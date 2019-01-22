Острова для медведей

22.01.19 13:13

© РИА Новости. Вера Костамо

Interfax-Russia.ru – Заповедник для сохранения популяции белого медведя создадут в Якутии.

Государственный заповедник "Медвежьи острова" для защиты популяции белого медведя создадут к 2020 году в Якутии.

"Заповедник "Медвежьи острова" планируется создать путем преобразования одноименного регионального государственного заказника в Нижнеколымском районе Якутии (площадью почти 14 тыс. га). В его состав также войдет архипелаг Медвежьи острова (общая площадь - около 60 кв. км), расположенный в Восточно-Сибирском море и состоящий из шести островов - Крестовский, Леонтьева, Пушкарева, Андреева, Лысова и Четырехстолбовой", - сообщили агентству "Интерфакс-Дальний Восток" в Минэкологии Якутии.

В министерстве полагают, что повышение статуса существующего природного госзаказника до федерального уровня поможет лучше защитить популяцию белых медведей, обитающих на этой территории.

"С 2007 года сотрудники Минэкологии Якутии ведут плановый мониторинг на территории заказника "Медвежьи острова" в весенний период. Они отмечают, что острова являются благоприятным местом для создания так называемых родовых берлог, в которых белые медведицы ежегодно выводят потомство", - отметили в Минэкологии Якутии.

По подсчетам специалистов, с 2007 по 2018 год на архипелаге родилось 149 медвежат. Обычно белая медведица за раз рожает двух детенышей (весом около 600 граммов). Но к выходу из берлоги (примерно через три месяца после рождения) такие медвежата, как правило, весят уже около 10 кг.

Детеныши могут оставаться с матерью до 2,5 лет. Первый год жизни для них самый трудный: в это время в тяжелых арктических условиях погибает около 30-50% потомства.

Благодаря своему огромному размеру белый медведь практически не имеет врагов в своей естественной среде обитания. Иногда в воде на взрослое животное может напасть морж или косатка, на суше же жертвами волков, песцов или диких собак могут стать разве что совсем маленькие медвежата, оставшиеся без присмотра бдительной матери. Поэтому главной угрозой для белого медведя по-прежнему остается человек: к сожалению, даже особый статус животного не всегда спасает его от жадных до наживы браконьеров, для которых не составит большого труда добраться с материка на архипелаг.

"Создание федерального заповедника "Медвежьи острова" вошло в национальный проект "Экология", оно позволит привлечь больше сил и средств для сохранения вида и мест его обитания в Восточно-Сибирском море", - подчеркнули в Минэкологии Якутии.

Отметим, что белый медведь считается настоящим символом Арктики. Он занесен в Международную Красную книгу и в Красную книгу РФ. В настоящее время, по данным WWF, в мире насчитывается от 22 до 31 тыс. таких животных. И если не предпринимать мер, уже к 2050 году популяция этого вида может сократиться на 30%.

"Добыча белых медведей в Арктике запрещена с 1956 года. В 1973 году странами Арктического бассейна заключено Соглашение о сохранении белых медведей, которое после его ратификации и вступления в силу (1976 год) стало международной правовой основой для охраны, изучения и использования вида. Однако цена шкуры зверя и других трофеев его добычи на черном рынке очень высока, что побуждает некоторых местных жителей охотиться на белых медведей, несмотря на уголовную ответственность", - пояснили в WWF России.

Также белым медведям грозит и глобальное потепление, которое может полностью уничтожить среду их обитания.

"За последние годы площадь ледового покрова Арктики сократилась на 25%. Однако специалисты WWF считают, что это очень осторожные и излишне оптимистичные оценки, и на самом же деле таяние ледников идет гораздо быстрее. Площадь арктических льдов, являющихся естественным ареалом белых медведей, может сократиться в ближайшие десятилетия на 42%", - полагают в фонде.

Впрочем, еще быстрее белые медведи могут лишиться своего дома (Арктики) и из-за загрязнения окружающей среды.

"Морскую акваторию и прибрежные экосистемы сегодня сильно загрязняют нефть, пестициды, радионуклиды, продукты сгорания топлива, тяжелые металлы, а также горюче-смазочные материалы. Белый медведь - долгоживущий хищник, поэтому его организм испытывает воздействие высоких концентраций многих токсических веществ антропогенного характера", - объяснили в WWF России.

Чтобы защитить редкого арктического хищника, Фонд совместно с Минприроды России разработал "Стратегию сохранения белого медведя в РФ" (утверждена в июле 2010 года). В ней описаны конкретные механизмы, которые позволяют сберечь популяции зверя.

Кроме того, уже несколько лет подряд WWF России ведет программу "Медвежий патруль", которая направлена на наблюдение за состоянием вида и предотвращение возможных конфликтов между медведем и человеком. Якутия, по данным регионального Минэкологии, подключилась к проекту в 2008 году. Основные работы в рамках данной программы ведутся в Нижнеколымском районе республики на территории будущего заповедника.

"Слежение за осенним перемещением вида велось с сентября по ноябрь 2018 года. За этот период на побережье Восточно-Сибирского моря в районе мыса Крестовый в ресурсном резервате "Курдигино-Крестовая" Нижнеколымского района были замечены 25 белых медведей, в том числе, 5 медведиц с потомством – 6 медвежат первого года рождения и 2 на втором году. За исключением одного очень худого большого медведя, все звери были нормальной упитанности", - сообщили госинспекторы охраны природы Дирекции биоресурсов и ООПТ Минэкологии Якутии Руслан и Вячеслав Слепцовы.

По их данным, медведи стали появляться на побережье с 18 сентября.

"Температура воздуха с началом заморозков стабильно понижалась. Ледостав на море стал образовываться с 20 октября и ко 2 ноября медведи смогли покинуть материк. Характерной особенностью этого сезона являлось проникновение отдельных особей белых медведей вглубь тундры, следы разновозрастных зверей встречались на удалении от берега моря до 5-25 км", - приводит данные мониторинга пресс-служба Минэкологии республики.

Так, на участке от мыса Крестовый до реки Гальгаваам (Курдюгина), в 5-13 км от моря инспекторы обнаружили следы четырех одиночных медведей, а вдоль реки Чукочьей, в 25 км от берега - медведицы с одним медвежонком и одиночного большого медведя.

"Большинство проходящих зверей не создавали особых проблем людям, но несколько раз приходилось применять отпугивающие средства - ракеты", - отметили в министерстве.

Кроме того, при поддержке WWF России проводятся регулярные экспедиции по учету и мониторингу белых медведей. Ученым важно знать, сколько белых медведей обитает в российской Арктике. Только на основании этих данных можно разрабатывать охранные меры и принимать обоснованные управленческие решения.

"Белый медведь – это единственный вид сухопутных млекопитающих, полностью перешедший от жизни на земной тверди к жизни на дрейфующих льдах Арктического океанского бассейна. При оптимальных ледовых условиях белые медведи могут доходить до Северного полюса. Однако их основные места обитания – это зона континентального шельфа по периферии Северного Ледовитого океана", - говорится на сайте программы "Белый медведь".

Масса тела белого медведя может достигать 800 кг. Средний вес самца - 400-450 кг, самки - 350-380 кг. Длина тела самцов - 200-250 см, самок - 160-250 см. Высота в холке - 130-150 см.

Основной добычей белых медведей являются кольчатая нерпа и лахтак (морской заяц). Впрочем, белые медведи могут охотиться также на моржа и белуху (арктический белый кит).

Белые медведи предпочитают держаться поодиночке, социальных групп они обычно не образуют. В природе такие хищники, как правило, живут порядка 20-30 лет (самцы - до 20 лет, самки - до 25-30 лет). В неволе же рекорд продолжительности жизни белого медведя составляет 45 лет.

Обозреватель Наталья Пономарева

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