Миллион за фейк

24.01.19 14:53

© РИА Новости. Илья Питалев

Interfax-Russia.ru – Госдума приняла в первом чтении поддержанные правительством законопроекты об ответственности за фейковые новости и оскорбления в адрес общества и государства.

Законопроекты с претензиями

Проекты законов о наказаниях за фейковые новости поступили в Госдуму в начале декабря прошлого года. Пакет законопроектов был внесен сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, а также депутатом Госдумы Дмитрием Вяткиным.

Как пояснял "Интерфаксу" Клишас, "распространение фейков под видом достоверных сообщений может создать реальную опасность жизни и здоровью граждан, привести к массовым беспорядкам, создать угрозу безопасности".

"Совершение такого рода деяний может иметь высокую степень общественной опасности, сопоставимую с призывами к массовым беспорядкам и осуществлению экстремистской деятельности", - сказал он.

Поэтому группа предложила внести в закон о СМИ норму о запрещении "распространения в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу жизни и (или) здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, наступления иных тяжких последствий".

За нарушение этого запрета предложили ввести административный штраф для граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; для юридических лиц - от 400 тыс. до 1 млн рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.

Кроме того, в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" предложили внести норму, согласно которой, в случае обнаружения в информационно-телекоммуникационных сетях (в том числе в интернете) подобной недостоверной общественно значимой информации генеральный прокурор РФ или его заместители обращаются в федеральный орган исполнительной власти по контролю и надзору в сфере СМИ, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи с требованием о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим такие сведения.

Против законопроектов высказались в Совете по правам человека при президенте РФ (СПЧ).

"Мне кажется, что здесь неправильная логика. Если человек призывает к беспорядкам, перекрытиям трубопровода, что-то сломать и испортить, это плохо, для этого уже есть статьи в Уголовном кодексе. Если человек сообщил какие-то сведения, неважно, ложные или не ложные, которые могли к этому привести, это совсем другое дело", - заявил "Интерфаксу" член СПЧ, руководитель информационно-аналитического центра "Сова" Александр Верховский.

По его словам, такое предложение создает "крайнюю неопределенность".

"Если беспорядки случились, будут ли искать "информационный повод" и оценивать его достоверность? Если выступает какой-то активист или гражданин, что-то сказал, что могло быть не на сто процентов достоверным, это совершенно не обязательно означает, что таким способом он пытался призвать к беспорядкам", - сказал член СПЧ.

Он отметил, что ситуации, когда граждане сознательно распространяют недостоверные сведения, чтобы спровоцировать беспорядки, также являются разновидностью призывов к беспорядкам, которые необязательно должны быть прямо выражены.

"До сих пор правосудие прекрасно с этим справлялось, и непонятно, зачем придумывать. А если это придумать, очень много возможностей для произвольного применения возникнет", - подчеркнул Верховский.

Не поддержала сразу законопроекты о фейковых новостях в предложенной редакции и Генпрокуратура РФ.

"С нашей точки зрения, формулировки этих законопроектов, они, безусловно, носят технический характер, и принятие решений невозможно будет без проведения лингвистических экспертиз, что потребует значительных временных затрат", - сообщила замначальника правового управления Генпрокуратуры РФ Екатерина Артамонова на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи.

Кроме того, продолжила она, налицо отсутствие достаточных критериев для реализации внесудебного порядка блокировки сайтов.

"Я сейчас говорю об обоих законопроектах", - уточнила представитель Генпрокуратуры. Это, подчеркнула она, "также может повлечь, с нашей точки зрения, необоснованное ограничение конституционных прав граждан на свободное распространение информации".

Поэтому в Генпрокуратуре не поддержали законопроекты в представленной редакции.

Артамонова заметила, что не отрицает важность самой разработки подобного рода механизмов. Но с точки зрения Генпрокуратуры следует "более взвешенно подойти к подготовке, доработке этих законопроектов, с тем чтобы обеспечить соблюдение разумного баланса - и соблюдение конституционных прав граждан и в то же время не допустить подобного рода контент-информации в сетях Интернет".

Минкомсвязи, Минюст и Роскомнадзор также отрицательно оценили законопроекты о фейковых новостях и неуважительных публикациях.

"Первый анализ, который был сделан, дал основания для большого количества замечаний, которые, по нашему мнению, в предложенном проекте отзыва правительства не позволяют поддержать законопроект в представленной редакции", - сказала директор департамента госполитики в области СМИ Минкомсвязи Екатерина Ларина на заседании комитета Госдумы.

По ее словам, даже механизм закона "о защите информации" представляется более подходящим для такого рода информации и позволит избежать неоднозначного расширительного толкования.

Ларина подчеркнула, что отзыв представляет позицию Минкомсвязи, Роскомнадзора и Минюста.

Она считает, что "можно идти по пути, применяемому для защиты авторских прав, с возможностью принятия обеспечительных мер и предварительной блокировке".

"А дальше в суде доказывать обоснованность пресечения распространения такой информации", - сказала Ларина.

Законопроекты с условиями

Между тем, в правительстве все же посчитали, что законопроекты о фейковых новостях и наказании за выражение неуважения к органам власти могут быть уточнены.

"Мы в процессе конструктивной работы. Думаю, при уточнении некоторых позиций будет конструктивный хороший результат", – заявил вице-премьер РФ Максим Акимов журналистам.

Несмотря на положительные отзывы, правительство высказало ряд замечаний к законопроектам.

Авторы законопроектов со своей стороны заявили о готовности доработать документы ко второму чтению с учетом замечаний правительства.

"Замечания нормальные, формулировки уточним на втором чтении", - сообщила "Интерфаксу" первый замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова, добавив, что это необходимо сделать для более четкого правоприменения законов.

Вместе с тем Госдума приняла решение рассмотреть в первом чтении пакет законопроектов об ответственности за фейковые новости и оскорбление госсимволов и общества только при исполнении ряда условий. Так, сообщил журналистам первый вице-спикер Иван Мельников, к моменту рассмотрения данных инициатив в повестке дня в Госдуме должны быть отзывы правительства по всем четырем законопроектам.

Кроме того, по его словам, на пленарном заседании Госдумы должны быть представители правительства. Причем, отметил первый вице-спикер, члены кабмина должны будут не только ответить на вопросы депутатов, но и предоставить необходимые разъяснения по законопроектам.

Третьим условием является то, что по этим законопроектам должны выступать председатели комитетов в виду важности законопроектов, а не их замы или рядовые члены комитетов, заявил парламентарий.

"Еще одно четвертое - пожелание членов Совета Думы, чтобы законопроект докладывал сенатор, председатель комитет Совета Федерации Андрей Клишас, который является одним из авторов законопроектов", - сказал Мельников.

Между тем с последним пожеланием возникли проблемы – сенатор Клишас не смог присутствовать на пленарном заседании Госдумы. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе сенатора, он находится с рабочей поездкой в Норильске и Дудинке.

Однако правительство РФ к 24 января дало положительные отзывы на все четыре законопроекта о наказании за фейковые новости и неуважение госсимволов, причем, два недостающих отзыва пришли ночью.

Генпрокуратура РФ также изменила свою позицию по поводу законопроектов. Как сообщил глава комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, непосредственно из Генеральной прокуратуры поступило отдельное письмо дополнительно на комитет, где говорится, что у нее концепция законопроектов возражения не вызывает.

Так что Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о фейковых новостях, в том числе о штрафах до 1 млн рублей за распространение в СМИ и интернете заведомо недостоверной информации, создающей угрозу здоровью граждан и массового нарушения общественного порядка.

В Кремле также поддержали концепцию законопроектов.

"Речь идет о проблемах, которые затрагивают важнейшие сферы общественных отношений. И хочу вам напомнить: здесь нет никакой ни цензуры, ни противоречия Конституции. Потому что права и свободы, они могут быть ограничены в конституционно значимых целях. А здесь речь идет именно о конституционно значимых целях", - заявил полпред президента в Госдуме Гарри Минх на заседании Госдумы.

Поэтому, заявил он, "мы концептуально, безусловно, поддерживаем и эти два законопроекта и два следующих".

Как рассказал полпред, в администрации президента этот вопрос вызвал большую заинтересованность.

"Тема исключительно важная", – отметил Минх, заявив о поддержке концептуальной направленности законопроектов, которые сейчас рассматриваются.

При этом полпред обратил внимание, что даже те, кто не поддерживает законопроекты, "они понимают, что проблема, по крайней мере, в их изложении, она состоит в том, что не удовлетворяют предложенные формулировки, и это означает, что они требуют доработки".

То есть, это не означает, что эти формулировки нужно отвергать, считает Минх. Но, по его словам, доработка возможна только ко второму чтению. Он также уверен, что отношения, изложенные в обсуждаемых проектах, требуют своего регулирования.

Обозреватель Анастасия Николаева

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