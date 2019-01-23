Движение навстречу

23.01.19 15:34

Фото с сайта Кремля

Interfax-Russia.ru – Россия и Япония договорились продолжить работу по мирному договору.

От первого лица

Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ состоялась 22 января в Москве. Стороны обсудили ряд совместных проектов, а также проблему заключения мирного договора.

"Если говорить в целом, то на экономическом треке сотрудничество России и Японии движется позитивно, есть очевидные достижения. Однако, по нашему общему с господином Синдзо Абэ мнению, качественного сдвига пока не произошло, и потенциал кооперации двух стран задействован еще не полностью", - заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с Синдзо Абэ президент РФ Владимир Путин.

В связи с этим, как отметил глава государства, лидеры двух стран "обсудили идею о проработке более амбициозных планов по расширению экономических связей в ключевых сферах экономики - от торговли до инвестиционного и технологического взаимодействия".

"В частности, уже в ближайшие годы можно было бы поставить цель - увеличить товарооборот между Россией и Японией в 1,5 раза - до $30 млрд. Это как минимум", - сказал президент РФ.

По его словам, с января по ноябрь 2018 года объем торговли между странами увеличился на 18%, достигнув почти $20 млрд. При этом японские капиталовложения в российскую экономику, по информации президента, сегодня составляют около $2,2 млрд.

Вместе с тем, как отметил Путин, Россия и Япония продолжат совместную работу по реализации согласованных ранее инициатив.

"Имею в виду сотрудничество по восьми направлениям и российский перечень приоритетных инвестиционных проектов", - пояснил глава государства.

Также, по его словам, Москва и Токио договорились активизировать совместную хозяйственную деятельность на Южных Курилах.

"Мы условились продолжить усилия по активизации совместной хозяйственной деятельности на Южно-Курильских островах в пяти утвержденных ранее сферах", - отметил Путин.

Президент напомнил, что речь идет о проектах по аквакультуре, ветроэнергетике, туризму, переработке мусора и созданию тепличного хозяйства на островах.

Кроме того, Путин рассказал, что на встрече стороны подтвердили друг другу свою заинтересованность в подписании мирного договора.

"На встрече в Сингапуре мы условились с премьер-министром (Японии - ИФ) выстраивать переговорный процесс на основе совместной Декларации СССР и Японии от 1956 года. Мы еще раз подтвердили заинтересованность в подписании этого документа", - подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, координировать работу по заключению мирного договора будут главы МИД РФ и Японии.

"Они уже провели 14 января в Москве первый раунд переговоров и доложили нам (22 января – ИФ) о результатах встречи", - отметил президент.

Теперь, как отметил Путин, предстоит сформировать условия для заключения мирного договора, которые бы устроили обе стороны.

"Впереди кропотливая работа по формированию условий для выхода на взаимоприемлемое решение (по мирному договору - ИФ). Перед двумя странами стоит задача обеспечить долгосрочное и всестороннее развитие российско-японских отношений на качественно новом уровне", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что решение, которое предложат переговорщики, "должно быть взаимоприемлемо для народов России и Японии, поддержано общественностью обеих стран".

В целом, как отметил Путин, российско-японские переговоры "прошли в деловой и весьма конструктивной атмосфере".

"Мы с господином Синдзо Абэ поддерживаем тесные рабочие контакты, встречаемся уже в четвертый раз за последние шесть месяцев. Совсем недавно, в ноябре и декабре прошлого года, виделись в Сингапуре на полях Восточноазиатского саммита и в Буэнос-Айресе на саммите "группы 20 ", - сказал президент России.

При этом диалог на высшем уровне подкрепляется активным взаимодействием по линии российско-японской межправительственной комиссии, национальных парламентов и советов безопасности, внешнеполитических, оборонных ведомств двух стран, в том числе в формате "2 + 2".

"Полагаю, что такая интенсивность политических связей является подтверждением заинтересованности двух стран в развитии сотрудничества на принципах добрососедства, уважения и учета интересов друг друга", - заявил Путин.

Также президент РФ поблагодарил Синдзо Абэ за визит в Москву, отметив, что "дискуссия была очень откровенной и содержательной".

"Хотел бы поблагодарить господина премьер-министра Японии, всех наших японских друзей и коллег за содержательный обмен мнениями. Мне кажется, что этот визит пойдет на пользу развитию двусторонних отношений, будет приближать нас к решению ключевых вопросов нашего взаимодействия", - заключил Владимир Путин.

В свою очередь премьер-министр Японии Синдзо Абэ отметил, что состоявшиеся переговоры заложили хороший фундамент для дальнейшего развития российско-японских отношений в 2019 году.

"Прошло совсем немного времени после наступления нового года. 22 января мы с президентом Путиным смогли откровенно обсудить перспективы сотрудничества Японии и России в различных сферах. И это прекрасный старт японо-российских отношений в 2019 году", - сказал журналистам Абэ после переговоров с президентом РФ в Кремле.

Премьер Японии сообщил также о договоренности с российским коллегой удвоить количество визитов россиян и японцев к 2023 году.

"Количество россиян, посетивших Японию в прошлом году, было рекордным. Количество взаимных визитов растет, и в прошлом году это было порядка 100 тыс. человек в каждую сторону. И мы поставили перед собой цель придать этой динамике еще больший размах и в 2023 году удвоить количество визитов, то есть довести их до 200 тыс. человек в каждую сторону", - отметил японский политик.

Вместе с тем, Абэ сообщил, что они с президентом РФ Путиным договорились о новых визитах японцев к местам захоронения их предков на Курилах.

"В свете договоренностей, достигнутых на встрече (лидеров двух стран) в Нагато, было впервые осуществлено посещение (японцами) могил предков на самолете. Мы с президентом подтвердили значимость такой деятельности и согласовали, что посещение могил предков на самолете в этом году будет реализовано летом", - рассказал Синдзо Абэ.

Японский премьер-министр также подтвердил, что на встрече в Москве 22 января стороны договорились продолжить совместную работу по проблеме мирного договора, хоть прийти к консенсусу будет и непросто.

"Решение задачи, оставленной нерешенной более 70 лет после окончания войны, не просто, но мы должны это сделать", - сказал Абэ.

"Под нашим с президентом Путиным твердым руководством (условились - ИФ) энергично проводить совместную работу, еще больше проявляя доверие между гражданами Японии и гражданами России, (развивая - ИФ) отношения друзей с друзьями и поиск взаимоприемлемого решения, мы сегодня с президентом Путиным подтвердили свою решимость на всю эту работу", - добавил премьер.

Так, по его словам, новый раунд консультаций глав МИД РФ и Японии по мирному договору пройдет уже в феврале.

"Мы дали указание, чтобы в течение февраля, например "на полях" конференции по безопасности в Мюнхене, наши министры иностранных дел провели следующий раунд переговоров. Также, чтобы спецпредставители глав государств тоже провели переговоры", - сказал Абэ.

Конструктивные переговоры

Позднее итоги переговоров Путина и Абэ прокомментировали и в японском МИД. В министерстве отметили, что диалог по мирному договору был достаточно откровенным.

"После встречи с участием министров лидеры удалились на переговоры тет-а-тет, которые продлились 50 минут. Затем премьер-министр Абэ сказал нам, что во время встречи тет-а-тет они очень откровенно и честно обсудили вопрос мирного договора", - сказал пресс-секретарь японского МИД Такеши Осуга на брифинге в Москве.

Он также отметил, что "лидеры двух стран договорились способствовать развитию и скорейшему началу совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах". При этом особое внимание, по словам пресс-секретаря МИД Японии, стороны уделили развитию совместных проектов на Дальнем Востоке.

Также достаточно "плодотворными" переговоры Владимира Путина и Синдзо Абэ в Москве назвал и генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга. Однако детали встречи он конкретизировать отказался.

"Это не такой простой вопрос, который может быть решен незамедлительно по итогам на одной встречи", - сказал японский чиновник на пресс-конференции в ответ на вопрос журналиста, существует ли график решения проблемы мирного договора.

Также позитивным итог переговоров Путина и Абэ назвал и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Идет поступательное движение навстречу друг другу", - сказал он журналистам.

По его словам, итоги трехчасовой встречи в Москве, озвученные лидерами двух стран, однозначно говорят об интенсификации российско-японских контактов.

"Заявления лидеров России и Японии свидетельствуют о том, что их встреча прошла в позитивном ключе. Что же касается главной интриги - условий заключения мирного договора между Россией и Японией - никто не ожидал моментального прорыва", - добавил российский политик.

Данный вопрос, по его словам, безусловно, требует долгой и серьезной проработки.

"Как сказал наш президент Владимир Путин, общее решение должно быть приемлемо для народов России и Японии и поддержано общественностью обеих стран. В любом случае, процесс идет. И это уже положительный результат при решении задачи, стоящей на повестке многие десятилетия. Надеемся, что к окончательному итогу Москве и Токио удастся прийти в ближайшем будущем", - подытожил Слуцкий.

Также итоги переговоров президента РФ и премьер-министра Японии в Кремле прокомментировал и заведующий кафедрой востоковедения факультета международных отношений МГИМО Дмитрий Стрельцов.

"Я считаю, что переговоры, в целом, были удачными. Они показали позитивное начало наших отношений с Японией даже в условиях, когда у министров иностранных дел двух стран возникли глубокие противоречия по вопросу заключения мирного договора", - сказал он Interfax-Russia.ru.

По его словам, многие специалисты серьезно опасались, что переговоры зашли в тупик, и лидеры двух стран, даже встретившись, так и не смогут его преодолеть, что в свою очередь приведет к охлаждению политических отношений.

"Но, на мой взгляд, на этих переговорах каждый сосредоточился на своем. Россия – на экономических успехах, а Абэ – больше на гуманитарных аспектах сотрудничества, хотя он упомянул и экономику, и совместное освоение Курил. В интересах сторон было не педалировать имеющиеся трудности и противоречия, что они и делали", - подытожил эксперт.

Между тем, как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "в Москве не зафиксировали каких-либо изменений в позиции Токио по проблеме мирного договора в ходе состоявшихся переговоров".

"Пока мы не фиксируем каких-либо изменений в позиции Японии. С тех пор, как с известной инициативой на Восточном форуме во Владивостоке выступил президент Путин, не претерпела изменений и наша позиция", - заявил Песков "Интерфаксу".

В сентябре 2018 года на форуме во Владивостоке Владимир Путин предложил японскому премьер-министру Синдзо Абэ заключить мирный договор "без всяких предварительных условий". Позже Абэ назвал такое предложение неприемлемым.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Москва настаивает на том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны (ВОВ), и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит. В Токио в свою очередь продолжают заявлять, что мирный договор будет заключен только после решения проблемы "северных территорий", которые "находятся под оккупацией".

Обозреватель Наталья Пономарева

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