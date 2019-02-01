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01.02.19 13:13
В тульской многоэтажке мог взорваться туристический газовый баллончик
"В отделе МВД России по Узловскому району проводится проверка по факту происшествия на улице Заводской в Узловой. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Наиболее вероятная версия произошедшего - детонация туристического газового баллончика. В результате пострадал один человек", - сказал А.Ярцев.
В горадминистрации Узловской "Интерфаксу" сообщили, что инцидент не связан с бытовым газом.
"Помещение, где произошел инцидент, уже проверили специалисты и не обнаружили каких-либо утечек газа. Пострадавший мужчина госпитализирован", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что сразу после инцидента были эвакуированы жители трех подъездов жилого дома. Специалисты провели осмотр всех квартир и несущих конструкций, их состояние оценивается как нормальное.
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