очевидно, что последствия такой политики будут самыми негативными. Разумеется, мы не собираемся закрывать глаза на развёртывание американских ракет, которые представляют прямую угрозу для нашей безопасности. Вынуждены будем принимать эффективные ответные меры", - сказал президент РФ.

При этом, отметил Путин, Россия, как ответственная и здравомыслящая страна, не заинтересована в новой гонке вооружений.

"Несмотря на объявленное США намерение выйти из договора, мы открыты для продолжения диалога по поиску путей его сохранения", – сказал Путин.

Президент сообщил, что в декабре Россия уже направила США ряд конкретных предложений на этот счет.

"Готовы к серьезному разговору и по всей стратегической повестке между нашими странами", - добавил он.

Обозреватель Анастасия Николаева

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