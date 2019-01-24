Первое, второе и компот

24.01.19 12:50

© РИА Новости. Алексей Куденко

Interfax-Russia.ru – Детский омбудсмен в Кузбассе рассказал о голодных обмороках у школьников из сел региона. СКР проводит проверку.

Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын, выступая 23 января с докладом на сессии Облсовета народных депутатов, рассказал о сильном социальном неравенстве среди школьников региона. По его словам, финансовое положение некоторых семей настолько удручающее, что они не могут дать своим детям денег на обед, в итоге те "падают в голодные обмороки". Об этом, как пояснил чиновник, ему сообщили классные руководители.

"Одни дети у нас идут на обед в школах, а другие сидят в классах и не обедают. Участились случаи падения детей в голодные обмороки, что заставляет тревожиться. (У родителей - ИФ) нет денег, чтобы покормить ребенка с утра, а тем более дать ему на обед те самые 50 рублей, которые ребенок должен платить за обеды. Эти случаи не единичные, сначала был один ребенок, теперь покатился целый ком", - заявил Кислицын.

Он отметил, что такая ситуация наблюдается с учениками сельских школ и детьми, которых привозят в школы из поселков.

Чтобы решить проблему с питанием детей из малоимущих семей омбудсмену, с его же слов, пришлось обратиться к коммерческим предприятиям Кузбасса с просьбой взять "шефство" над школьниками. На сегодняшний день помощь оказывается 11 ученикам из одной из школ Кемеровского района.

Между тем, в администрации Кузбасса к заявлениям Кислицына отнеслись весьма скептически.

"Специалисты Департамента образования и науки администрации Кемеровской области - вот кто больше всех удивился заявлению детского омбудсмена Д.Кислицына. Он сообщил, что только за декабрь к нему поступили десятки обращений от сознательных педагогов из сельских школ с просьбой помочь в оплате питания учеников, а то они падают в обморок прямо на уроках", - говорится в сообщении областной администрации.

При этом, как подчеркнула заместитель губернатора Елена Пахомова, обеспечение детей питанием в учебных заведениях - вопрос не региональный, а это целое направление федеральной политики.

"Удивило, прежде всего, то, что детский омбудсмен не забил тревогу, не сообщил губернатору (о проблеме – ИФ), не побежал в департамент образования, не поднял педагогическую общественность, переживая за судьбу голодных детей. Он выждал почти месяц, чтобы сделать публичное заявление перед депутатами", - отметила она.

По словам Пахомовой, организация питания в общеобразовательных учреждениях Кузбасса находится на контроле Департамента образования и науки области. Но решение о том, сколько раз в день и что именно будет есть ребенок в школе, принимают его родители. Они же и оплачивают такое питание. При этом для малообеспеченных семей в регионе действует система поддержки – как на региональном, так и на муниципальном уровнях.

"Практически во всех муниципальных образованиях Кемеровской области утверждены дополнительные льготные категории детей, дотации на питание которых выделяются из местных бюджетов. Это дети из малообеспеченных семей, опекаемые дети, дети ветеранов боевых действий", - подчеркнули в пресс-службе администрации Кузбасса.

Всего, по данным правительства региона, льготное питание в Кемеровской области в настоящее время получает 56 тыс. 234 ученика. В 2018 году на оплату школьных обедов из областного бюджета было выделено 191,3 тыс. рублей, из местных бюджетов – 247,4 тыс. рублей.

В целом же, как сообщили в пресс-службе администрации Кузбасса, в 2018 году горячее питание в регионе получали 90% учащихся с 1 по 11 класс (что выше данного показателя по РФ - 89,7 %).

"Сейчас Кислицын скромно заявляет, что его усилиями под патронат взяты три школы: "примерно 11-15 детей получают питание за счет пожертвований от бизнесменов". Однако ни наличие обращений (по поводу проблем с питанием в школах - ИФ) к нему, ни подтверждение благотворительных акций, инициированных омбудсменом, подтвердить не представляется возможным, так как, по его словам, все это конфиденциальная информация", - отмечают в обладминистрации.

В связи с этим глава Кемеровской области Сергей Цивилев поручил специалистам провести соответствующие проверки во всех школах региона и выяснить, действительно ли там голодают дети. Пока что слова Кислицына не нашли своего подтверждения.

"В Кузбассе была создана специальная комиссия из представителей органов власти, депутатов и общественников, которая проверила образовательные учреждения на наличие подобных фактов. В нее также вошли и представители регионального отделения Общероссийского народного фронта в Кемеровской области", - сообщили в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ).

К настоящему времени комиссия уже посетила ряд образовательных учреждений Кемеровского района: специалисты пообщались с родителями школьников и учителями, а также проверили наличие продуктов в школьных столовых.

"В рамках проверки факты голодных обмороков не нашли своего подтверждения. Подобных обращений ни от сотрудников школ, ни от родителей не поступало. Данные факты также не зафиксированы и в журналах школьных медиков", - рассказал член регионального штаба ОНФ в Кемеровской области Юрий Скворцов.

По его словам, в школе обедают порядка 85-90% всех учеников из посещенных им образовательных учреждений, остальные - приносят еду из дома.

"На питание детей из опекунских и малообеспеченных семей районный бюджет выделяет чуть более 400 тыс. рублей. Местные сельхозпроизводители действительно оказывают помощь школам продуктами питания, но это рассматривается лишь как дополнительная поддержка и позволяет улучшить ассортимент и качество питания детей, а также снизить его стоимость", - добавил он.

Скворцов также отметил, что Кислицын отказался назвать представителям ОНФ, в каких конкретно школах были выявлены случаи голодных обмороков детей, сославшись на то, что это конфиденциальная информация.

"Мы уделяем серьезное внимание вопросам качества школьного питания и, разумеется, будем продолжать эту работу. Если кто-то располагает информацией о том, что подобные факты имеют место, то есть общественные структуры, Общероссийский народный фронт, к нам всегда можно обратиться с конкретными данными об образовательном учреждении, фамилии ребенка, для того, чтобы можно было не говорить голословно, а разбираться в каждом конкретном случае в отдельности", - сказал активист движения.

Комиссия с участием представителей регионального отделения Общероссийского народного фронта в Кемеровской области намерена в течение двух недель проверить все сельские школы Кемеровской области.

Также свою проверку после заявлений детского омбудсмена о голодных обмороках учеников местных школ проведет и Следственное управление СК России по Кемеровской области.

"Будут установлены школы, где якобы имели место факты падения детей в голодные обмороки. Также будет установлено, были ли такие случаи на самом деле", - сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Кроме того, проверку после сообщений господина Кислицына уже начала и областная прокуратура.

"В рамках проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию питания детей. При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры реагирования", - сказал агентству представитель ведомства.

Как сообщалось, в прокуратуру в связи с информацией о "голодных обмороках" у детей в школах Кемеровской области обратилась уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Разница в обеспечении питанием на основе имущественного ценза детей в школах недопустима! Сейчас разрабатываются новые правила СанПиН, последние стадии согласования проходит законопроект о детском питании, который вскоре будет внесен в Государственную Думу РФ. Эти документы должны урегулировать большинство возникающих вопросов, утвердив единые правила и подходы к организации питания в школьных и дошкольных организациях регионов", - приводит слова детского омбудсмена ее пресс-служба.

Обозреватель Наталья Пономарева

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