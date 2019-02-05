Экс-глава банка "Открытие" Данкевич объявлен в розыск за растрату 34 млрд руб

05.02.19 06:23

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

4 февраля. Interfax-Russia.ru - Следственный комитет РФ (СКР) расследует в отношении экс-главы банка "Открытие" Евгения Данкевича уголовное дело о растрате 34 млрд рублей путем спекуляций с облигациями, сообщил заместитель председателя ведомства Игорь Краснов.

"Могу сообщить, что в ГСУ (Главное следственное управление СК - ИФ) сейчас ведется не менее масштабное расследование в отношении бывшего руководителя банка "Открытие" Евгения Данкевича", - сказал И.Краснов в интервью, опубликованном в понедельник на сайте газеты "Коммерсант".

По его данным, летом 2017 года, будучи председателем правления банка, Е.Данкевич вступил в преступный сговор с не установленными руководителями компаний "01 Групп" и "01 Групп финанс", являвшихся заемщиками "Открытия".

"Заемщики организовали выпуск и размещение на Московской бирже 40 млн облигаций номинальной стоимостью в 1 тыс. руб. По версии следствия, зная, что реальная стоимость облигаций составляет менее половины от их номинала, Данкевич дал указание об их приобретении по полной стоимости", - сказал И.Краснов.

Как установили следователи, "получив за них более 34 млрд руб., "01 Групп" досрочно погасила имевшуюся задолженность по кредитам в "Открытии".