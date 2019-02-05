Столичные врачи вакцинировали 1600 рабочих из-за вспышки кори в хостеле

05.02.19 14:45

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

Москва. 5 февраля. Interfax-Russia.ru - Врачи к концу дня вторника сделают прививки от кори 1,6 тыс. приезжим рабочим, которые контактировали с заболевшими в хостеле на юго-востоке Москвы, сообщила начальник отделения эпиднадзора Роспотребнадзора по Москве Нана Фомкина.

"Начали проводить (вакцинацию - ИФ) на строительных площадках, где работали заболевшие. Из 1600 подлежащих прививкам, которые были в контакте, привили более 1400 человек. Мероприятия сегодня заканчиваем, всех привьем", - сказала Н.Фомкина в эфире телеканала "Россия - 24" во вторник.

Она отметила, что также проводится вакцинация в хостеле, где проживали двое рабочих, у которых была выявлена корь. Также госпитализировано еще 23 проживавших с ними человек, но диагноз "корь" им пока не поставлен. Их лечат от ОРВИ - у них высокая температура, но без сыпи.

Н.Фомкина призвала не бояться кори тех, кто постоянно проживает в Москве и кому, скорее всего, проводилась вакцинация в плановом порядке в детском возрасте. Однако опасность заболеть корью сохраняется у не привитых и "приезжающих сюда, у которых нет сведений о прививках".

Ранее во вторник сайт Роспотребнадзора сообщил, что в связи с обнаружением заболевания кори у двух постояльцев хостела ООО "Тут как дома", 2 февраля специалисты столичного управления Роспотребнадзора приступили к проведению эпидемиологического расследования.

"Как установлено при расследовании, заболевший не был привит против кори, заболел 28 января, за медицинской помощью не обращался и в связи с ухудшением состояния был госпитализирован 2 февраля. Впоследствии 3 февраля был госпитализирован с диагнозом корь второй проживавший в хостеле иностранный гражданин", - говорилось в сообщении.

В связи с выявлением в хостеле нарушений санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации общественных зданий, помещения в отношении юридического лица ООО "Тут как дома" составлен протокол об административном правонарушении.

При этом эпидемиологическое расследование продолжается как по месту проживания строительных рабочих, так и по месту размещения строительных площадок.