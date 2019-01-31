Аномальное тепло задержится в Москве

31.01.19 15:05

© РИА Новости. Сергей Пятаков

31 января. Interfax-Russia.ru - Юго-западные потоки в ближайшие дни продолжат поставлять на территорию Москвы и Московской области теплые воздушные массы, сообщает Гидрометцентр России.

Мощная волна тепла из Северной Африки через восточную половину Средиземноморья распространится на восток Европы и принесет дальнейшее повышение температуры в столичный регион, говорится в сообщении.

Аномалия средней суточной температуры, включая начало следующей недели, в столичном регионе составит 8-10 градусов.

"Оттепельная погода в Москве сохранится. Значения дневной температуры в отдельные дни будут близки к абсолютным значениям. Снежный покров будет подтаивать и уплотняться", - заявили в Гидрометцентре.

В ночь на 1 февраля в регионе прогнозируется сильная гололедица: температура перейдет через ноль к отрицательным значениям до минус 1-3 в столице и до минус 6 по области. Днем в Москве прогнозируется около ноля и от минус 4 до плюс 1 в Подмосковье.

В субботу, 2 февраля, в регионе местами пройдут небольшие осадки. Ночью минус 2-4 в Москве и до минус 7 градусов по области, днем от минус 1 до плюс 1 в мегаполисе и минус 4 до плюс 1 градуса в Подмосковье.

В воскресенье, 3 февраля, ночью от минус 2 до ноля в столице и от минус 5 до ноля по области.

В начале новой недели в столичном регионе ночами будет от минус 2 до плюс 3, днем до плюс 5, уточняет Гидрометцентр.