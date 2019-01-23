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На неопределенный срок: власти отложили обсуждение соцнормы для населения
   
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Точка зрения
23.01.19 21:24

Отложенная идея

© РИА Новости. Антон Денисов
Interfax-Russia.ru – Правительство отложило введение социальной нормы на электроэнергию для населения и отмену понижающего коэффициента для квартир с электроплитами.

Правительство РФ приняло решение прекратить на неопределенный срок обсуждение предложений о введении дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения и поэтапной отмене понижающего коэффициента для квартир с электрическими плитами и индивидуальных жилых домов.

Как сообщил "Интерфаксу" представитель вице-премьера Дмитрия Козака, такое решение было принято по итогам совещания у вице-премьера, на котором должны были обсудить предложения ведомств, прежде всего, "с учетом анализа их финансового эффекта для различных категорий населения, с учетом общей ситуации с реальными доходами населения и растущей фискальной нагрузкой".

Представитель вице-премьера отметил, что вопрос о более справедливом распределении тарифной нагрузки между различными категориями потребителей может быть снова рассмотрен только после детального определения финансовых последствий для различных категорий граждан и с учетом результатов мониторинга реальных доходов населения по итогам текущего года.

Между тем, по данным "Коммерсанта", Минэкономразвития предлагало реанимировать замороженный в 2014 году проект соцнормы энергопотребления.

По словам источника издания, знакомого с новым вариантом, предлагалась дифференциация тарифов для населения - до 300 кВт.ч в месяц оплачивать по базовому (текущему) тарифу, свыше 300 кВт.ч - по повышенному, а более 500 кВт.ч - уже по экономически обоснованному. При этом потребление фиксировать на лицевой счет, не на человека.

При этом, как выяснил "Коммерсантъ", для ряда регионов предлагалось повысить границы до 500 кВт.ч и 700 кВт.ч в месяц (возможно, речь идет о северных районах). Льготный режим могли также предоставить потребителям, не подключенным к сетям теплоснабжения (такие домохозяйства используют электричество для отопления). Речь может идти о держателях электрокотлов (например, садовые и дачные кооперативы и т.д.). Границы дифференциации для них предлагали установить на уровне 3,3 тыс. кВт.ч и 3,5 тыс. кВт.ч в месяц, в ряде регионов – 3,5 тыс. кВт.ч и 3,7 тыс. кВт.ч в месяц.

В то же время Минэкономразвития собиралось с 2020 до 2033 года плавно сократить льготы для горожан, пользующихся электроплитами, и сельского населения. Сейчас для них установлен коэффициент 0,7 (разницу оплачивают крупные потребители). Министерство предлагало убирать коэффициент в течение 15 лет.

Между тем предложение по введению в России социальных норм потребления электроэнергии не поддержал Минстрой России.

"Предложения такие есть (по введению нормы - ИФ), они обсуждаются на площадках правительства. Но позиция нашего министерства - больше нет, чем да. С этой позицией мы принимаем участие на всех консультационных площадках", - заявил глава ведомства Владимир Якушев в ходе "правительственного часа" в Госдуме.

В Госдуме также с осторожностью высказывались о предложениях по нормированию энергопотребления.

Как отмечал в прошлом году первый замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме по законопроектной деятельности Андрей Исаев, "у этого вопроса две стороны".

"Введение норм энергопотребления, на которое должно ориентироваться население - это вещь, во-первых, широко распространенная в европейских странах, во-вторых, имеющая под собой очень серьезные обоснования. Потому что это позволяет, с одной стороны, в рамках этой нормы тариф снизить и держать, а во-вторых, это дает режим экономии электроэнергии, к которому все и так призываются, и который зачастую не всегда соблюдается", - пояснил он.

По словам депутата, при этом возникает вопрос порога этой нормы, и необходимо учесть много факторов.

"Да, этот порог должен быть достаточно высок. Потому что есть определенные категории. Есть жители села, есть у нас многодетные семьи и прочее, и прочее, у которых естественно - не потому что они очень богатые, и у них работает миллион различных электроприборов - а просто в силу того, что их много, у них энергопотребление естественно выше, чем у стандартной семьи. Все эти факторы должны быть учтены при принятии подобного рода решения", - говорил Исаев.

При этом он отмечал, что на тот момент никаких предложений со стороны правительства не поступало.

В "Единой России" также усомнились в целесообразности реализации идеи о введении социальной нормы потребления электроэнергии.

"Попытки ввести социальную норму потребления электроэнергии не решают ни проблем электроэнергетики, связанных с перекрестным субсидированием и необходимостью повышения энергоэффективности, ни проблем малообеспеченных граждан, вызывая негативное отношение у населения", - считает председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

По его мнению, "это является несправедливой инициативой по отношению к людям".

В свою очередь, координатор партийной дискуссионной площадки "Благополучие человека" Наталья Починок высказала мнение, что введении такой нормы "выглядит несвоевременным", и к этой идее есть много вопросов, прежде всего, социального плана.

"Мера предлагается к применению на лицевой счет (домохозяйство, где установлены электрические плиты) без учета количества проживающих в жилом помещении людей, а ведь в домохозяйстве могут проживать многодетные, малообеспеченные семьи", - озвучила координатор одну из претензий к инициативе.

По словам Починок, предлагаемая норма потребления в 300 кВт/ч - это средний показатель, который не учитывает ни специфики регионов, ни климатических условий, ни социальных аспектов конкретных потребителей.

Она сообщила, что предложение Минэкономразвития о введении норм потребления электроэнергии будет обсуждаться в "Единой России" с участием экспертов: "Мы предлагаем 12 февраля в рамках партийной дискуссионной площадки "Благополучие человека" обсудить эту тему. В преддверии этого будет проведен опрос граждан об их отношении к предлагаемой мере. К обсуждению будут приглашены представители Минрегиона, Минэкономики, Минэнерго, регионов, общественности".

Обозреватель Анастасия Николаева

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