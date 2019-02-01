Следствие просит продлить арест футболистов Кокорина и Мамаева до апреля

01.02.19 16:18

© РИА Новости. Григорий Сысоев

1 февраля. Interfax-Russia.ru - Тверской суд Москвы 6 февраля рассмотрит ходатайство о продлении срока ареста полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина, обвиняемых в хулиганстве и побоях по делу о потасовках в Москве.

"В суд поступило ходатайство органов следствия о продлении срока содержания под стражей до 8 апреля в отношении Мамаева, Кокорина, (Кирилла) Кокорина и Протасовицкого. Заседание пройдет 6 февраля в 12:00 мск", - сообщила "Интерфаксу" в пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

За это время следствие планирует завершить ознакомление сторон с материалами уголовного дела и направить документы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.