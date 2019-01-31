Правила выдачи разовых пропусков для грузовиков в Москве изменили для исключения злоупотреблений

31.01.19 17:31

© РИА Новости. Максим Блинов

31 января. Interfax-Russia.ru - Процедура получения разовых пропусков на проезд грузового транспорта в Москве изменена для исключения злоупотреблений, и никаким образом не скажется на снабжении столичных магазинов, заявил первый замглавы департамента транспорта столицы Сергей Андрейкин журналистам в четверг.

По его словам, с 14 января изменилась только процедура получения разовых пропусков, годовые выдаются в прежнем режиме.

"Сделано это ровно для того, чтобы обеспечить приоритетное рассмотрение заявок, связанных с обеспечением жизнедеятельности города - поставок стройматериалов, товаров народного потребления, продуктов. И ещё для того, чтобы исключить возможности злоупотребления, так как ряд недобросовестных перевозчиков и подделывали документы при подаче заявлений и указывали недостоверную информацию", - сказал он.

С.Андрейкин привёл в пример детский сад, на который было подано 4 тыс. заявок на разовые пропуски. "То есть каждые две минуты в этот детский сад должна была подъезжать фура", - сказал он.

С.Андрейкин также сообщил, что в настоящее время в Москве действует более 76 тыс. годовых пропусков и более 2 тыс. разовых роспусков. "Это вдвое перекрывает потребности Москвы по доставке не только продовольствия, но и других грузов", - отметил он.

В свою очередь председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков заявил журналистам, что проблем с поставками товара в магазины не будет.

"Мы никаких рисков не видим ни для поставок, ни дефицита, ни роста цен", - подчеркнул он.

С.Беляков сообщил, что правила грузовых перевозок в Москве регулярно меняются, однако у рынка есть время для подготовки к ним. При этом любые изменения в правительстве Москвы обсуждают с бизнесом.

Ранее в четверг мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что перебоев с поставками продуктов в столицу нет.

"Панические слухи о перебоях с завозом продуктов не имеют под собой никаких оснований. Пропусков на машины для завоза в магазины и торговые сети более чем достаточно", - написал С.Собянин на своей странице "Вконтакте".

Мэр уточнил, что новые правила выдачи разовых пропусков для грузовиков мало чем отличаются от тех, которые были раньше.

"Единственное - дают (правила - ИФ) возможность обеспечить более действенный контроль. Не всем это нравится, но без этого на дорогах будет хаос", - заявил С.Собянин.

Он добавил, что власти Москвы готовы к нормальному диалогу по этому вопросу со всеми заинтересованными сторонами.

Со своей стороны глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил журналистам, что изменение с 14 января правил выдачи разовых пропусков для грузовиков не может повлиять на стоимость продуктов и их поставки в Москву.

По его словам, большинство ритейлеров не пользуются разовыми пропусками.

Как сообщала газета "Коммерсант", союзы транспортно-логистических, производственных и торговых компаний высказывали опасения о том, что новые правила негативно отразятся на логистике в столичном регионе, приведут к росту затрат на доставку и грозят перебоями с поставками.

С 14 января получить разовый пропуск на передвижение грузовика сроком действия не более 5 суток на одно транспортное средство заявители могут не более двух раз в месяц, а срок рассмотрения таких запросов увеличился до 8 рабочих часов.

"Эти изменения введены, чтобы повысить качество предоставления государственных услуг, а также лишить недобросовестных перевозчиков возможности злоупотреблять правом во время подачи документов",- отмечали ранее в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

При этом, как и прежде, движение с 06:00 до 22:00 запрещено для автомобилей грузоподъемностью свыше 1 тонны на Третьем кольце и в пределах ТТК, для авто с максимальной разрешенной массой свыше 12 тон - по МКАД и внутри кольцевой автодороги.