Последнее путешествие

18.01.19 13:01

Фото со страницы Екатерины Папиной

Interfax-Russia.ru - Знаменитая красноярская путешественница баба Лена умерла от рака легких. Пенсионерка до последнего не падала духом и собиралась на Новый год в Дубай.

Красноярская путешественница, 91-летняя Елена Ерхова, известная в Сети как баба Лена, скончалась в больнице 17 января. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила Екатерина Папина, благодаря которой сибирская бабушка и прославилась на весь мир.

"Бабушка умерла...Царство небесное...", - написала она у себя в хронике.

По ее словам, Елена Ерхова попала в больницу еще в конце декабря. 16 января у нее диагностировали рак 4-й стадии, а на следующее утро пенсионерки не стало.

"Да, она - Елена Ерхова - действительно скончалась 17 января. Она находилась в отделении онкоторакальной хирургии краевого онкологического диспансера с декабря месяца. Поступила к нам уже в тяжелом состоянии", - сообщила Interfax-Russia.ru пресс-секретарь Красноярского краевого клинического онкологического диспансера имени А.И. Крыжановского Марина Соколова.

Историю 91-летней пенсионерки, активно путешествующей по миру, страна узнала в 2016 году. Тогда, находясь на отдыхе во Вьетнаме, Елена Ерхова познакомилась с москвичкой Екатериной Папиной, которая потом рассказала о необычной бабушке у себя в Facebook.

"Я была в отеле и услышала, что за соседним столом сидит старенькая бабушка и, не зная английского, пытается объяснить официанту-вьетнамцу, что то, что он принес - для нее слишком острая пища, и она не может ее кушать. Я подошла ей помочь. Она тогда сидела с какой-то женщиной в возрасте, сначала я подумала, что, наверное, это ее дочка, но оказалась, что бабушка путешествует одна, меня тогда это очень удивило", - рассказала Екатерина Папина Interfax-Russia.ru.

Сама же Папина, с ее слов, тогда отдыхала во Вьетнаме вместе со своей мамой и тетей, которым она рассказала про бабу Лену и предложила с ней познакомиться.

"И мы начали ей помогать. Несмотря на свой возраст, она была очень активная. Единственное, ей, конечно, было тяжеловато с английским, турпакет был не all inclusive (все включено), то есть самим нужно было что-то о стране узнавать, смотреть. Мы ей показали рыбацкую деревню, покатали на байке, рассказали, какие фрукты можно есть, потому что она подходит к торговцам, и не может разобраться, что съедобно, а что нет", - сказала собеседница Interfax-Russia.ru.

После этой поездки баба Лена и Екатерина Папина стали общаться, поддерживать связь.

"Она в 2017 году отдыхала у нас на даче, достаточно долго. Мы с ней еще слетали в Германию, когда ее приглашала компания Wintershall (Holding GmbH – ИФ). Я сама вызвалась в качестве сопровождающего, у меня как раз была шенгенская виза. Потом мы еще на Новый год в Таиланд ездили, у нас была уже путевка, а ей Басков подарил билет", - сказала она.

Тогда, на даче, как вспоминает Папина, баба Лена немножко подкашливала, однако каких-то явных проявлений плохого самочувствия у пенсионерки никто не замечал.

"Там еще гостила тогда тетя моя, мама, она все время подкашливала. Мы обратили на это внимание, спросили "баб Лен, что ты все время подкашливаешь", а она "да что-то у меня кашель, ничего такого". Она никогда не жаловалась на легкие, может быть, там тогда, конечно, уже что-то и было, потому что рак уже нашли на 4 стадии. И, может быть, она просто не обследовалась, вот и не заметили", - предполагает московская туристка.

В целом, по ее словам, Ерхова была достаточно крепким человеком для своего возраста за исключением некоторых проблем со зрением и давлением.

"Она отдыхала в разных санаториях, проходила там лечение, ее обследовали, она себя чувствовала хорошо. В силу возраста она, конечно, береглась, старалась, чтобы не продуло ее нигде. Поэтому я не думаю, что рак мог у нее возникнуть задолго до этого. Она бы сгорела мгновенно от него в своем возрасте. Ей стало плохо только в декабре. На Новый год она планировала лететь в Дубай..", - добавила Папина.

О внезапной болезни, а затем и смерти путешественницы собеседница Interfax-Russia.ru узнала от невестки пенсионерки.

"Несмотря на наличие родных, бабушка всегда путешествовала одна. Ей так было комфортно путешествовать. Они не такие фанаты поездок, насколько я поняла. Первый раз она вообще просто сама пошла в турагентство, купила путевку, потом уже позвонила родным и сказала мол "Не волнуйтесь, у меня все в порядке". Она была абсолютно самостоятельная, самодостаточная независимая, ее не нужно было водить за ручку", - отметила Екатерина Папина.

По словам Екатерины Паниной, баба Лена начала путешествовать в 83 года. За последние восемь лет она успела посетить множество стран, в том числе Израиль, Чехию, Италию, Турцию, Доминиканскую Республику, Вьетнам, Таиланд и Канарские острова. Чтобы скопить на свои первые путешествия, бабушка откладывала деньги с пенсии (10 из 24 тыс. рублей каждый месяц) и выращивала цветы на продажу.

"На первые поездки баба Лена копила сама, у нее была повышенная пенсия, плюс она продавала цветочки на рынке. Она была очень трудолюбивой и аскетичной в жизни – ничего себе толком не покупала, всегда копила. Финансово ей тогда никто не помогал, я знаю информацию из первоисточника. Ее родственники подтверждали, что у них она денег никогда не просила. Откладывала копеечку к копеечке и летела отдыхать", - сказала Папина.

Затем, бабушку заметили и стали приглашать на федеральные каналы для участия в различных шоу: певец Николай Басков подарил ей турпутевку в Таиланд, а телеведущий Максим Галкин - билеты в Италию. А в 2017 году по приглашению вышеупомянутой немецкой компании Wintershall баба Лена посетила Германию.

"Всю жизнь она очень много работала. Насколько я знаю, квалифицированным работником она не была: в Астрахани рыбу на заводе обрабатывала, еще работала на молокозаводе, из-за производственной травмы у нее тогда даже фалангу пальца отняли. В Красноярск она приехала уже в 1966 году", - рассказала собеседница Interfax-Russia.ru.

Детство у Ерховой тоже было не самым радужным. Известно, что она родилась в 1927 году в селе Малый Сурмет в Оренбургской области. Когда ей было 14 лет, началась война, и девушке пришлось бросить учебу и идти работать. Спустя некоторое время она вышла замуж, брак не сложился, и Ерхова осталась одна с маленькой дочерью. При этом, как отметила Папина, несмотря на свою непростую жизнь, баба Лена никогда не унывала и отличалась каким-то особенным жизнелюбием.

"Я просто хочу, чтобы как можно больше людей запомнили ее – такого светлого, доброго и позитивного человека. И жили, так же, как она - легко шагая, преодолевая все трудности и улыбаясь этому миру. Я считаю, что она большая умница и большой пример для всех", - сказала Екатерина Папина.

Женщина уверена, что, если бы не рак, благодаря своей неиссякаемой энергии и оптимизму бабушка прожила бы еще много лет и увидела еще больше стран.

"Психологически, конечно, очень обидно, что она умерла. Мне ведь казалось, что она должна жить вечно с таким жизнелюбием, бешеным жизнелюбием. Если бы не этот рак, откуда он только взялся, она бы еще долго жила, она действительно была очень крепкая", - добавила знакомая бабы Лены.

К слову, благодаря своей тяге к путешествиям бабушка завела друзей и в Туве. В республику ее пригласил один из местных блогеров Айдын Лопсан. Он рассказал, что впервые узнал о бабушке-путешественнице из поста в Facebook, после чего очень захотел показать ей Туву.

"В нашем среднероссийском понимании пенсионерки - это бабушки, которые сидят на лавочке и ругают власть. А бабе Лене было не до этого, она колесила по миру и открывала для себя новые страны. В молодости ведь не могла себе этого позволить, во-первых, не имела средств и времени - все время работала, а во-вторых, железный занавес", - рассказал он Interfax-Russia.ru.

По его словам, к тому моменту, как он о ней узнал, бабушка уже успела за рубежом, но по России путешествовала немного.

"Я разыскивал ее через знакомых, через соцсети, и в феврале 2018 года нам организовали встречу на выставке картин в Красноярске. Я поехал специально, чтоб пригласить ее летом в Туву. Как она тогда сказала – это первое приглашение из российского региона (в Туву она приехала после Ессентуков, но именно приглашение было первым)", - сказал Лопсан.

Программа путешествия в Туву (летом 2018 года) у пенсионерки выдалась очень насыщенной. В сопровождении блогера она обошла все достопримечательности Кызыла, побывала на озерах Азас и Ногаан-хол в районе Тоджу (там обычно отдыхает Путин), а также посетила национальный праздник местных животноводов Наадым, где познакомилась с главой республики Шолбаном Кара-оолом. Также с Айдыном Лопсаном баба Лена съездила на рафтинг по малому Енисею и посетила мараловодческую ферму, где она впервые приняла пантовые ванны. Кстати, все путешествие, которое он организовал для бабы Лены, оплатил тувинский блогер.

"Бабушка была очень активной, не желала сидеть ни минуты на месте. Я, исходя из ее возраста, постоянно предлагал ей передохнуть, на что она говорила, что дома насидится, и мы все шли, ехали, посещали новые места. Я знал, что она активная, но не ожидал что настолько. Такой пример жизнелюбия нам молодым. Когда кто-то из молодых ноет о трудностях, я всегда вспоминаю бабу Лену", - сказал Айдын Лопсан.

После Тувы баба Лена побывала в санаториях под Новосибирском и в Белокурихе на Алтае.

К слову, у бабушки-путешественницы была своя страничка в Instagram, которую ей помогали вести родные. На нее подписаны почти 180 тыс. человек.

Обозреватель Наталья Пономарева

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