Согласились на переговоры

17.01.19 14:40

© РИА Новости. Андрей Бичуров

Interfax-Russia.ru – Пираты потребовали выкуп за российских моряков, захваченных в Гвинейском заливе. Над суммой выкупа будут работать профессиональные британские переговорщики.

Пираты в начале января напали на судно MSC Mandy (флаг Панамы), на борту которого находились 24 члена экипажа, в том числе 23 гражданина России и один гражданин Украины. Как сообщил отраслевой портал "Портньюс" со ссылкой на данные Государственного морского спасательно-координационного центра (ГМСКЦ) Росморречфлота, во время дрейфа в 20 милях от берега на траверзе порта Котоноу (Бенин) в Гвинейском заливе на борт судна ворвались 7-9 человек, вооруженные огнестрельным автоматическим оружием (3 единицы АК - 47) и холодным оружием (ножи, мачете).

Пираты начали грабить экипаж. Через два часа бандиты покинули судно, похитив шесть членов экипажа. Все похищенные - капитан, старший помощник капитана, 3-й помощник капитана, боцман, фиттер-сварщик, повар - оказались гражданами России.

Среди оставшихся 18 членов экипажа раненых и пострадавших нет.

После нападения, по указанию судовладельца, судно последовало на рейд порта Лагос. На рейде на борт прибыл подменный старший помощник капитана для помощи в проводке судна в порт Котоноу, куда должны были прибыть шесть членов экипажа взамен похищенных.

По информации "Портньюс", вопросом освобождения похищенных членов экипажа занимаются ситуационно-кризисный центр МИД и его консульские отделы в Нигерии и Бенине.

В свою очередь в Российском профсоюзе моряков уточнили, что среди похищенных - моряки из Санкт-Петербурга, Новороссийска и Таганрога. В профсоюзе заявили, что держат ситуацию на контроле.

Там напомнили, что поправки к Сводной конвенции о труде в морском судоходстве, вступившие в силу 5 июня 2018 года, обязывают работодателей платить зарплату морякам, находящимся в пиратском плену. Кроме того, судно MSC Mandy работает по коллективному договору IBF, заключенному между работодателем и итальянским профсоюзом моряков.

В посольстве России в Бенине и Того предположили, что за освобождение захваченных пиратами шестерых российских моряков могут потребовать выкуп.

Основным мотивом захвата экипажей судов, проходящих вдоль западноафриканского побережья, является именно выкуп, сообщил газете "Известия" пресс-атташе посольства РФ в Бенине и Того Самир Мирзаханов.

"Это - их (пиратов) обычный метод. Исходя из всех предыдущих случаев, людей похищали именно из-за выкупа. Обычно его выплачивает судовладелец. Известно, что судовладелец каким-то образом имеет отношение к переговорам. Поэтому можно рассчитывать, что компания пойдет на такой шаг", - заявили изданию в посольстве.

Дипломатам РФ удалось пообщаться с оставшимися на судне моряками-россиянами, однако, по данным на 10 января, информации о местонахождении и состоянии здоровья захваченных граждан РФ у них не было.

"Похитители не выходили на связь с посольством, и мы не обладаем информацией, выдвигались ли какие-то требования. Раненых среди находящихся на борту членов команды нет", - отметили в диппредставительстве.

Там добавили, что, согласно общепринятой практике, вопрос о выкупе решает владелец корабля, которым в данном случае является судоходная компания Mediterranean Shipping Company.

Силовое освобождение граждан РФ возможно только при наличии соответствующего решения СБ ООН, пояснил "Известиям" глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. Однако Москва, по его словам, готова предпринять все необходимые усилия по охране важного транспортного коридора, огибающего Черный континент с запада.

Позже выяснилось, что пираты все же связались с судовладельцем.

"8 января представители пиратской группировки вышли на владельца. Стороны согласились вступить в переговоры. Совершенно понятно, что это не террористический акт, это обычный пиратский бизнес. То есть это деньги и ничего больше. Компания выбрала переговорщиков, которые будут вести переговоры. Это британская компания, у которой есть большой опыт. Переговоры такие начались", - рассказал в интервью Пятому каналу председатель Российского профессионального союза моряков Юрий Сухоруков.

По его словам, сейчас обсуждаются три вопроса: сумма выкупа; порядок передачи людей, как это будет происходить, и, самое главное, определение места, где это будет сделано.

"Потому что это один из важнейших моментов, потому что в африканских странах, в той же Нигерии, факт передачи выкупа является уголовно наказуемым преступлением. То есть если поймают тех, кто деньги передает, в данном случае это представители компании-судовладельца, то их тоже посадят безжалостно", - уточнил председатель профсоюза.

Сухоруков также добавил, что пираты дали поговорить с судовладельцем капитану корабля Андрею Иванову, который находится в числе захваченных.

"Он сказал, что все захваченные моряки живы и здоровы, содержатся они в более-менее приличных условиях и надеются на скорейшее освобождение", - сообщил Сухоруков.

Правда пока сумма, которую требуют пираты в качестве выкупа, не разглашается. Известно, что она "заоблачная". Профессиональные британские переговорщики будут работать над тем, чтобы сделать ее "более-менее приемлемой".

Как свидетельствуют данные отчета о пиратстве Международного морского бюро (IMB), приведенные Российским профсоюзом моряков, Гвинейский залив считается самым опасным для моряков. Так, по данным на IV квартал 2018 года, количество сообщений о нападениях в акватории между Кот-д‘Ивуаром и Конго увеличилось в два раза: здесь пираты угнали шесть судов, 13 из 18 – обстреляли.

На долю Гвинейского залива приходятся и другие печальные показатели: преступники взяли в заложники из 141 по всему миру 130 моряков, 78 человек из 83 – с целью получения выкупа.

Известно также, что члены экипажей, захваченные пиратами далеко за пределами территориальных вод Нигерии, были доставлены именно в эту страну: зафиксировано 41 похищение. Так, 27 октября 2018 года пираты похитили 11 членов экипажа с контейнеровоза в 70 морских милях от острова Бонни. Два дня спустя преступники угнали танкер, проходивший в 100 морских милях от мыса Пуэнт-Нуар в Конго. Восемь из 18 членов экипажа были похищены.

И это всего лишь два примера того, как вооруженные бандиты выходят в море и нацеливаются на более крупные суда: сухогрузы, контейнеровозы и суда общего назначения в дополнение к локальным атакам на танкеры и рыбацкие лодки.

Как констатируют в IMB, политическая обстановка в прибрежных странах Гвинейского залива создает предпосылки для создания преступных группировок, поэтому его воды, куда входят и Бенин, и Нигерия, считаются зоной высокого риска Международного переговорного форума (IBF).

Если судно работает по коллективному договору, то за нахождение в опасном регионе для всех членов экипажа предусмотрен бонус в размере базовой ставки за каждый день пребывания, а также удвоенная компенсация по смерти и инвалидности.

Если моряк не желает подвергать свою жизнь угрозе, он вправе отказаться от рейса. Компания обязана уведомлять членов экипажа о заходе в опасную зону не менее чем за 30 дней. Получив такое сообщение, член экипажа может воспользоваться правом на репатриацию за счет судовладельца, не боясь при этом потерять место в компании.

"Существует острая необходимость в расширении сотрудничества и обмене разведданными между прибрежными государствами Гвинейского залива, чтобы как можно скорее принять эффективные меры против пиратов в море и на берегу, где начинаются и заканчиваются их операции", - отмечает IMB.

Всего, по данным Центра сообщений о пиратстве IMB, в 2018 году зарегистрирован 201 инцидент, связанный с нападением на суда и вооруженными ограблениями, для сравнения, в 2017 году – 180 случаев преступной активности.

Обозреватель Анастасия Николаева

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