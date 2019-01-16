На особых условиях

16.01.19 13:34

© РИА Новости. Олег Золото

Interfax-Russia.ru – Авиакомпании открыли продажу льготных авиабилетов в города центральной России и Дальнего Востока. В кассах образовались очереди.

Группа компаний (ГК) "Аэрофлот" 12 января открыла продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам в Калининград, а также города Сибири и Дальнего Востока. Воспользоваться льготными перевозками могут граждане РФ в возрасте до 23 лет и старше 60 лет (для женщин - старше 55 лет), инвалиды, сопровождающие их лица, а также многодетные семьи.

"Тарифы действуют как на прямые рейсы авиакомпаний "Аэрофлота", "России" и "Авроры" при обслуживании в экономическом классе в период по 31 декабря 2019 года", - уточнили в пресс-службе авиакомпании.

Так, стоимость льготного билета из Владивостока в Москву (при перелете в одну сторону) составит 7,4 тыс. рублей, из Хабаровска в Москву - 7,2 тыс. рублей, из Новосибирска в Хабаровск - 5,7 тыс. рублей, из Калининграда в Москву - 3,8 тыс. рублей, а из Калининграда в Санкт-Петербург - 3,5 тыс. рублей. Всего в программе участвует 18 направлений, включая уже указанные.

"Билеты по субсидируемым тарифам можно приобрести в офисах собственных продаж авиакомпании, а также в уполномоченных агентствах", - добавили в пресс-службе "Аэрофлота".

Спрос на льготные авиабилеты оказался очень высоким, в связи с чем перевозчику даже пришлось перевести некоторые из своих офисов продаж (в частности - в Хабаровске) на усиленный режим работы.

"В настоящий момент офисы продаж компании переведены на усиленный режим для сокращения времени пребывания клиентов в очереди. Очередь возникает преимущественно из-за того, что клиенты оформляют субсидируемые билеты не на одного пассажира, а сразу на всю семью из четырех-шести человек, что увеличивает время обслуживания", - говорится в заявлении пресс-службы перевозчика, поступившем в агентство "Интерфакс-Дальний Восток".

Вместе с тем, как сообщили в пресс-службе "Аэрофлота", авиакомпания также увеличила и период, в течение которого пассажир должен выкупить субсидированный билет после бронирования. Теперь он составляет 7 дней при условии, что сам перелет состоится не в ближайшую неделю.

"Первоначально выделенных для покупки авиабилетов 72-ух часов оказалось недостаточно, поскольку не все пассажиры успевают пройти процедуру оформления. Новое правило распространяется не только на вновь забронированные билеты, но и на те, бронирование которых было осуществлено в первые дни с открытия продаж - 12 и 13 января. Однако в этом случае продлить срок бронирования пассажиру придется самостоятельно. Сделать это нужно по месту первоначального бронирования: либо в call-центре авиакомпании "Аэрофлот", либо у агентов",- уточняется в сообщении компании.

В целом, в конце 2018 года Росавиация заключила договора о выполнении субсидируемых рейсов с десятью перевозчиками - компаниями "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", "Алроса", "Сибирь" (S7), "Азимут", "Якутия", "НордСтар", "Нордавиа", "ЮТэйр" и "ИрАэро". Рейсы с Дальнего Востока России и в обратном направлении будут субсидироваться по 90 маршрутам (их будут выполнять 8 авиакомпаний), в Симферополь и в обратном направлении - по 63 маршрутам (их будут выполнять 5 авиакомпаний), из Калининграда и в обратном направлении - по 7 маршрутам (заявки поступили от 6 авиакомпаний).

"В 2019 году на выплату авиакомпаниям субсидий из федерального бюджета выделяется 3,811 млрд рублей. 75% от указанной суммы (2,858 млрд рублей) направляется на субсидирование полетов с Дальнего Востока и обратно; 15% (571,77 млн рублей) – в Симферополь и обратно и 10% (381,18 млн рублей) - из Калининграда и обратно", - уточнили в Росавиации.

Как сообщалось, вместе с "Аэрофлотом" 12 января продажи льготных авиабилетов открыли авиакомпании "Нордстар", "Азимут" и "Якутия".

В частности, "Нордстар" предлагает билеты по субсидируемым тарифам по девяти направлениям: из Норильска - в Анапу, Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Уфу, Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск и обратно.

"Субсидированные тарифы по данным направлениям будут предоставляться на рейсах в течение всего года (с 1 января по 31 декабря), таким образом, категории пассажиров, имеющие право на приобретение билета по субсидированному тарифу, могут планировать перелеты круглогодично, без ограничений по периоду вылета", - отметили (https://www.nordstar.ru/about/news/681/) в пресс-службе авиакомпании.

Отмечается, что пока пассажиры могут приобрести билеты по субсидированным тарифам на рейсы авиакомпании только до 30 марта 2019 года включительно.

"В ближайшее время планируется открытие продажи билетов на период весенне-летнего расписания, в том числе по субсидируемым тарифам по всем направлениям", - добавили в "Нордстар".

Авиакомпания "Якутия" предлагает перелеты за полцены из Якутска в Читу, Улан-Удэ, Магадан, из Магадана в Анадырь, из Олекминска в Иркутск, из Хабаровска в Мирный и из Нерюнгри в Красноярск и так далее. Льготные тарифы будут действовать и в обратных направлениях.

"Места по льготным тарифам предоставляются в экономическом классе. Период выполнения полетов: до 31 декабря 2019 года. Количество мест ограничено", - сообщили в авиакомпании.

Авиакомпания "Азимут" будет летать по четырем субсидируемым направлениям: Симферополь – Ростов-на-Дону и Симферополь – Минеральные Воды (и обратно). Стоимость билета в одну сторону в одном направлении составит 2,5 тыс. рублей.

Авиакомпания S7 также открыла продажу авиабилетов по субсидированным тарифам в города России из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Владивостока 16 января.

"Специальные тарифы доступны на рейсах S7 между Москвой в Калининградом, Якутском, Улан-Удэ, Горно-Алтайском, Норильском, Мирным, Читой; между Новосибирском и Симферополем, Читой, Нерюнгри, Магаданом, Мирным, Якутском, Владивостоком, Хабаровском, Петропавловском-Камчатским и Благовещенском; между Владивостоком и Петропавловском-Камчатским, Хабаровском, Южно-Сахалинском; между Санкт-Петербургом и Иркутском", - сообщили в пресс-службе компании.

Пассажиры могут приобрести авиабилеты по льготным тарифам до 31 декабря 2019 года. В S7 отметили, что количество льготных мест на каждом рейсе ограничено.

"Специальные тарифы доступны для граждан РФ в возрасте до 22 лет, для граждан пенсионного возраста (женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет) и многодетных семей. Билеты по субсидированным тарифам также открыты для приобретения инвалидам первой группы без ограничения по возрасту и одному сопровождающему их лицу, детям-инвалидам всех групп и сопровождающим их лицам, а также инвалидам с детства второй или третьей группы любого возраста", - добавили в авиакомпании.

Пассажиры до 17 лет также могут приобрести билеты по специальному тарифу из Новосибирска, Южно-Сахалинска и Иркутска во Владивосток при условии, что они направляются в детский лагерь "Океан".

Обозреватель Наталья Пономарева

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