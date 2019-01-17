Расселение после взрыва

17.01.19 18:38

© РИА Новости. МЧС РФ

Interfax-Russia.ru – Пострадавший при взрыве газа дом в Магнитогорске полностью расселят, однако не все жильцы этому рады.

Президент РФ Владимир Путин после обращения местных жителей поручил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому полностью расселить жилой дом в Магнитогорске, в котором в канун Нового года из-за взрыва газа обрушился подъезд и погибли 39 человек. Большую часть дома признали пригодной для проживания, тем не менее, как посчитал президент, нужно пойти навстречу людям и расселить дом. Однако ряд жителей против расселения, опасаясь, что за предложенную компенсацию аналогичное жилье купить не смогут. Специалисты по недвижимости полагают, что это не так, но не исключают возможного роста цен на квартиры в городе.

Трагедия в Магнитогорске, унесшая жизнь 39 человек, произошла рано утром 31 декабря. В результате взрыва газа седьмой подъезд панельной десятиэтажки по адресу улица Карла Маркса, 164 полностью обрушился, соседний, восьмой, оказался серьезно поврежден. Власти решили их снести, выплатив собственникам квартир компенсацию из расчета 31 тыс. 725 рублей за кв. метр. По предварительным данным экспертов, остальные десять подъездов пригодны для проживания.

Начальник городского управления архитектуры и гражданского строительства Илья Рассоха заявлял агентству "Интерфакс-Урал", что дом планируется сохранить, разделив на два отдельно стоящих здания.

"Предварительно есть решение убрать уцелевшую стену обрушившегося подъезда и сохранить два отдельно стоящих дома", - говорил он.

Часть жильцов выступила против этого. В частности, на сайте change.org появилась петиция с просьбой расселить дом.

"Всем страшно возвращаться в пострадавший дом. (…) Те, кто пробовал вернуться домой, не могут находиться длительное время в своих квартирах, где испытали такие страшные минуты своей жизни. Вероятно, уже никто и никогда не сможет спокойно спать в оставшихся квартирах", - говорится в обращении, которое подписали более 200 тыс. человек, что явно превышает число жителей дома.

Но окончательное решение тогда еще не было принято. Судьба многоэтажки решилась 16 января на совещании Владимира Путина с членами правительства РФ и губернатором Челябинской области Борисом Дубровским.

"Борис Александрович, Вы знаете, что жители города обратились ко мне с просьбой расселить весь дом. Несмотря на то, что экспертиза показывает, что жить там можно, но трагедия большая – 39 погибших, я людей понимаю, которые живут в этом месте. Ясно, что это будет стоить каких-то денег, я думаю, что свыше 1 млрд – 1,3 млрд по предварительным подсчетам. Нужно пойти навстречу людям, и дом расселить целиком, всем предоставить жилье", - сказал Владимир Путин.

Он предложил это сделать в кратчайшие сроки, используя три источника финансирования: федеральный, региональный бюджеты и средства основного предприятия в Магнитогорске - "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК).

"Вас попрошу поддержать, попрошу федеральный бюджет, и с Магниткой поговорим, знаю, что они откликаются всегда на такие вещи", - констатировал глава государства.

ММК, конечно, не смог отказать. "Мы поддерживаем предложение президента, заявившего о необходимости расселения дома. ММК готов принять участие в финансировании соответствующих мероприятий", - заявил в тот же вечер основной акционер и председатель совета директоров ММК Виктор Рашников, слова которого привела пресс-служба комбината.

Каким образом будут расселять весь дом, в котором 623 квартиры, пока неизвестно, муниципальные и региональные власти занимаются проработкой этого вопроса. Как сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе администрации Магнитогорска, сейчас собирается информация о количестве необходимых квадратных метров, собственниках, владеющих долями, и прописанных жильцах, также изучаются возможности магнитогорского рынка недвижимости.

"На ее основе будут проработаны варианты решения по переселению, которые мы предложим жильцам", - заявили в пресс-службе.

В том числе, рассматривается вариант строительства отдельного дома для желающих переселиться, для этого подбирают подходящие строительные площадки.

"Когда у нас будет понимание, что мы можем предложить людям, будем обсуждать с ними варианты и изучать мнения", - отметил сотрудник пресс-службы.

Однако уже понятно, что процесс этот будет небыстрым. "По окончании разборки седьмого, восьмого подъезда мы приступим к выполнению того поручения, который дал сейчас президент нам. (...) Вероятнее всего, где-то нам потребуется календарный год", - заявил Борис Дубровский журналистам после совещания с президентом.

Некоторые жильцы довольны тем, что их переселят.

"Очень рада, что президент принял такое решение. Спасибо власти за понимание. Жить в таком доме действительно тяжело морально", - написала в соцсетях одна из местных жительниц.

"Везде трещины. Каждый раз ложиться спать и бояться? Я за расселение", - заявила Interfax-Russia.ru жительница первого подъезда.

"Конкретно мы поддерживаем расселение, так как молодая семья, и нам нужно расширяться, но из-за данной трагедии цены и спрос на жилье в нашем доме, естественно, снизились", - рассказала Interfax-Russia.ru жительница 12 подъезда, признав при этом, что многие против расселения, поскольку размер компенсации равен для всех и не учитывает состояние квартиры.

Так, одна из жительниц второго подъезда отметила в разговоре с Interfax-Russia.ru, что ни в ее квартире, ни в подъезде нет никаких трещин, как и у нее желания переезжать.

"Ни я, ни мои соседи по площадке переезжать не хотим. Раньше строили на совесть, по всем нормативам. Фундамент нашего дома на четыре этажа уходит под землю. А вот в новых домах я не так уверена насчет качества. Да и район меня устраивает. Я живу в этом доме с 1974 года, вложено много в квартиру. Если нам будут выдавать сертификаты, то на 1,5 млн я вряд ли куплю что-то путное", - поделилась женщина своими опасениями.

По ее словам, о решении расселить дом она, как и другие жильцы, узнала из СМИ и после этого до утра не могла уснуть.

"Ночь не спали ни муж, ни я. С первого подъезда наша соседка всю ночь проплакала", - сообщила женщина.

Некоторые жильцы пока не могут понять, улучшит или ухудшит их положение решение о переселении. "Все зависит от механизма реализации. Другой вопрос, что после всех этих событий стоимость жилья в городе подскочит", - заявил Interfax-Russia.ru жилец пятого подъезда.

Роста стоимости жилья не исключают и опрошенные Interfax-Russia.ru руководители агентств недвижимости. "Скорее всего, продавцы захотят поднять цены и сделают это. Наши клиенты уже высказывали такие намерения, но мы их пока отговариваем, ведь нужно, чтобы на квартиры был спрос. Однако если он вырастет, то повышение произойдет", - спрогнозировала развитие ситуации замдиректора риэлтерской компании "Единство" Ольга Галиновская.

Директор агентства недвижимости "Центральное" Евгения Ульянова подчеркнула, что в последнее время цены на квартиры в городе не росли. "Но повышение цен из-за роста спроса вполне логично", - полагает она.

Такого же мнения придерживается исполнительный директор агентства недвижимости "Визит" Юлия Байгузина, отмечая, что возможного всплеска цен можно будет избежать, если построить для жильцов новый дом.

"Любому продавцу хочется продать подороже и, если будет мало предложений, по закону рынка цены вырастут. На мой взгляд, самым рациональным вариантом станет строительство нового жилья, тогда и на вторичном рынке цены не изменятся. На сегодняшний день на рынке эти квартиры есть, просто нужно будет произвести их отделку", - подчеркнула Юлия Байгузина.

В настоящее время на "Авито" на продажу в городе выставлено более 2 тыс. квартир. Предложенная властями компенсация в 31 тыс. 725 рублей за кв. метр, по данным риелторов, адекватна. Пострадавший от взрыва дом расположен в центре города.

При этом Евгения Ульянова отметила, что, если все жильцы захотят остаться в этом районе, то с предложением могут возникнуть проблемы, но в других районах города квартиры не дешевле.

"Средняя стоимость квадратного метра примерно такая и есть (31,7 тыс. рублей – ИФ). Стоимость жилья у нас зависит больше не от района, а от его качества, насколько новый дом", - рассказала собеседница Interfax-Russia.ru.

Ольга Галиновская согласна, что 31,7 тыс. за кв. метр является рыночной ценой. "Это хорошая компенсация, чуть выше среднего, на нее легко можно приобрести жилье", - добавила она.

Между тем, на сайте change.org есть еще одна петиция – против расселения пострадавшего дома.

"Мы, жители третьего подъезда дома 164 по Карла Маркса против расселения наших квартир. Мы прожили здесь более 40 лет и не хотим уезжать из центра города и нашего жилья", - говорится в обращении.

По данным на вечер 17 января, под ним подписались 28 человек.

Обозреватель Александра Качалова

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