В тульской многоэтажке мог взорваться туристический газовый баллончик

01.02.19 13:13

© РИА Новости. Вадим Жернов

1 февраля. Interfax-Russia.ru - Туристический газовый баллончик, вероятно, стал причиной хлопка в квартире одного из многоэтажных домов в городе Узловая Тульской области, сообщил "Интерфаксу" в пятницу руководитель пресс-службы УМВД региона Андрей Ярцев.

"В отделе МВД России по Узловскому району проводится проверка по факту происшествия на улице Заводской в Узловой. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Наиболее вероятная версия произошедшего - детонация туристического газового баллончика. В результате пострадал один человек", - сказал А.Ярцев.

В горадминистрации Узловской "Интерфаксу" сообщили, что инцидент не связан с бытовым газом.

"Помещение, где произошел инцидент, уже проверили специалисты и не обнаружили каких-либо утечек газа. Пострадавший мужчина госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что сразу после инцидента были эвакуированы жители трех подъездов жилого дома. Специалисты провели осмотр всех квартир и несущих конструкций, их состояние оценивается как нормальное.