Тема для обсуждения

17.01.19 13:32

© РИА Новости. Александр Лыскин

Interfax-Russia.ru – Кремль ожидает непростых переговоров с Японией по вопросу заключения мирного договора.

22 января в Москве состоится встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. На повестке дня – сотрудничество двух стран в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, а также ряд вопросов, связанных с заключением мирного договора.

"Российская сторона четко придерживается мнения, что решение проблемы мирного договора должно быть однозначно поддержано и однозначно принято народами, прежде всего, России, но и вообще народами наших стран. Задача очень непростая, и нас ждут, в общем-то, непростые переговоры", - заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге.

По его словам, ключевым условием для дальнейшего поиска вариантов решения проблемы мирного договора должно стать признание японцами итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет России над Южными Курильскими островами. Чиновник подчеркнул, что это "самый первый необходимый шаг".

"Они (японцы – ИФ) должны признать итоги Второй мировой войны, которые до сих пор не признали, а по итогам Второй мировой войны все острова Южной Курильский гряды перешли к Советскому Союзу и, естественно, Российской Федерации", - сказал Ушаков.

В целом, как заявил помощник президента, процесс заключения мирного договора должен сопровождаться стремлением вывести отношения на новый уровень и создать атмосферу доверия и партнерства.

"Мы исходим из того, что, конечно, процесс заключения мирного договора должен сопровождаться стремлением вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень и сформировать атмосферу подлинного доверия и партнерства, а также укрепить вообще взаимопонимание между нашими странами и народами наших стран. Известные разногласия у нас сохраняются, но также сохраняется желание и воля лидеров наших стран полностью нормализовать отношения, а для этого нужно, конечно, заключить мирный договор", - сказал Ушаков.

При этом он подчеркнул, что Южные Курилы являются российской территорией, и никто их не собирается кому-то отдавать.

"Это наша земля, и никто не собирается эту землю кому-то отдавать", - сказал Ушаков.

Вместе с тем, чиновник сказал, что о том, что "Япония якобы хочет забрать острова Южно-Курильской гряды еще можно подискутировать".

Тот факт, что Россия не собирается отдавать Японии острова Южно-Курильской гряды, подтвердили и в МИД РФ. Соответствующее сообщение поступило 17 января в Сахалинскую областную думу, которая ранее выражала крайнюю обеспокоенность по этому вопросу.

"В тексте (сообщения – ИФ) говорится, что в ближайшее время планируется возобновить переговорный процесс, в ходе которого российская сторона будет добиваться безоговорочного признания Японией в полном объеме итогов Второй мировой войны, включая не подлежащий сомнению суверенитет Российской Федерации над южными Курильскими островами", - сообщает пресс-служба Облдумы.

Таким образом, как отмечается в сообщении сахалинского парламента, "МИД РФ подтвердил позицию сахалинских депутатов относительного того, что принадлежность Курильские островов России не подлежит сомнению".

"Сахалинская областная дума неоднократно указывала, что любые инициативы по заключению мирного договора путем пересмотра позиции России по уже решенному вопросу о принадлежности Итурупа, Кунашира, а также островов Малой Курильской гряды (которая включает в себя и Шикотан - ИФ) представляют угрозу территориальной целостности и суверенитету РФ. Курильские острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации и ее субъекта - Сахалинской области, и имеют стратегическое, оборонное, экономическое значение", - подчеркнули в пресс-службе регионального парламента.

Как показал социологический опрос, проведенный Фондом "Общественное мнение" (ФОМ), большая часть россиян (59%) считает, что между Россией и Японией сегодня сложились хорошие отношения. В 2011 году такого мнения придерживался только 31% опрошенных. Кроме того, согласно результатам проведенного исследования, с 2011 по настоящее время практически вчетверо снизился удельный вес россиян, считающих, что отношения между странами плохие - с 39% до 10%.

По данным опроса, каждый второй россиянин (54%) хотел бы посетить Японию, почти каждый третий (30%) отдал бы предпочтение поездке в эту страну, если бы имел возможность выбора - посетить Японию или одну из европейских стран.

Про спор России и Японии относительно принадлежности четырех островов Курильской гряды, согласно исследованию, знают или слышали 75% наших сограждан. Преобладает мнение, что Япония должна отказаться от территориальных притязаний, Курилы должны принадлежать России (у него 55% сторонников). Существенная доля участников опроса – 12%, в ДФО 20% – за совместное управление островами двух стран. Остальные варианты менее популярны. 31% респондентов верит, что ситуация так или иначе разрешится к лету 2019 года, 39% опрошенных считают, что на решение проблемы уйдет куда больше времени.

Опрос был проведен 25 ноября 2018 года среди 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ.

Между тем, как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, России и Японии еще далеко до партнерских отношений.

"Буквально перед визитом Таро Коно (глава МИД Японии, - "ИФ") в Российскую Федерацию он был в Париже, где была встреча министров обороны и иностранных дел Франции и Японии, и по итогам встречи была принята декларация. Если вы ее почитаете, то вы, конечно, поймете, что нам еще очень далеко не то что до партнерства в международных делах, но далеко даже до понимания необходимости искать конструктивные подходы, которые сближают позиции, а не носят характер осуждения того или иного участника нашего двустороннего общения", - сказал глава российского МИД на пресс-конференции 16 января.

Министр напомнил, что Москва и Токио говорили о необходимости качественного улучшения двусторонних отношений во всех областях.

"Конечно (говорили – ИФ), для того, чтобы мы решали сложные вопросы - любые, не только вопрос о мирном договоре. Есть и целый ряд других вопросов с нашими японскими коллегами, подлежащих решению. Конечно, необходимо, чтобы мы на международной арене ощущали себя партнерами с японцами, а не странами, которые стоят по разные стороны баррикад", - подчеркнул Лавров.

Он также отметил, что Япония присоединилась к ряду антироссийских санкций.

"Вряд ли это вписывается в понимание формирования качественного нового уровня отношений", - заключил министр.

Он также считает, что увязка Токио совместной деятельности на Курилах с необходимостью возвращения Японии "северных территорий" противоречит уставу ООН.

"В законодательстве вашей страны закреплен термин "северные территории". Он внедрен в целый ряд законов, включая недавно принятый закон в сентябре прошлого года, который увязывает реализацию совместной инициативы президента Путина и премьер-министра Абэ по совместной хозяйственной деятельности на островах с необходимостью возврата "северных территорий". Об этом никто не договаривался. И это прямо противоречит вашим обязательствам по уставу Организации Объединенных Наций", - заявил на пресс-конференции министр иностранных дел РФ, как бы обращаясь к японской стороне.

Глава МИД РФ подчеркнул, что "признание итогов второй мировой войны - это не ультиматум, это не предварительное условие - это неизбежный, неотъемлемый фактор современной международной системы".

"Поэтому это не предварительные требования, это просто стремление понять, почему Япония - единственная страна в мире, которая не может сказать: "Я признаю итоги второй мировой войны в полном объеме". Это, на самом деле, так", - добавил министр.

Обозреватель Наталья Пономарева

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