Непростительный долг

23.01.19 16:04

© РИА Новости. Павел Лисицын

Interfax-Russia.ru – Генпрокуратура РФ начала проверку в связи с возможным списанием долгов за газ в Чечне.

Продолжается спор между Чечней и ПАО "Газпром" из-за намерения республики добиться права списания долгов за поставленное топливо. На сторону компании встала Генпрокуратура РФ: она начала служебную проверку в связи необоснованностью прокурорского обращения с иском в суд о списании долгов жителей Чечни за газ.

"Внимание прокурора Чеченской Республики обращено на недопустимость вмешательства органов прокуратуры в оперативно-хозяйственную деятельность организаций. В связи с необоснованным обращением в суд с исковым заявлением организована служебная проверка", - уточнили в ведомстве.

Несколькими днями ранее Заводской районный суд Грозного удовлетворил исковое заявление заместителя прокурора Чечни в интересах РФ к ООО "Газпром Межрегионгаз Грозный".

В соответствии с решением, "Газпром Межрегионгаз Грозный" должен в течение месяца со дня вступления в силу решения суда списать дебиторскую задолженность за газ местного населения, по которой истек срок исковой давности.

22 января "Газпром" официально прокомментировал ситуацию с потенциальным прецедентом списания в Чечне 9 млрд рублей долгов за газ.

Курирующий внутренний рынок заместитель председателя правления "Газпрома" Валерий Голубев заявил журналистам, что упомянутая задолженность сформировалась из-за низкой платежной дисциплины местного населения. Валерий Голубев отметил, что данное решение суда большинство исправно оплачивающих свои счета потребителей энергоресурсов в России посчитают несправедливым.

"Период возникновения задолженности, о которой идет речь, не связан с периодом военных действий на территории республики, как это звучало в ряде комментариев. Долги возникли в связи с низкой платежной дисциплиной населения", - заявил заместитель председателя правления "Газпрома".

Он отметил, что в настоящее время компания на Северном Кавказе оздоравливает ситуацию в газовой сфере. В том числе проводит инвентаризацию абонентских баз, выявляет совместно с правоохранителями незаконное потребление газа, а также другие нарушения законодательства.

"Призывы к "списанию" долгов ведут к подрыву этой кропотливой, сложнейшей работы, которая осуществляется на протяжении многих лет. Для предотвращения возникновения "социальной напряженности" необходимо усилить поддержку действий группы "Газпром" в этой комплексной работе. Законные требования поставщика не могут являться причиной "напряженности", у проблемы более глубокие корни", - считает представитель "Газпрома".

Он подчеркнул, что неплатежи и большое количество правонарушений при использовании газа привели к тому, что сети компании в республиках Северного Кавказа сильно обветшали и стали ненадежными.

"Это создает прямую угрозу здоровью и жизни людей. Неукоснительная платежная дисциплина - один из факторов безопасности газового хозяйства", - подчеркнул Валерий Голубев.

По его мнению, суд вынес решение, противоречащее действующему законодательству.

"Срок исковой давности может быть прерван путем признания долга должником или приостановлен. Реальное истечение сроков исковой давности судом не исследовалось. Более того, учет задолженности как реальной к взысканию или безнадежной не влияет на прекращение обязательств и не влияет на возможность предъявления исковых требований о взыскании такой задолженности", - пояснил топ-менеджер "Газпрома".

При этом он отметил, что признать задолженность безнадежной может лишь сам хозяйствующий субъект.

"Суд не запрашивал, а компания соответственно не представляла данные, позволяющие отнести данную задолженность к безнадежной. Вместе с тем действующим законодательством установлено, что органы прокуратуры не вмешиваются в хозяйственную деятельность организаций", - добавил Валерий Голубев.

Долг населения Чечни за газ перед "Газпромом" на 1 декабря 2018 года составляет 13,2 млрд руб.

"Общий объем просроченной задолженности всех категорий потребителей за потребленный газа территории Чеченской республики на 1 декабря составил 16,161 млрд руб., в том числе населения - 13,219 млрд руб.", - говорится в сообщении на сайте "Газпром межрегионгаз".

Тем временем, решение суда о списании задолженностей потянуло за собой просьбы и предложения из других регионов РФ о списании им коммунальных долгов.

Например, петербургские депутаты попросили списать долги населения по ЖКХ. Пять фракций городского Заксобрания обратились в городскую прокуратуру с просьбой списать через суд все, что задолжали жители за услуги.

"Мы уверены, что прокуратура Санкт-Петербурга должна проявить такую же заботу о правах населения Санкт-Петербурга, как и прокуратура Чеченской республики. И просим прокурора в соответствии с правом, предоставленным статьей 45 ГПК РФ, обратиться в суд с требованием о списании всех задолженностей населения Санкт-Петербурга по оплате жилищно-коммунальных услуг, которые в силу истечения сроков исковой давности стали безнадежными к взысканию", - написал депутат фракции "Яблоко" Борис Вишневский в Facebook.

Депутат окружного Заксобрания Ямала Елена Кукушкина тоже выступила с предложением списать местным жителям все долги за жилищно-коммунальные услуги.

Списать долги за газ местному населению уже попросили также депутаты Башкирии, Чувашии, Самары и Саратова.

Между тем, Кремль до сих пор сохраняет нейтралитет.

"Какой-либо позиции в данном случае не выработано. Вопрос чрезвычайно сложный", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

При этом он отметил, что товар, в данном случае газ, поставлен конечному потребителю, поэтому компания рассчитывает получить за него оплату, "в том числе в контексте перспективных инвестиционных программ".

"Рассматривать эти вопросы без интересов компании и в то же время без учета интересов простых граждан невозможно", - сказал Дмитрий Песков.

Обозреватель Евгения Артемова

Присоединяйтесь к Interfax-Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook"