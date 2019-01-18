18.01.19 14:46

© РИА Новости. Максим Блинов

Interfax-Russia.ru – Два российских бомбардировщика Су-34 столкнулись над акваторией Японского моря. Двух летчиков спасли, поиски остальных пилотов осложняются плохими погодными условиями.

Два бомбардировщика Су-34 пропали с радаров под Комсомольском-на-Амуре на Дальнем Востоке утром 18 января.

"С радаров пропали две из семи меток Су-34. Пилотам предварительно удалось катапультироваться. После этого в небе наблюдали два парашютных купола", - сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

Он не исключил, что ЧП могло произойти из-за опасного сближения бомбардировщиков.

"Проверяется версия о том, что пилоты могли не рассчитать безопасное расстояние между двумя машинами, либо технически произошла нештатная ситуация и два самолета, предположительно, могли столкнуться", - отметил собеседник агентства.

Столкновение в воздухе двух бомбардировщиков подтвердили в Минобороны РФ.

"18 января в 08:07 мск при выполнении планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 км от берега при отработке маневрирования произошло касание в воздухе двух самолетов Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО", - говорится в официальном сообщении российского военного ведомства.

В ведомстве уточнили, что самолеты выполняли полет без боекомплекта.

Как сообщили военные, экипажи самолетов катапультировались. В районе катапультирования были отправлены самолет Ан-12 и два вертолета Ми-8 поисково-спасательных сил. Кроме того, туда же направились шесть военных кораблей и два гражданских судна, находящихся в непосредственной близости. Также в спасательной операции принял участие противолодочный самолет Ту-142, аппаратура которого позволяет обнаруживать объекты на водной поверхности при любых погодных условиях.

В Минобороны отметили, что спасательная операция проходит в сложных метеоусловиях, обусловленных сильным ветром и волнением в 4 балла.

Сначала в указанном районе с воздуха был обнаружен спасательный плот одного из летчиков. Его подняли на борт вертолета Ми-8 поисково-спасательных сил Восточного военного округа. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Вскоре после этого был обнаружен второй летчик.

"С первого захода экипаж вертолета завис над индивидуальным спасательным плотом, и летчик был поднят на борт вертолета. Состояние летчика удовлетворительное", - сообщили в Минобороны РФ.

Оба летчика были доставлены на аэродром "Каменный Ручей" Восточного военного округа. Для оказания квалифицированной помощи туда из Хабаровска был направлен специальный самолет с бригадой медиков отряда спецназначения.

Этот самолет оборудован специальными медицинскими модулями и всем необходимым медицинским оборудованием и материалами. Мобильные медицинские модули предназначены для применения в составе самолетов и вертолетов с целью медицинской эвакуации пострадавших. Они дают возможность оказывать квалифицированную медпомощь как на аэродроме, так и во время полета.

В районе катапультирования экипажей продолжаются поисково-спасательные мероприятия.

По информации министерства, пилоты столкнувшихся Су-34 могут находиться в море до 12 часов без угрозы для жизни.

"Экипажи самолетов Су-34 оснащены высотным морским спасательным костюмом, который позволяет находиться до 12 часов при температуре воды до нуля градусов летчику на водной поверхности без угрозы жизни", - сказали в Минобороны.

Там отметили, что при покидании летчиками самолета, автоматически срабатывает радиомаяк и надувается спасательный плот, который увеличивает время нахождения на водной поверхности вдвое.

Между тем поиски остальных пилотов осложняются плохими погодными условиями. Правда, синоптики прогнозируют уменьшение скорости ветра в районе поиска.

"Днем скорость ветра достигала 23-25 метров в секунду, местами в порывах до 30 метров в секунду. Сейчас ветер ослабевает. Ночью ожидается 17-22 метра в секунду. Температура воздуха вечером составляла 7-11 градусов ниже нуля, но с суточным ходом, конечно, будет снижаться", - сообщил агентству "Интерфакс" дежурный синоптик Сахалинского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Высота волны, по прогнозным значениям, может достигать 3-4,5 метров.

Тем временем специалисты выясняются причины столкновения воздушных судов. Известно, что столкнувшиеся бомбардировщики Су-34 находились в исправном состоянии, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Оба самолета были полностью исправны", - сказал собеседник агентства.

Вместе с тем, по его словам, авария произошла во время выполнения полета в сложных погодных условиях: "ЧП произошло в ходе летно-тактического учения авиационной эскадрильи. Во время выполнения полета в сложных метеорологических условиях ведомый самолет потерял в облаках ведущего, в результате чего они столкнулись в воздухе".

Как считает известный летчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев, причиной аварии мог стать человеческий фактор.

"Такие случаи бывают", - сказал он "Интерфаксу".

Су-34 разработан компанией "Сухой". Стоит на вооружении ВКС РФ. В настоящее время идет плановое наращивание боевого потенциала самолетов за счет включения в состав вооружения новых авиационных средств поражения.

Самолет предназначен для поражения как наземных, так и водных объектов противника, способен поражать движущиеся цели даже малого размера. Самолет также имеет возможность уничтожать воздушные цели в любое время суток при всех возможных метеорологических условиях.

На Су-34 используется управляемое вооружение класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух" большой дальности с обеспечением многоканального применения. Он оборудован высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны.

Су-34 обладает развитой системой боевой живучести, в том числе, на нем установлена бронированная кабина экипажа.

Дальность полета Су-34 - до 4 тыс. км, максимальная скорость - до 1 тыс.900 км/ч, боевая нагрузка - до восьми тонн. Самолет оборудован новейшей системой управления вооружением и системой дозаправки в воздухе.

Обозреватель Анастасия Николаева

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